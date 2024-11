Slim, Telefónica y Entel se quedan atrás: Grupo Ad hoc presenta la mejor oferta vinculante por Wom hasta el momento

Wom está avanzando a pasos agigantados en el proceso de reestructuración financiera a través del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Ya han comenzado a llegar las ofertas vinculantes por los activos de la compañía de telecomunicaciones, y este viernes ya comunicaron al tribunal de Delaware cuál es la mejor oferta hasta el momento.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron a Pulso que se trataría del Grupo Ad hoc, los principales acreedores de WOM, asesorados por Chris Bannister, ex CEO de la compañía quien fue despedido de su cargo a pocos días de comenzar el proceso de reorganización.

A través de un comunicado, Wom aseguró que el stalking horse bidder (el mejor oferente) propone una inyección de nuevos fondos para el operador móviles de cerca de US$500 millones, “a través de una oferta de derechos completamente respaldada, así como un valor de la compañía de US$1.6 mil millones”, informaron.

“La reestructuración financiera, que se prevé llevar a cabo a través de un plan de reorganización, permitiría el pago total y en efectivo del financiamiento DIP (Debtor-in-Possession) de US$210 millones de la Compañía. Además, reduciría significativamente el apalancamiento de su balance y generaría una recuperación sustancial para los acreedores no garantizados, en forma de efectivo, deuda recuperada y/o acciones de la Compañía reorganizada”, detalló Wom.

Se trata de un considerable aumento de lo que se presentó como oferta no vinculante en primera instancia por el Grupo Ad hoc que, según adelantó Pulso anteriormente, se trataba de una inyección de capital de US$ 350 millones. Pero los términos de negociados aún no están cerrados, por lo que Wom no ha hecho público el nombre de esta oferta.

“La transacción está sujeta a la documentación final, al proceso de marketing en curso y a la aprobación del Tribunal de concursos y quiebras del distrito de Delaware”, recalcó la empresa de telecomunicaciones.

Martín Vaca Narvaja, CEO de WOM Chile expresó que “me enorgullece el sostenido progreso que ha tenido la reestructuración financiera de WOM. La transacción propuesta, nos proporcionará el capital necesario para financiar integralmente nuestro plan de negocio, incluyendo la finalización completa del despliegue del proyecto 5G”, declaró.

Y agregó que “asegurará la continuidad de nuestras operaciones mientras se reduce el apalancamiento de nuestro balance y posicionará a WOM para su crecimiento futuro. En las próximas semanas, esperamos completar el proceso de marketing, finalizar la documentación de la transacción y solicitar la aprobación del Tribunal de Delaware, para permitir una exitosa salida del Capítulo 11 a principios de 2025”.

Si es que este se escenario se mantiene para la presentación de ofertas vinculantes, significaría que seguirían existiendo 4 operadores móviles principales: Wom, Entel, Movistar y Claro. Las tres compañías presentaron ofertas no vinculantes por los activos de la compañía, ya sea por una parte o por la empresa entera.

Cabe mencionar que el plazo para presentar ofertas vinculantes aún no termina, por lo que aún pueden llegar mejores ofertas por la empresa hasta el próximo 15 de noviembre. Las opciones dentro del proceso por parte de los interesados son tres: la reestructuración de la deuda, el ingreso de un nuevo inversionista o la combinación de las anteriores.

Según comentaron fuentes a Pulso, no necesariamente será la oferta más alta en recursos la que será elegida al final, sino que también se considerará si es que permite la continuidad operacional de Wom en el mercado chileno, que es el caso de la oferta del Grupo Ad hoc.