Zaldívar pide enfocar la reforma previsional en “la clase media” y Bravo acusa falta de información para logar acuerdos

Enfocarse en la “clase media” es el objetivo que debe tener la discusión de la reforma previsional de cara al acuerdo que busca lograr en la materia el gobierno del Presidente Gabriel Boric, según la mirada de la exministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar.

“Tenemos que poner el foco en la clase media. Personas que tienen ingresos altos durante toda su vida (...) pero cuando llegan a pensionarse sus ingresos bajan. Ahí tenemos el problema, las personas de más bajos ingresos con la PGU lograron tener una tasa de reemplazo que es equivalente a sus ingresos”, dijo Zaldívar en un foro sobre pensiones de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

La ministra durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera respaldó su punto en base a que, según su mirada, “la PGU ha sido importantísima y le cambió la cara las pensiones más bajas de nuestro país, pero no ocurre lo mismo para las de la clase media. Ahí todavía estamos muy al debe”.

Ante esa línea, la exministra estimó que la reforma previsional debe enfocarse en ayudar a las pensiones de quienes hayan cotizado de forma estable en el tiempo. “Hacer un seguro social es una alternativa, pero hagámoslo y distribuyamos entre quienes contribuyeron y no entre quienes no fueron parte”, agregó.

“Eso debería ser solo para quienes contribuyeron, pero no está planteado así (...) ahí recursos que se están destinando para gente que no ha cotizado o solamente un mes”, enfatizó sobre la posibilidad de un seguro social.

Zaldívar contextualizó su mirada en base a que, quienes no han podido mantener una cotización estable durante su vida, como el caso de madres o personas dedicadas al cuidado, el Estado debería ir en ayuda de este tipo de grupos con otras medidas.

El Presidente Gabriel Boric Font. Foto: Francisco Paredes / Agencia Uno

“Esas son las urgencias sociales del país y esas se deben financiar de otra forma, no con cotizaciones que son de clases medias. Mi problema es que queremos mejorar las pensiones hoy día y a futuro y estamos usando recursos para otras cosas”, dijo la experta en seguridad social.

Otro de las mensajes que dejó Zaldívar fue enfocarse en fomentar que los trabajadores puedan tener un aporte previsional constante: “Lo que nosotros necesitamos es más recursos para poder pagar mejores pensiones y esos mayores recursos se obtienen eliminando las lagunas, haciéndonos cargos de las lagunas”.

Más información y cerrar la puerta a los retiros

En tanto, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, resaltó que el debate de la reforma previsional debe también contar con más información para tener certeza sobre los resultados que se buscan en la reforma previsional.

“La información que hemos tenido a la fecha, y lo digo con responsabilidad, porque hemos tratado de sacar información al respecto, es información que todavía es miope”, disparó Bravo.

Bravo explicó su punto en base a que, “deberíamos estar viendo tasas de reemplazo considerando la vida de las personas, pero por una carencia de información no hemos tenido el historial de cotizaciones. Entonces no tenemos fijo el escenario base todavía, la información no es buena y queremos hacer muchas cosas”

“Esto no va a terminar bien. Tratemos de que a la voluntad de acuerdo démosles un shock de información y yo creo que todavía les falta más información (que entregar)”, añadió.

Por otro lado, Bravo no estima que la puerta esté cerrada para nuevos retiros pese a los últimos rechazos a las últimas iniciativas para girar dinero desde los fondos de pensiones. De esta forma, el experto previsional pidió que en la reforma previsional se aborde este tema: “No miramos aquellas cosas que pueden desfondar los ahorros de pensiones (...) como aseguramos que lo que estamos construyendo es un horizonte para 70 años”.

Finalmente, la exministra y Bravo pidieron también enfrentar debates como el aumento de la edad de jubilación y no ven un beneficio en que las AFP salgan del sistema. De hecho, el economista advirtió que esta propuesta puede llegar a generar un problema sistémico y que no se justifica este debate en base a los diversos temas que toca la reforma previsional.