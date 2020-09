Senadores de oposición criticaron “optimismo” del informe del Central

Dudas respecto del tono del Informe de Política Monetaria (IPoM) presentado por el Banco Central surgieron entre los receptores, y es así como algunos senadores de oposición lo acusaron de exceso de optimismo o de autocomplacencia.

“A mí me gustaría compartir el optimismo de este informe. Pero mi impresión es que éste no guarda relación con lo que se está viviendo. La pregunta es si esta menor caída del Producto debido al retiro del 10% de fondos previsionales, obedece a una cuestión pasajera o es una señal más permanente. Si es sólo producto de los US$10 mil millones que se han empezado a consumir estamos en un grave problema. Eso es flor de un día, no sabemos cuánto va a durar”, indicó el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC).

Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) sostuvo que ellos son testigos de que muchas empresas de servicios están quebrando, y que el centro de la preocupación debería ser la emergencia sanitaria y cómo enfrentar un escenario de rebrote del Covid. “No soy autocomplaciente especialmente en un momento como el actual. Aquí se proyecta un crecimiento mejor para 2020 pero empeora para 2021. ¿Acaso la recuperación será más lenta, y qué implica para el empleo”, sostuvo.

Y aunque el senador Ricardo Lagos (PPD) calificó el informe de realista, expresó sus dudas respecto del futuro: “Si bien las cifras son un poco menos malas, hay que señalar que lo que nos dice esta crisis, es que será larga, y sus efectos siguen siendo muy fuertes en el empleo y el crecimiento económico”.