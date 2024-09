SQM planea emisión de bonos en Estados Unidos

La minera no metálica SQM informó este martes que tiene la intención, sujeto a las condiciones de mercado y otras, de ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales calificados en Estados Unidos de acuerdo con la Regla 144A bajo La Ley de Valores ese país.

La emisión está dirigida a personas fuera de Estados Unidos de conformidad con la Regulación S de la Ley de Valores.

“SQM tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los bonos para el refinanciamiento de deudas pendientes y para objetivos corporativos generales, incluyendo el financiamiento de su programa de gastos de capital”, precisó la productora de litio.

Requisitos

Las notas que se ofrecerán no se han registrado y no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de las leyes de valores del estado o de otra jurisdicción, y no se pueden ofrecer ni vender en Estados Unidos sin el registro o la exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores aplicables del estado u otras jurisdicciones, dijo la minera.

Asimismo indicó que las notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversionista minorista en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.

La compañía no detalló el monto que se planea emitir ni los plazos posibles para la colocación.