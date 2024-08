El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) encendió sus alertas tras que el grupo Saesa anunció que inició compensaciones a los clientes afectados por la luz. El servicio cuestionó la afirmación de la empresa de que: “Esta compensación extraordinaria supera lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos”.

“Para juicio de Sernac esto no es correcto, puesto que para los descuentos por energía no suministrada o por concepto de compensaciones por distintos daños, no sólo está establecido en una ley”.

Sernac cuestiona compensación por corte de luz anunciada por el Grupo Saesa

Así, desde el Sernac comentaron que lo planteado por estas empresas (Saesa, Frontel y Luz Osorno) no es correcto, y que se espera que además de la compensación por energía no suministrada (ley eléctrica) sea complementado con la compensación por los diversos daños a la vida de las personas, consignado en la ley del consumidor.

“Esta es una declaración nuevamente unilateral que no garantiza que las compensaciones que se estén entregando por estas tres empresas cumplan con los estándares legales”, comentó el director del Sernac, Andrés Herrera.

De esta forma, el Sernac comentó que, “es necesario precisar que las compensaciones, tanto de la Ley Eléctrica, como aquellas derivadas de la Ley del Consumidor son compensaciones legales a las que, las empresas están obligadas a entregar ante interrupciones y cortes de suministro injustificados”, añadió.

El Sernac defendió su mensaje en base con que, según ellos, han insistido en reiteradas ocasiones, que, “si no existe disposición de parte de alguna de las compañías de aceptar estas gestiones (un procedimiento compensatorio), se actuará en forma decidida, en conjunto con todos los municipios y vecinos afectados, presentando demandas colectivas”.

“Tanto a Saesa, Frontel, Codiner como Chilquinta, se les ha abierto un procedimiento compensatorio (PVC) que, a diferencia de CGE y Enel, no han dado señales de aceptarlo y por lo mismo, han hecho al Sernac establecer que se demandarán a dichas eléctricas de no allanarse a compensar vía ley del consumidor”, agregaron.