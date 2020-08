Zaldívar dice que autoridad investiga si H&M alteró contratos de trabajadores: “Eso sería un acto de la mayor gravedad”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, abordó esta mañana entre varias materias la situación del comercio en medio de la reapertura de los malls y la polémica generada ayer con las aglomeraciones en H&M, del Casacostanera, lo que obligó a la autoridad a clausurar esa tienda.

En conversación con radio Cooperativa, la secretaria de Estado dijo que están investigado si la multinacional textil cometió infracciones como alterar los contratos de los trabajadores.

“Estamos viendo la situación de que eventualmente podía haber modificaciones de contrato, anexos de contratos en los cuales se habrían modificado los domicilios y eso sería un acto de la mayor gravedad: estar modificando los contratos de las personas para poder dar cumplimiento a una norma de manera absolutamente fraudulenta. Y eso es parte de la investigación que se está realizando”, dijo la ministra.

Zaldívar recordó con énfasis la normativa respecto de que no se puede hacer trabajar a quienes viven en comunas en cuarentena, salvo que sean actividades consideradas esenciales, para las cuales existen los permisos correspondientes.

“Pero claramente las ventas de vestuario, como lo vimos ayer, no es un servicio esencial y por lo tanto no corresponde que personas que no vivan en esas comunas estén ateniendo en esos lugares”, afirmó.

La secretaria de Estado dijo también que los empleadores son los principales responsables de la seguridad y la salud de sus trabajadores.

La titular de Trabajo también fue consultada por Horst Paulmann, dueño de Cencosud, luego que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, revelara que el centro comercial Costanera Center permanecerá cerrado por dos semanas tras haber sostenido una conversación con el empresario. La pregunta a la ministra apuntaba concretamente a dilucidar de quién depende la apertura de los grandes centros comerciales.

Zaldívar recordó en ese sentido que en el protocolo Paso a Paso conocido esta semana se planteó que, además de cumplir con todas las normas de seguridad, en la apertura de las empresas no debe ser solamente el empleador el que decida de qué manera se hace, “sino que además debe ser participativo y trabajado y consensuado tanto con los comités paritarios como con las organizaciones sindicales y con los trabajadores en caso de que no hubiere”.

Ayer, el marca sueca manifestó que estaban analizando cada detalle para mejorar la experiencia de compra para sus clientes y trabajadores. “H&M manifiesta su disposición para colaborar con todas las autoridades involucradas con el fin de garantizar la seguridad de todos”, dijo en una declaración.

Con respecto a las denuncias sobre irregularidades en los contratos de algunos trabajadores, la firma precisó que “la empresa legalmente debe actualizar sus contratos de trabajo, proceso que se inicia de forma habitual a comienzos de año. Dado el cierre de la tienda debido a Covid-19, dicho proceso se suspendió y al momento de nuestra reapertura se procedió a seguir con el proceso de actualización, esta situación afectó a 4 personas”.