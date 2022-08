Agujas letales: Dos personas se contagian de VIH después de hacerse un tatuaje

¿El artista del tatuaje esteriliza el equipo no desechable? Asegúrate de que el artista utiliza un esterilizador (autoclave) para el equipo no desechable entre cada cliente. Los instrumentos y suministros que no puedan esterilizarse en la autoclave — incluyendo las agarraderas de los cajones, las mesas y los fregaderos — deben desinfectarse con un desinfectante o cloro comercial después de cada uso.