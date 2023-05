Utilidades de Empresas Copec caen 75% en el primer trimestre

Empresas Copec informó este viernes sus resultados financieros al cierre del primer trimestre. El holding del grupo Angelini registró ganancias por US$ 155 millones en el primer trimestre de 2023, lo que representa una caída de 75% en relación al mismo lapso de 2022.

En su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma explicó esta caída por una disminución de US$ 329 millones en el resultado operacional y un resultado no operacional más desfavorable en US$ 313 millones. Todo lo anterior, dijo la compañía, fue compensado por menores gastos en impuestos por US$ 165 millones.

En tanto, la empresa reportó ingresos por US$ 7.928 millones entre enero y marzo pasado, esto es un aumento de 8,6% en doce meses.

En particular, en el sector forestal, Arauco registró una disminución de su resultado operacional, producto de una caída en los volúmenes vendidos de celulosa, maderas y paneles, sumada a menores precios en estos últimos dos segmentos. Sumado a ello, la empresa señaló que en el periodo hubo aumentos de costos asociados, en parte, a la puesta en marcha del proyecto MAPA, lo que se vio compensado parcialmente por mejores precios en celulosa.

En tanto, en el sector energía, el menor resultado operacional en energía se explicó por una baja en los resultados de Copec Chile, Terpel y Mapco. Lo anterior tuvo relación, principalmente, con mayores gastos de administración y costos de distribución, junto con una baja en los márgenes en Copec Chile y Terpel, “asociada a un efecto contable negativo por revalorización de inventarios, y a una caída en los volúmenes vendidos en Mapco”.

Todo lo anterior, explicó la firma, fue compensado, en parte, por mayores volúmenes vendidos en Copec Chile y Terpel. En tanto, Abastible obtuvo un mayor resultado operacional respecto al año anterior, debido a una mejora en el desempeño de sus operaciones en Chile, Colombia, Perú y Ecuador.

En tanto, el resultado no operacional fue desfavorable comparado con el reportado el primer trimestre de 2022 debido a un aumento en otros gastos, consecuencia de gastos por detenciones de planta por US$ 140 millones y siniestros por US$ 43 millones en Arauco, dijo la compañía. “A lo anterior se agregan menores otros ingresos, asociado a la venta de estaciones de servicio en Mapco realizadas, el primer trimestre de 2022, y un incremento de US$ 50 millones en los costos financieros netos”, agregó.

Resultados de los principales negocios

Respecto al sector forestal, Arauco registró una pérdida de US$ 54 millones, que representa una disminución de US$ 383 millones respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, explica la empresa, se entiende por un menor resultado tanto operacional como no operacional por US$ 289 millones y US$ 229 millones, respectivamente. Lo anterior fue parcialmente compensado por una disminución de US$ 134 millones en impuestos. Los ingresos consolidados, en tanto, cayeron 18,3%, explicado por menores ventas en los segmentos de celulosa y maderas.

En el sector de energía, Copec registró una utilidad de $ 88.675 millones, menor a los $ 162.661 millones alcanzados al cierre del primer trimestre de 2022, lo que se entiende por un menor resultado tanto operacional como no operacional. Lo anterior, dijo la compañía, se vio parcialmente compensado por menores gastos por impuestos, producto de la baja en los resultados. Además, se registraron bajas en el Ebitda de Copec Chile, Terpel y Mapco.

Por otro lado, Abastible obtuvo una utilidad de $13.731 millones, lo que se compara favorablemente con la utilidad de $ 6.588 millones reportada al cierre del primer trimestre del año anterior. Esto se debe, principalmente, a un mayor resultado operacional y no operacional, compensado parcialmente por una subida en impuestos.