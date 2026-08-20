Tráfico aéreo de pasajeros vuelve a caer en julio, tanto por rutas domésticas como internacionales

El tráfico aéreo de pasajeros en los aeropuertos de Chile sigue cayendo. De acuerdo a las cifras de la Junta Aeronáutica Civil (JAC) el flujo de pasajeros en los distintos terminales aéreos del país disminuyó un 2,5% en julio hasta los 2.402.482 viajeros, completando un año a la baja. En lo que va del 2026 el tráfico aéreo cae 2,1%, llegando a 16.458.659 personas que se movilizaron por los aeropuertos del país.

Durante el séptimo mes del año, el tráfico aéreo en rutas domésticas es el principal factor que impulsa la caída general. Este segmento se contrajo un 3,6%, hasta los 1.259.104 viajeros.

“Como ha ocurrido en los últimos meses, este resultado se explica principalmente por el cese de operaciones de la ruta Concepción-Puerto Montt, una alta base de comparación en algunas rutas interregionales mineras y la disminución de vuelos en las rutas Santiago-Osorno y Santiago-Castro”, explica el informe de la JAC.

La caída del tráfico aéreo doméstico fue empujado por el menor flujo interregional, ante la “alta base de comparación de las rutas mineras Calama-La Serena y Antofagasta-La Serena han significado un repliegue de las rutas interregionales en todo el año, impactando el resultado agregado del tráfico doméstico. El tráfico doméstico interregional sigue cayendo a tasas de dos dígitos, mientras que el tráfico doméstico con relación a Santiago muestra retrocesos más acotados”, detalla el documento.

En julio, el tráfico interregional cayó 14,6%, la más relevante en los últimos 12 meses, mientras que las rutas con conexión con Santiago apenas se contrajo 1,8%.

Durante el mes, se observó una merma en el tráfico aéreo en 7 de las 10 rutas más transitadas a nivel nacional. La disminución anual más relevante se observo en las rutas entre Santiago y Punta Arenas (9,6%) y Arica (8,2%). Sin embargo, también experimentaron caídas las conexiones entre la capital con Concepción (1,8%), Calama (1,4%), Antofagasta (1,2%), Temuco (0,9%) e Iquique (0,2%).

Las únicas 3 rutas que mejoraron su desempeño fueron Santiago-Copiapó (10,9%), Santiago-La Serena (4,6%) y Santiago-Puerto Montt (4,5%).

En lo que va del año el tráfico doméstico cae 3,6% y totaliza 9.203.788 pasajeros. Este segmento acumula 13 meses a la baja.

Rutas internacionales

Durante el séptimo mes del año, el tráfico internacional de pasajeros cayó 1,3% hasta los 1.143.378 viajeros, acumulando 5 meses de contracciones consecutivas. En lo que va del 2026 el tráfico aéreo internacional cae sólo un 0,3%, hasta las 7.254.871 personas.

En julio “la ruta Santiago-Lima tuvo el mayor impacto negativo, volviendo a caer dos dígitos. También tuvieron un efecto significativo los menores flujos hacia Río de Janeiro y Florianópolis. Permitieron contener parcialmente esta caída las alzas de las rutas que conectan Santiago con Ciudad de Panamá (aumento de frecuencia por parte de Copa), Australia (aumento de frecuencia por parte de Latam) y Medellín”, sostiene el informe de la JAC.

En las cifras del informe se observa que todos los principales orígenes/destinos con relación a Chile cayeron en el mes, excepto por Colombia.

“El mayor impacto corresponde a Perú, debido a la mencionada contracción de la ruta Santiago-Lima (Cuzco y Trujillo mantienen alzas de dos dígitos). Le sigue Brasil, afectado por los menores flujos con Río de Janeiro y Florianópolis (se destacan las alzas interanuales de Recife y Cataratas de Iguazú, aunque ambas con una incidencia menor en el agregado). En Argentina se registraron caídas en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Bariloche, rescatando en términos positivos solamente el aporte de Neuquén, ruta ausente hace un año”, precisa la JAC.

“Por su parte, con Estados Unidos cayeron todas las rutas -excepto Nueva York-, destacando el impacto del cese de la ruta desde/hacia Orlando. Finalmente, Colombia crece gracias a Cali y Medellín, pues Bogotá se contrajo levemente”, añade el organismo.

En su conjunto Europa incrementa su tráfico en un 2,6% y Oceanía un 32,2%, impulsado por incrementos en el tránsito hacia y desde Turquía y Australia respectivamente.

Al igual que en el transporte doméstico, de las 10 rutas internacionales más transitadas 7 cayeron: Florianópolis (19,1%) Lima (13,4%), Río de Janeiro (6,9%), Mendoza (4,3%), Miami (4%), Buenos Aires (2,4%) y Bogotá (2,1%). Las únicas rutas que mejoraron su desempeño fue desde y hacia Ciudad de Panamá (17%), Madrid (5,8%) y Sao Paulo (0,9%).