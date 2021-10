Ahorrar en pandemia… ¿Misión imposible?

Con el fin de concientizar a las personas sobre la importancia de economizar y reservar dinero para concretar proyectos a futuro o lograr un mejor nivel de vida, el 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro.

Sin duda, este es un mecanismo muy recomendable para seguir constantemente, pero que en el último tiempo se ha visto dificultado por las consecuencias económicas de la pandemia de Covid-19, aunque si se pone en práctica algunos consejos se puede seguir efectuando, considerando los beneficios que tiene a largo plazo para quien lo realiza.

En estos tiempos difíciles, es interesante preguntarnos qué ha ocurrido con el ahorro. De acuerdo con el Banco Central, la tasa de ahorro total en Chile en lo que va del año ha bajado, ubicándose en torno al 19,5% del PIB, en parte explicado por el aumento del consumo de las familias y el mayor gasto del Gobierno.

El ahorro es simplemente el dinero que queda luego de consumir y también puede pensarse como la forma de desfasar el consumo en el tiempo, es decir, consumir, pero a futuro. En un contexto de alzas sostenida de precios y bajas remuneraciones es complejo pensar en ahorrar. Sin embargo, siempre será posible destinar una parte de nuestros ingresos a este fin, si es que nos organizamos para ello.

Si se desea ahorrar hay que hacerse tres preguntas básicas: ¿cuál es mi objetivo al ahorrar?, ¿qué meta me puedo fijar como ahorro? y ¿en qué instrumento puedo invertir? Respecto de los objetivos para ahorrar menciona el juntar dinero para un viaje familiar, para financiar un emprendimiento personal, para estudios de los hijos, para comprar una vivienda o un auto, para aumentar el monto de pensiones, o bien, invertirlo y obtener una rentabilidad a futuro, entre otros.

En cuanto a la cifra para fijarse como ahorro, si bien es difícil calcularlo pues depende de la situación de cada persona o familia, se recomienda dejar una meta mensual, aunque sea mínima, proponiéndose no tocar ese monto y asimilarlo a un gasto mensual, por ejemplo, como si fuera una cuenta de servicios básicos. En el mercado financiero chileno hoy es posible encontrar instituciones que no están exigiendo grandes requisitos en cuanto a trámites y montos para invertir, existiendo cuentas que no tienen costos de mantención o que no fijan un monto mínimo para ahorrar.

Lo recomendable, entonces, será invertir en instrumentos de bajo riesgo, tales como fondos mutuos de renta fija, mixtos o bien los seguros con ahorro, que son ofrecidos en varios bancos y administradoras de fondos de inversión, siendo muy importante fijarse en que sean instituciones reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero.

Recomendaciones prácticas para ahorrar:

1. En los gastos mensuales personales o del hogar, buscar siempre no malgastar el dinero y economizar.

2. Si es posible, ahorrar aunque no haya un objetivo o proyecto cercano. Ese dinero a futuro puede ayudar a cubrir imprevistos, por ejemplo, en salud.

3. Intenta guardar una cantidad fija cada mes, aunque sea pequeña.

4. Ser persistente en ese ahorro para que se convierta en un hábito dentro de la economía familiar.

5. Buscar y cotizar las distintas opciones que ofrecen las instituciones financieras y elegir la más acorde a nuestras necesidades.

* Académico de la carrera de Ingeniería Comercial de UDLA Sede Viña del Mar