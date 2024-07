Sin acuerdo en reforma previsional: mesa técnica extiende su trabajo y no hay fecha para votación en general

La sesión que realizó este miércoles la Comisión de Trabajo del Senado tensó los ánimos entre la oposición y el gobierno en la negociación que llevan adelante por la reforma previsional.

Previo a ello, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, había anunciado que el Ejecutivo había renovado la suma urgencia del proyecto, en vez de ponerle discusión inmediata, “a fin de que se cierre esta semana el trabajo técnico y podamos proceder a la votación. Para eso el jueves a las 15.00 horas, la mesa técnica tiene su última sesión”.

Bajo este escenario, el miércoles en la Comisión de Trabajo la ministra Jara llamó a votar el proyecto este lunes 8 de julio, único día en que sesionará dicha instancia la próxima semana, dado que el otro día en que suelen reunirse, que es el miércoles, será la cuenta pública del Congreso. “Nosotros vamos a hacer un nuevo intento por cerrar la mesa (técnica) mañana (jueves), pero la mesa no se ha cerrado porque no hay acuerdo en el último punto. Entonces, si no va a haber acuerdo, eso no significa que la mesa va a seguir eternamente abierta (...) Si no hay acuerdo al final, o hay acuerdo parcial, que pareciera ser la situación, habrá que avanzar en eso entonces”, sentenció Jara en esa oportunidad.

Sin embargo, esa última sesión que debería haber realizado el comité técnico este jueves, no fue tal. Si bien los técnicos se reunieron tal como estaba planeado, allí definieron agendar una nueva sesión para el próximo lunes. Así, se aleja la posibilidad de votar la idea de legislar la semana que viene.

Consultado al respecto, el presidente interino de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma (UDI), afirmó: “A mí me parece indispensable que antes de votar cualquier idea de legislar, es vital conocer el contenido global de la iniciativa, y en el evento que se haya nombrado a técnicos para un informe, a lo menos ellos puedan terminar con su tarea”.

Antes de esas declaraciones, y previo a que el comité técnico se reuniera, más específicamente durante la mañana de este jueves, el senador Coloma asistió a un seminario de Clapes UC, donde se mostró sorprendido por el modo en que el gobierno solicitó la votación del proyecto. “No lo había visto nunca antes”, dijo.

El senador UDI también sostuvo: “He dirigido muchas sesiones, me han tocado en la vida muchas comisiones. No me había tocado algo así”. Y añadió: “Yo no sé cómo se puede votar algo que no tiene contenido, y que el comité técnico todavía no entrega un informe en que estén de acuerdo, porque eso también es bien importante. Yo quedé bien sorprendido, porque creo que esa no es la forma de conducir los entendimientos. Los entendimientos se hacen cuando uno tiene un diagnóstico, tiene técnicamente resuelto, y tiene una propuesta concreta. Y eso me parece que es lo mínimo si queremos resolver bien el problema”.

Sobre el informe de los técnicos, señaló: “Yo no entiendo esta como obsesión de que hay que sacarlo hoy. A mí me interesa que sea un buen informe, que resuelva bien los problemas, donde tienen que ir. Desde mi perspectiva, es clave reforzar la capitalización individual para las pensiones del futuro, y hacerse cargo particularmente de los problemas de las pensiones del presente (...) Yo pensé que ese iba a ser el planteamiento, pero me encontré con, no sé: hay que votar, votar, votar. Y no teníamos ni el proyecto, ni el informe”.