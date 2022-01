“Si la responsabilidad y el diálogo lo asociáramos al neoliberalismo, le estaríamos haciendo un tremendo regalo. No creo que lo merezca”: Marcel responde a críticas y se define como socialdemócrata

En materia económica, es el hombre del momento. Mario Marcel ha sido sin duda uno de los protagonistas de la coyuntura en los últimos días desde que Gabriel Boric lo invitó a participar de su futuro gobierno como ministro de Hacienda.

Su llegada marca un hito porque nunca antes en la historia reciente de Chile un presidente del Banco Central renuncia a su cargo para administrar las finanzas públicas.

Marcel, quien hoy cumple su último día en el emisor tras su renuncia, no estuvo en la ceremonia de presentación del gabinete por haber sido contagiado de coronavirus, pero hoy, en su primera entrevista tras su nombramiento como jefe de teatinos 120, dio luces de que podría asistir al primer consejo de gabinete de Boric.

“Estamos revisando si, de acuerdo al cambio en el protocolo del Ministerio de Salud, ya podría alcanzar a participar en esta jornada dado que el requerimiento de cuarentena, de aislamiento domiciliario se redijo de 10 a 7 días. Vamos a ver si es posible, pero queremos estar bien seguros”, afirmó el economista a radio Cooperativa.

En la entrevista, el futuro ministro abordó varios temas de la coyuntura económica, entre ellos la polvareda que han levantado algunas críticas a su nominación en Hacienda, como aquella que hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien lo acusó de ser “un fiel defensor del credo neoliberal”.

En ese contexto, Marcel dijo que, a su parecer, la recepción generalizada del gabinete ha sido “muy favorable” y sacó a colación un editorial del diario El País “que es tremendamente positivo” sobre el futuro gobierno de Boric.

Marcel, en ese sentido, destacó la composición del gabinete, que calificó como diverso, pero también respondió de manera directa a la crítica de Jadue.

“Yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal tiene que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía, buscar acuerdo que hagan viables las reformas. La verdad es que si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo. No creo que lo merezca”, afirmó.

En tal sentido, dijo que él aportará una “parte valiosa” a un trabajo colectivo expresado en el gabinete.

Inflación

Ayer el Banco Central aplicó un alza de 150 puntos base en la tasa de interés. La llevó a 5,5% que es su nivel más alto desde 2009 y con el que pretende morigerar las presiones inflacionarias que han afectado a la economía chilena en el último año.

Marcel, quien no participó en la reunión de política monetaria, respaldó las acciones del emisor para regresar la inflación a la meta y también explicó los factores que la han empujado a su nivel más alto en 14 años.

En referencia directa a los IPoM pasados, Marcel dijo que una cuarta parte de la inflación observada en el país se explica por factores globales, que afectan a muchos países al mismo tiempo y que tienen que ver con las consecuencias provocadas por la pandemia, como los denominados cuellos de botella o el aumento en el costo del transporte.

Las otras tres cuartas partes de la inflación se explica por la fuerte presión del consumo y el incremento del valor del dólar.

“Yo creo que estamos entrando en una etapa en la cual las medidas y decisiones que se van tomando de política económica para adelante van a ir ya teniendo una influencia más significativa sobre la variación del IPC. El presidente Boric ha sido bien taxativo en cuanto a seguir una política fiscal responsable, una consolidación fiscal a través del tiempo”, afirmó.

Citando las últimas proyecciones del emisor, Marcel dijo que 2022 debería terminar con una inflación cercana al 4% y convergiendo al 3% en 2023.

Las AFP

El futuro jefe de la billetera fiscal abordó también el debate previsional. Ello a propósito de la recientemente aprobada Pensión Garantizada Universal (PGU), pero también sobre el rol que jugarán las Administradoras de Fondos de Pensiones en el gobierno de Boric y los retiros de fondos.

En esa línea, valoró la PGU y recordó que era un tema que estuvo presente en la comisión que creó la expresidenta Bachelet y que él encabezó (se la conoció, de hecho, como Comisión Marcel). Sin embargo, dijo que era un piso porque lo deseable es que el sistema de pensiones ofrezca una buena tasa de reemplazo y que la pensión se acerque a las últimas remuneraciones de la vida laboral.

A continuación, explicó a grandes rasgos el programa presidencial del presidente Boric, apuntando directamente a las AFP.

“Lo que está en el programa del presidente Boric es que tiene que haber cotizaciones con cargo a los empleadores que contribuyan a aumentar ese monto, dos tercios de los cuales sería a través de un mecanismo de capitalización, administrado por una institución pública y un tercio que tendría un componente redistribuutivo (…) Es un diseño que no contempla que esos dos tercios sean administrados por AFP”, dijo.

Además, reafirmó que se respetarán los ahorros acumulados en el sistema de AFP, pero admitió que varios detalles que afinar en términos de cómo se seguirá administrando esa parte.

Con todo, Marcel reconoció que no quería enredarse con el papel que jugarán las AFP, pero afirmó que había que partir por cuál es la lógica con la cual funciona el sistema-

“Esa lógica está compuesta de una base de carácter universal y luego de mecanismos donde, a través de las cotizaciones, las personas pueden mejorar las pensiones por sobre ese monto dentro de lo cual habrá una institucionalidad pública que jugará un papel relevante”, afirmó.

¿Más retiros de fondos? “No está en el programa”

Tal como sostuvo Boric el fin de semana, Marcel reafirmó que no están contemplados retiros de fondo desde las AFP en el programa de gobierno, más allá de las presiones desde algunos sectores de Apruebo Dignidad.

Y al intentar explicar las razones de los retiros, deslizó una crítica al gobierno de Sebastián Piñera por el tiempo que tomaron para iniciar las ayudas estatales en medio de la crisis.

“Los retiros de fondos surgieron en un momento en que no había una respuesta apropiada del Estado en términos de apoyo a las familias que estaban enfrentando mayores dificultades con la crisis”, dijo, agregando que se iban a encargar de no llegar a ese punto en el futuro gobierno.

Marcel comunicó que la prioridad del equipo económico del Boric no es liquidar los ahorros de la gente, sino que hacer la reforma de pensiones y construir un sistema previsional que tenga legitimidad y apoyo trasversal.

“En ese proceso todo debe sumar. Nada sobra, incluido los ahorros de las cuentas individuales dada la magnitud de la rentabilidad que estas tienen”, sostuvo.