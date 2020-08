Tras la división de Tesla, ahora Elon Musk es más rico que Mark Zuckerberg

Elon Musk es la tercera persona más rica del mundo, al menos por el momento.

Musk superó el lunes a Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook Inc., cuando las acciones de Tesla Inc. continuaron su implacable racha tras someterse a un split, o división de sus acciones. A las 11:25 a.m., Musk poseía US$111.300 millones, lo que se compara con los US$110.500 millones de Zuckerberg, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que se actualiza al final de cada jornada bursátil.

Musk ha experimentado un meteórico incremento de su riqueza; su patrimonio neto se ha elevado en US$76.100 millones este año gracias a que las acciones de Tesla han aumentado más de 475%. Otro factor: un audaz paquete de pago —el acuerdo de pago corporativo más grande jamás alcanzado entre un director ejecutivo y una junta directiva— que podría generarle más de US$50.000 millones si se cumplen todos los objetivos.

La semana pasada, el director ejecutivo de Tesla se unió a Zuckerberg, Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., y Bill Gates en el exclusivo club de los centibillonarios gracias a un alza de las acciones tecnológicas.

El vertiginoso ritmo de acumulación de riqueza de los últimos meses contrasta con el estado de la economía mundial. El crecimiento se ha desplomado drásticamente desde que comenzó la pandemia, las empresas han despedido a millones de trabajadores y la demanda de los consumidores se ha reducido. Lo peor de la crisis económica ha recaído sobre los trabajadores jóvenes y con salarios más bajos, cuyos trabajos suelen estar más expuestos a los despidos derivados del covid-19.

Musk todavía tiene un largo camino para llegar a ser la persona más rica del mundo. Bezos tiene alrededor de US$200.000 millones.