Subsidio eléctrico: Comisión de Minería y Energía de la Cámara rechaza “bolsa pyme” con votos de la oposición.

Este miércoles continuó el avance del proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a 4,7 millones de hogares, y que busca morigerar el impacto del alza de las cuentas de la luz en el país.

La comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados rechazó una de las medidas que buscaba crear la denominada “bolsa pyme”. La medida propone que una parte algunos clientes regulados, como pymes y asociaciones de Agua Potable Rural (APR) puedan comprar hasta 500 GWh al año de energía en forma directa a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), con una tarifa definida como Precio Preferente Pyme, hasta el año 2034.

La instancia no dio su visto bueno a la propuesta del Ejecutivo, que era rechazada por las empresas de generación eléctrica que cuentan con contratos de suministro eléctrico obtenidos en procesos de licitación pública. Y es que la medida restaba una parte de la energía que ellas deben suministrar.

De hecho, un estudio de la consultora Vinken -encargado por la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera)- cifró en US$660 millones el perjuicio para las empresas generadoras durante el período contemplado para la medida. Incluso, Cerro Dominador cifró el impacto de la medida para la generadora renovable en US$89 millones de menores ingresos hasta 2033.

La votación contó con seis votos a favor, cinco en contra -todos de oposición- y dos abstenciones, las que se suman a los votos en contra, no alcanzándose así la mayoría. Sin embargo, el rechazo sólo implica que la comisión una recomendación negativa en este caso, pero la medida aún debe ser votada por la Sala de la Cámara.

El ministro de Energía, Diego Pardow, presente en la comisión, explicó que el Ejecutivo está “dispuesto a reconsiderar parámetros” de la medida, pero también recordó que la propuesta surgió del debate con las bancadas parlamentarias de oposición, especialmente de la bancada RN, que le habían solicitado una solución para las pymes.

“Tratamos de interpretar de la mejor manera posible lo planteado en la mesa técnica”, sostuvo el secretario de Estado, señalando que en los cálculos del gobierno, la medida beneficiaba a cerca de 43 mil pymes.

En tanto, el polémico”pilar PMGD” se votará la próxima semana.

Rechazo opositor

El diputado Benjamín Moreno (PR) argumentó su voto en contra señalando que la medida abría “una puerta para que personas que no cuentan con contratos de suministro, suministren energía contra texto expreso de la Ley General de Servicios Eléctricos”, y calificó de “arbitraria” la manera de establecer la tarifa.

“Además de vulnerar varias cosas y de generar un problema para la estabilidad regulatoria y legal del sistema, esto genera mucho más costos y problemas que beneficios. Estoy de acuerdo con la bolsa pyme, con el monto y la ayuda a los APR, pero creo que esto tiene que venir de ingresos generales y no venir de contratos regulados, porque de lo contrario en las próximas regulaciones, con el aumento del riesgo, vamos a terminar con adjudicaciones mucho más caras a futuro y subiendo la luz a todos”, agregó.

El diputado José Miguel Castro (RN) reconoció que su bancada pidió medidas para las pymes, y aunque agradeció el gesto, dijo al ministro Pardow que “le pedimos un remedio, pero me trajo arsénico”, afirmando que la propuesta “altera la regla de los contratos de suministro, tiene carácter un poco expropiatorio”.

Su par de la bancada, Andrés Celis, solicitó al gobierno hacer “un esfuerzo más” para beneficiar a las pymes, mientras que el presidente de la comisión, el diputado Marco Antonio Sulantay (UDI) aseguró que la recaudación del pilar del IVA “cubre incluso más de los que están inscritos” actualmente para recibir el subsidio eléctrico, cerca de 1,9 millones de hogares, y apeló a la priorización de los recursos.

“Con los US$80 millones se está cubriendo a más beneficiarios de los que están inscritos. Hay recursos ahí, pongámoslo en las pymes, en los electrodependientes y todos los grupos prioritarios”, planteó, asegurando que “con un pilar alcanza”.

Críticas del oficialismo

En tanto, los diputados del oficialismo emplazaron a sus colegas a aprobar un beneficio directo a las pymes. Jaime Mulet (FRVS) afirmó que el escenario de alzas de las cuentas de la luz “pasa porque las empresas no quisieron renegociar los contratos” y cuestionó lo sostenido por sus colegas: “Digan de qué manera quieren hacerlo, si la oposición tampoco acepta aumentar los impuestos”, espetó.

Marcela Riquelme (FA) cuestionó que “cuando vinieron aquí las APR todos se sacaron fotos con ellos, y ahora es el momento: den la cara los que están rechazando, den la cara a los APR, a los pyme, y al país, de cómo votan en este proyecto, para que tengan un 30% menos en el precio de la energía”.

Cristian Tapia (PPD) se sumó y aseguró que “se ve bonito salir y decir que estamos con las pymes y los APR, pero al momento de votar, algunos siguen protegiendo a las grandes (empresas)”.

Nelson Venegas (PS) lamentó la falta de acuerdos en la instancia y aseguró que “aquí hay algunos que no quieren perder nada, que no están dispuestos a ceder en nada, y resulta que habemos algunos que estamos dispuestos a hacer concesiones, pero no estamos recibiendo la respuesta adecuada”.

Agregó que “cuando hablamos del tema de las APR, no hablamos de una empresa, hablamos de que un APR abastece fácilmente a 1.500 familias; bueno, ellos no van a tener este beneficio y bueno que la gente sepa (...) quién defiende a quién”, remarcando que “si es que hay que sacarle un poco a las grandes, yo estoy acuerdo con eso, porque de otra manera no es posible”.