Se inicia tramitación de los proyectos de sexto retiro

Este martes se retomó el debate de un nuevo retiro de fondos de pensiones tras un año de veda por el rechazo del quinto retiro. Son 7 las iniciativas parlamentarias que apuntan a un rescate, y que fueron discutidos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Algunos proyectos debatidos este martes consideran el retiro de hasta el 100% de los fondos previsionales de los trabajadores.

“Plantea la posibilidad de retirar de forma voluntaria hasta el 100% de los fondos de las AFP. Al igual que los retiros que sí fueron aprobados incluye algunas modificaciones para quienes tienen deuda de alimentos puedan cumplir con esa obligación a través del retiro. Este proyecto incluye la definición de estos fondos de retiro como un retiro que no constituye renta e impide que puedan cobrar comisiones por los retiros. A grandes rasgos quienes se oponen al retiro han puesto el tema de la inflación. Es una falsedad plantear que la inflación que tenemos es producto de los retiros”, dijo el diputado Félix González.

Jorge Durán por su parte, señaló que “muchos que están en contra del proyecto hablan de que la gente más pobre ya sacó su plata. Este proyecto va en ayuda de la clase media. Cuando proponemos este proyecto que apunta a un retiro del 100% de los fondos, buscamos debatir y que se abran a la idea de legislar, y en mi caso ver que participen los distintos actores. Nadie desconoce que mayor dinero circulante aumenta la inflación, pero he acotado que se trata de factores externos”.

“No se trata de un retiro del 10% sino de un retiro de hasta el 100% a decisión del trabajador. Incluye las rentas vitalicias porque permite sacar hasta un 10%, según la tabla de mortalidad del propio sistema de previsión social. Cada trabajador decide en qué utiliza el dinero. Las AFP tienen la obligación de restituir al fondo del trabajador todo y cada uno de los dineros que durante 20 años han robado a los trabajadores, por concepto de pérdidas. Es hora de que la gente reciba su dinero y lo reciba con creces”, señaló el diputado Gaspar Rivas.

Otras de las iniciativas parlamentarias establecen un retiro del 10%, como los que se aprobaron en medio de la crisis sanitaria.

”Los fundamentos son la grave crisis que afecta a la población. Chile tendrá recesión este año. Hay un aumento del desempleo, caída del Imacec, de los salarios reales y un alza de la informalidad laboral. El 63% de la ciudadanía reclama hoy el sexto retiro en este contexto. Hay que recordar y es bueno recordar que se trata de un sistema privado, y la plata pertenece a las personas. El gobierno no tiene nada que ver, son fondos de las personas. El monto máximo será de 150 UF y el mínimo de 35 UF. Si los fondos son inferiores el afiliado podrá retirar el total”, sostuvo la diputada Pamela Jiles.

René Alinco, por su parter, señaló que “con este y otros proyectos similares pretendemos con mucha humildad que los trabajadores tengan una herramienta que depende de ellos si la utilizan o no, para enfrentar sus necesidades básicas. Hemos sido maltratados por ministros y otros personajes que nos han acusado que no tenemos otra idea que los retiros. Les quiero decir que no es así. Los que estamos apoyando los retiros hemos presentado un número importante de leyes. En mi opinión este es el cuarto retiro, porque se habla del sexto retiro. Algunos utilizan este término para decir que ya han retirado seis veces”.

Otra iniciativa del diputado Eduardo Durán, establece un retiro acotado de hasta $1 millón.

“Hago un llamado a empatizar con la gente. El proyecto es acotado a un retiro de $1 millón, que da cierta esperanza a la gente que está aproblemada en estos días. Es un retiro acotado, por eso digo que es una solución intermedia. Los invito a apoyar este retiro de $1 millón y que no tendrá incidencia en la inflación, como otros proyectos. No le quitemos la posibilidad a la gente de hacer ese retiro y cerraría el capítulo de los retiros”, indicó el diputado Durán.

Además, este martes se presentó otra moción de autoría de Rubén Oyarzo que se denominó 10% para 10 urgencias.

La tramitación del sexto retiro continuará el próximo martes 25 de abril, donde se incluirán audiencias públicas sobre el tema de los retiros de fondos. No hay aún una fecha establecida para votar la idea de legislar la iniciativa en la Comisión de Constitución.