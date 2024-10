Representante de generadoras cuestiona proyecto de subsidio eléctrico: “Si se va a hacer una bolsa pyme, tiene que ser no discriminatoria”

En el marco de la tramitación del proyecto de subsidio eléctrico en el Congreso, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, conversó con Desde la Redacción de La Tercera, donde expresó sus reparos a la iniciativa que impulsa el gobierno, y advirtió lo que calificó de incoherencias.

“El proyecto de ley tiene dos pilares muy incoherentes. El primero es que se duplica un impuesto verde que solo Chile tiene, que las empresas tienen que pagar US$5 por emisión de CO2, y lo que hemos trabajado en los últimos años es que ese impuesto está mal, porque no corrige la conducta. Lo que estamos proponiendo y es el acuerdo que teníamos, es que se va a cambiar por un impuesto correctivo de la conducta”, dijo Charme.

Y luego agregó que “no estamos diciendo que no haya impuesto verde, sino que tiene que ser el que está en el resto del mundo, el que está recomendado por los especialistas de estas áreas, que es el impuesto correctivo. Estamos con una propuesta propositiva, no es que estemos diciendo ‘no’: hagamos un impuesto inteligente. Es un impuesto de más largo aliento que cuando se conversó con Hacienda, que partiría ahora en 2025 y luego con una curva ascendente hacia 2030. Lo otro es que el gobierno dijo que ‘definimos un universo de familias a apoyar’. El gobierno nunca ha dado razón de sus dichos, nunca ha podido justificar por qué definió ese universo. El otro problema que tiene este proyecto es la arquitectura. Dijo ‘voy a recaudar y después veo como me gasto esto’. Eso no tiene ninguna razón de ser”.

Asimismo, profundizó sus críticas hacia el ministro de Energía, Diego Pardow.

“En el trabajo prelegislativo el ministerio mostró hasta tres esquemas de financiamiento. Fue cambiando cada tres semanas. Al poco andar resulta que ya no necesitan recaudar US$400 millones, ya que con US200 millones podrían cumplirse los objetivos de ellos de 4.7 millones (de personas). Uno se pregunta: ¿puede ser así? De la perplejidad trata de encontrar explicaciones. ¿Estará bien pensado este proyecto de ley? ¿No será que la mesa de cálculo no funcionó muy bien? El ministro dijo que a las empresas se les va a meter la mano en el bolsillo, y no queremos que metan las manos en el bolsillo, sino que queremos coherencia regulatoria”, planteó.

Y en cuanto al apoyo a las pymes, sostuvo que “entendemos que es la sensibilidad de un sector, pero a nivel conceptual no puedes cambiar un pilar en tan poco tiempo, y decir que nada ha cambiado. Las empresas fueron invitadas a licitar contratos para clientes regulados”.

En cuanto a la bolsa pyme, el directivo indicó que debe hacerse en igualdad de condiciones.

“Si se quiere hacer un trabajo para dar condiciones especiales a las pymes por un tiempo determinado, fantástico, pero haga una licitación particular donde todos puedan competir en igualdad de condiciones. Eso se ha hecho. El proyecto dice que administrativamente les voy a limitar la posibilidad a las empresas que tienen contratos para clientes regulados de suministrar esa energía, y se los voy a dar administrativamente a otro grupo de empresas. Esto es incoherencia sobre incoherencia. Se está notando una falta de análisis en las medidas”, detalló.

Y luego profundizó en que “los PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuidos) dicen que esa medida no les interesa porque su negocio es totalmente distinto. Nunca crearon sus centrales para atender necesidad de clientes regulados. Buscar soluciones a las pymes está bien. Si se va a hacer una bolsa pyme, tiene que ser no discriminatoria. En una licitación se pueden conseguir precios más baratos de los que tenía definido la autoridad”.

Sobre la idea de ampliar el subsidio a más personas, indicó que no se pueden estar haciendo “experimentos tributarios”.

“Como toda regla sana gobernar es priorizar y si quieren definir un universo es una decisión política, pero si se decide un universo hay que ver la realidad del Fisco, y no crear experimentos tributarios que están afectando las inversiones”, señaló.