La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma previsional, pero rechazó partes centrales de la iniciativa, enviando una señal al gobierno respecto de que quieren abordar un proyecto que suba pensiones, pero con otra propuesta.

Ahora que la reforma pasó al Senado, tendrá que ser vista por la Comisión de Trabajo desde marzo, y luego por la Comisión de Hacienda, para más tarde ser votada en la sala de la Cámara Alta. Ahí el gobierno no parte con ventaja: en marzo cambiará la composición de la Comisión de Trabajo, donde la oposición será mayoría. El senador Iván Moreira (UDI) asumirá la presidencia. Los restantes senadores que la compondrán serán Rodrigo Galilea (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Gastón Saavedra (PS) y Alejandra Sepúlveda (independiente ex-FREVS).

Senadores de la Comisión de Hacienda, con mayoría de la oposición, fijan su posición de cara a la reforma previsional

En la Comisión de Hacienda el gobierno tampoco tendrá mayoría, ya que Chile Vamos contará con tres senadores, José García Ruminot (RN), Felipe Kast (Evopoli), Juan Antonio Coloma (UDI). También la integrarán la senadora de Demócratas, Ximena Rincón; y un senador oficialista, José Miguel Insulza (PS).

En ambas comisiones la presidencia la tendrá Chile Vamos: Moreira en Trabajo, y García Ruminot en Hacienda. Acá los temas que los senadores de la Comisión de Hacienda estiman deberían ser considerados en el proyecto que iniciará su tramitación en marzo en la Cámara Alta.

El senador José García Ruminot espera “que el acuerdo que logremos en el Senado sobre reforma previsional incorpore todo el aumento de cotización a las cuentas individuales de los trabajadores . Esa es la voluntad que expresan de manera muy categórica en todas las encuestas de opinión. Y con toda razón, eso es lo que asegura mejores pensiones en el futuro”.

Respecto de los actuales jubilados, el futuro presidente de la Comisión de Hacienda dice que “los mejoramientos, especialmente para nivelar pensiones de las mujeres, debe hacerse con cargo a rentas generales de la nación. Esa debe ser el punto sustancial del acuerdo”.

Para el senador Juan Antonio Coloma “este no es un tema en que se parta de cero, ha habido dos modificaciones importantes, el Pilar Solidario durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, donde se marca un camino que indica que con recursos generales del Estado sí se puede ir avanzando. No es que partamos de cero”.

En segundo lugar, el senador Coloma señala que aquí hay un tema de fondo que no se ha considerado, y es que durante el proceso constitucional, se discutieron asuntos de fondo, y “uno de ellos, era qué pasaba con las cotizaciones individuales, y hubo una abrumadora conclusión ciudadana que debe ir a cuentas individuales”.

En ese sentido, el senador UDI comenta que cuando se habla de subir pensiones, se puede hacer con recursos generales mediante la PGU, pero además, dice que “para que haya mejores pensiones es fundamental mejorar las cotizaciones individuales, y todo el esfuerzo que hagan los empleadores me parece que debe ir a engrosar esas cuentas individuales”.

El senador Felipe Kast sostiene que “hay tres elementos que son centrales para nosotros (Evópoli) en la reforma de pensiones. Lo primero, es que el componente solidario de la reforma de pensiones sea financiado con impuestos generales y no con un impuesto a los trabajadores, por que hoy día la informalidad en Chile es un problema muy grave”.

Agrega que “lo segundo que nos parece central es que la ciudadanía pueda elegir quien le administra sus fondos, y no que haya un monopolio del Estado, o sea, que haya efectivamente libertad de elección. Y lo tercero que nos parece fundamental, es que ojalá el aumento de la cotización sea a través del IVA, o del consumo, por lo tanto, cada vez que alguien consuma algo, pueda ir ahorrando, de esa manera no se desincentiva el trabajo, sino que se desincentiva el consumo, y de esa manera el ahorro aumenta aún más”.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón comenta que “debemos tener una reforma que sea sostenible, que corrija los problemas que tiene hoy el sistema y que se logre entender que con el nivel de ahorro que tenemos no vamos a llegar muy lejos. Creo que el documento de Óscar Landerretche es un buen inicio”. Sobre esto último, detalla que lo único que no comparte es que no pueda existir un seguro de longevidad.

Del total de 6% de cotización adicional, Rincón estima que “debe ir 4,2% a ahorro individual y 1,8% a solidaridad a través de un seguro de longevidad universal que permitiría acortar la tabla de mortalidad”.

El senador José Miguel Insulza (PS), cree que “hay dos cosas que son absolutamente indispensables en cualquier sistema de pensiones. Uno, que todo el mundo reciba una pensión, salvo que tenga otro sistema previsional. Y segundo, que haya un aumento sustantivo de las pensiones de todos los chilenos y chilenas que llevan mucho tiempo esperando. Esos son los temas principales. Me importa también el tema de cómo se gestionan las pensiones y, sobre todo, la separación entre quienes gestionan la pensión y quienes invierten los recursos. Eso no puede quedar en la misma empresa”.