Un 70% de los cotizantes encuestados por Fonasa estaría dispuesto a contratar un seguro complementario licitado por el asegurador público

La ley corta de isapres que aprobó el Congreso para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, también crea la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Esta será una opción a la que pueden acceder las personas, como un seguro voluntario, que considera prestaciones hospitalarias y ambulatorias en una red de prestadores privados. Se financiará con la cotización legal de salud de un 7% de los salarios, más una prima plana complementaria por persona beneficiaria, la que aún no ha sido definida, y será administrada por compañías de seguro, para lo cual Fonasa hará pronto una licitación.

Desde Fonasa ya están preparando todo para poder implementar la MCC durante el primer semestre de 2025. Como este es un producto nuevo, donde no se sabe cuántas personas y de qué perfil son quienes van a querer contratarlo, uno de los trabajos que han estado haciendo en el asegurador público es recopilar datos, para poder tener la mayor cantidad de información posible de cara a la licitación que tendrán que hacer con las aseguradoras.

Por ello, Fonasa realizó en abril una consulta dirigida exclusivamente a sus cotizantes, para conocer su disposición a contratar un seguro complementario de salud. El cuestionario al que tuvieron acceso los cotizantes a través de un panel online se envió a 1,5 millones personas, y respondieron 9.742 cotizantes de Fonasa. De ellos, 5.109 son mujeres y 4.633 son hombres. “El estudio se realizó a través de un cuestionario auto aplicado enviado mediante correo electrónico a cotizantes del Fondo Nacional de Salud, los que fueron seleccionados de forma aleatoria de la base de datos de contactabilidad de Fonasa”, detallaron desde el organismo.

A ellos les pidieron calificar su estado de salud actual, donde el 61% auto reporta un “buen estado de salud”; el 27,6% define su estado de salud como regular; y un 11,5% asegura que tiene un “mal estado de salud”.

Del total de las personas que respondieron la consulta, un 70% afirma que “sí estaría dispuesto a adquirir un seguro complementario licitado por Fonasa”, mientras que el 30% dice que no. Esta disposición es más alta en mujeres que en hombres, ya que un 71,1% de ellas dice que sí, mientras que los hombres fueron el 68,8%.

El 62% de las personas que dice que sí estaría dispuesta a contratar un seguro complementario licitado por Fonasa, tiene un nivel educacional universitario/instituto, el 25% tiene educación secundaria, un 10% tiene postgrado, y un 2% educación primaria. Entre los que dicen que no estarían dispuestos a contratarlo, un 49% tiene un nivel educacional universitario/instituto, un 38% secundaria, un 6% primaria, y otro 6% postgrado.

Entre las personas que respondieron que no contratarían un seguro complementario licitado por Fonasa, señalan como razones: no tengo dinero para esto (41% en hombres y 48% en mujeres); no entiendo cómo funciona, necesito más información (22% en hombres y 23% en mujeres); no confío en las compañías de seguro que lo venden (23% en hombres y 17% en mujeres); es muy caro (13% en hombres y 14% en mujeres); ya tengo un seguro complementario de salud (11% en hombres y 14% en mujeres); y no confío en Fonasa (16% en hombres y 9% en mujeres).

Por otro lado, al consultar respecto de qué factores influirían en su decisión de pagar más por un seguro complementario; se obtiene que la mayoría de los encuestados estarían dispuestos a pagar una prima más alta frente a incentivos, tales como beneficios adicionales (70% hombres y 76% mujeres), flexibilidad en la elección de médicos y hospitales o clínicas (61% hombres y 65% mujeres), acceso oportuno y de calidad a una red de médicos y clínicas (63% en ambos casos), y ampliar la cobertura de los gastos de salud (60% hombres y 63% mujeres).

“Los resultados de este estudio confirman que es factible para nuestros beneficiarios el contratar un seguro complementario diseñado y licitado por Fonasa. Estamos convencidos que esta alternativa entregará condiciones más ventajosas a las existentes: una prima plana, sin discriminación por edad, sexo o preexistencias y eso generará una disposición a contratar que se manifiesta con este 70% de encuestados que responden favorablemente”, comenta el director de Fonasa, Camilo Cid.

Del total de cotizantes que respondió la consulta, el 35% pertenece al tramo D de Fonasa, un 26% es del tramo B, 17% es del tramo C, y 22% no sabe. En tanto, un 58% tiene nivel de educación superior, un 29% tiene secundaria, un 8,7% tiene posgrado, un 3% tiene nivel de educación primaria, y 0,9% sin escolaridad. En cuanto a las edades de los encuestados, la mayoría tiene entre 25 y 54 años, quienes representaron el 70% del total.