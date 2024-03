Siderúrgica Huachipato: Nicolás Grau enfatiza que harán el mayor esfuerzo para que se revierta el anuncio

Este miércoles, la Siderúrgica de Huachipato anunció el cierre indefinido, ya que las sobretasas propuestas eran insuficientes, según indicó la empresa. Desde el Ministerio de Economía, indicaron que se reunirán con la filial de CAP este jueves, y el ministro Nicolás Grau, enfatizó en esta jornada que intentarán revertir esta medida.

“Es una situación que nos preocupa mucho. Es una empresa muy importante para el país. tener producción de acero en el país es importante, y es importante para el empleo. Más allá de lo que vayamos a conversar, quiero señalar que desde el ministerio vamos a hacer el mayor esfuerzo por estudiar vías alternativas que permitan que este anuncio se revierta. Por eso tenemos una reunión hoy día”, dijo el secretario de Estado en Radio Pauta.

Y agregó que “lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar con la compañía respecto a qué caminos alternativos tomar, y hacer viable el negocio. Eso es lo que vamos a hacer en esta reunión, y probablemente en otras reuniones que siguen. No sería bueno que yo adelantara lo que vamos a conversar allí, pero es el sentido de lo que buscamos hacer”.

El secretario de Estado, indicó que es una situación compleja para la Región del Biobío, y que una posible solución no es un tema simple.

“Lo primero es hacernos cargo de este problema, y trabajar en conjunto con la empresa. Esta es una empresa privada, que está tomando una decisión, para la cual tienen derecho a tomar esa decisión. Si uno quiere revertir esa decisión, es sentarse y trabajar en conjunto con la empresa, para encontrar condiciones que permitan revertir de forma voluntaria esa decisión. A veces quienes no se han metido en este tema en profundidad, piensan que la solución es simple. Acá no hay balas de plata. Es una decisión difícil. Mi compromiso es hacer todos los esfuerzos, para tratar de solucionar el problema, porque es una situación muy compleja para el Biobío”, sostuvo Grau.

Y luego enfatizó que “si hay algo que hay que hacer es ser prudente, y no jugar con las expectativas de la gente. No voy a adelantar por la prensa, qué es lo que voy a proponer, porque no es lo que corresponde”.

Por último, el ministro aclaró que las recomendaciones de la Comisión Antidistorsiones son de carácter provisorio.

“Es una definición provisoria que puede durar como máximo hasta el 9 de septiembre. De acá al 9 de septiembre la comisión tiene que tomar una definición definitiva, y eso dura un año, una vez que se toma esa decisión. Los dos grupos de empresas tienen derecho a presentar nuevos antecedentes y cambiar la decisión de la comisión. Las dos partes tienen derecho a hacerlo. El hecho que nos sentemos a conversar con la empresa y estudiemos distintos caminos, implica que pensamos que es posible encontrar esos caminos”, puntualizó.

Siderúrgica de Huachipato tiene 70 años de historia, y da empleos de forma directa e indirecta a más de 20 mil personas. Su cierre tendría importantes efectos, entre ellos dejaría sin el 60% de los insumos a productores locales de bolas de molienda convencionales para la minería.