Instituto emisor fijó PIB potencial 2020 en -1,2% y en sólo 0,2% para el próximo año

Si bien el IPoM no consideró una revisión de los parámetros estructurales para formular la política monetaria, si se revisó a la baja el crecimiento potencial de la economía dejándolo en -1,2%. Así lo explicó el Gerente de División Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli: “El crecimiento potencial de la economía se refiere a la capacidad del crecimiento con inflación establece en el corto plazo. No hemos revisado las estimaciones de crecimiento de largo plazo de la economía chilena, pero sí hemos revisado las de corto plazo. En particular el PIB (Producto Interno Bruto) potencial se revisó a la baja y respecto de estimaciones de hace un año para 2020 quedaría en -1,2%, y en 2021 en torno a 0,2%”.

Explicó que este resultado negativo obedece a factores como el “efecto fuerte de las cuarentenas” que redujo la capacidad de crecimiento durante la primera parte del año, y las dudas frente a la apertura ya que algunos sectores se verán más afectados y no podrán retomar su capacidad productiva. “Esperaríamos observar algún grado de reasignación entre sectores y ese proceso es gradual, y va conteniendo el crecimiento potencial en un plazo inmediato”, recalcó. En otro plano, respecto al desempleo, el gerente advirtió que en el escenario central esta implícito que la pérdida de los empleos por cuenta propia tenderá a revertirse “más o menos rápido porque la gente no podía salir por la cuarentena”. Pero que el asalariado tendrá distintas velocidades, y así “se asume que habría un rebote relativamente rápido en la construcción, pero en otros intensivos en relaciones personales creemos que la recuperación del empleo tardará más tiempo”.