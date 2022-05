Twitter mantendrá a aliado de Musk en el directorio pese a voto de accionistas

Egon Durban, el codirector ejecutivo de la firma de capital privado Silver Lake, permanecerá en Twitter Inc. a pesar de no recibir suficientes votos para la reelección en la reunión anual de accionistas de la compañía el miércoles.

Institutional Shareholders Services Inc., una firma de asesoría, había recomendado en contra de la reelección de Durban porque forma parte de los directorios de “más de cinco empresas que cotizan en bolsa”.

En total, Durban forma parte de los directorios de 17 organizaciones, incluidas seis empresas que cotizan en bolsa: Qualtrics International Inc., Carbon Black Inc., VMware Inc., Dell Technologies Inc., Unity Software Inc. y Twitter.

Durban acordó reducir sus nombramientos en directorios públicos a cinco antes del 25 de mayo de 2023.

Renuncia

El ejecutivo había presentado su renuncia. Pero el directorio ejerció su poder para rechazarlo, según una presentación realizada este ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Twitter dijo que su comité consideró el hecho de que Durban fue nombrada miembro del directorio como parte de un acuerdo en marzo de 2020 con Silver Lake y Elliott Management Corp.

El ejecutivo también es un aliado de Elon Musk, quien está en proceso de comprar Twitter en un acuerdo de US$44.000 millones.

“El directorio considera al señor Durban un miembro altamente efectivo y cree que aporta al directorio un conocimiento operativo incomparable de la industria, una perspectiva única y un conjunto de habilidades y experiencia invaluables en fusiones y adquisiciones”, según la presentación.

Twitter confirmó que Durban seguiría siendo un miembro del directorio.