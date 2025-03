Científicos descubren por qué te despiertas a las 2 de la mañana y cómo solucionarlo

Aunque parezca común despertarse en la noche, ya sea para ir al baño o por un ruido fuerte. Hacerlo habitualmente entre las 2 y las 3 de la mañana puede ser más que una simple interrupción del sueño. Según el Dr. Eric Berg, especialista en cetosis saludable y ayuno intermitente, este patrón podría indicar problemas de salud subyacentes que requieren atención ya que puede estar relacionado con desequilibrios hormonales, deficiencias nutricionales y niveles elevados de estrés.

El Dr. Eric Berg, doctor en medicina y especialista en cetosis saludable y ayuno intermitente, publicó un video en su canal de YouTube, que cuenta con 13 millones de suscriptores, titulado “Esto estaba DESTRUYENDO mi vida”, en donde explica por qué deberías preocuparte si te despiertas entre las 2 y 3 de la mañana.

“Me considero un experto en insomnio porque lo padecí durante más de una década y estaba destruyendo mi vida. No se trataba solo de levantarme a las 2 o 3 de la mañana, a veces no dormía ni un minuto en toda la noche, me quedaba allí acostado. Era básicamente una tortura”, dijo Berg en su video.

El experto en salud explica que el cortisol, conocido como la “hormona del estrés”, es producido por las glándulas suprarrenales y desempeña un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés. Normalmente, los niveles de cortisol siguen un ritmo circadiano: aumentan en las primeras horas de la mañana para ayudarnos a despertar y disminuyen por la noche para facilitar el sueño. Sin embargo, el estrés crónico puede alterar este ritmo, provocando niveles elevados de cortisol durante la noche y, en consecuencia, interrupciones del sueño.

Dice que cuando las personas se despiertan en mitad de la noche, podría deberse a un aumento repentino del cortisol. Esto no solo provoca que las personas se despierten, sino que también suele provocar trastornos del sueño.

Este aumento nocturno de cortisol puede ser una de las razones por las cuales las personas se despiertan entre las 2 y las 3 de la mañana.

“Lo que hace que las 2 a. m. sean tan especiales es algo que se llama ritmo circadiano con cortisol. El cortisol debería estar en el punto más bajo de este ritmo a las 2 a. m. y en el punto más alto a las 8 a. m. En mi caso, todo era al revés: estaba muy despierto a las 2 a. m., pero estaba extremadamente cansado a las 8 a. m.”, comentó.

Lo intentó todo, incluso tomó medicamentos recetados pero no funcionó, hasta que probó con el magnesio. “El magnesio tiene la capacidad de reducir el cortisol, y este puede incluso aumentar si hay deficiencia de magnesio”.

El magnesio es un mineral vital que participa en más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluyendo la regulación del sistema nervioso y la relajación muscular. Además, desempeña un papel fundamental en la modulación del cortisol.

Una deficiencia de magnesio puede exacerbar la respuesta al estrés y aumentar los niveles de cortisol, lo que afecta negativamente la calidad del sueño. Por lo tanto, una ingesta adecuada de magnesio puede ser clave para quienes experimentan despertares nocturnos frecuentes.

Las investigaciones indican que el magnesio puede ayudar a reducir los niveles de cortisol. La relación entre magnesio y cortisol es bidireccional, por un lado, el estrés crónico y los niveles elevados de cortisol pueden agotar las reservas de magnesio en el cuerpo. Por otro lado, una deficiencia de magnesio puede intensificar la respuesta al estrés y aumentar la producción de cortisol, creando un círculo vicioso que afecta la calidad del sueño.

El Dr. Berg señala que mantener niveles adecuados de magnesio es esencial para romper este ciclo y mejorar tanto la respuesta al estrés como la calidad del sueño. Además, el magnesio contribuye a la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia, lo que refuerza aún más su importancia en la promoción de un sueño saludable.

¿Por qué me despierto entre las 2 y las 3 de la mañana?

Además de los desequilibrios hormonales y las deficiencias de magnesio, existen otras posibles causas para despertarse en estas horas de la madrugada:

Hipoglucemia nocturna : Niveles bajos de glucosa en sangre durante la noche pueden estimular la liberación de cortisol y adrenalina, lo que provoca despertares abruptos.

Problemas digestivos : La indigestión o el reflujo ácido pueden intensificarse al acostarse, causando molestias que interrumpen el sueño.

Apnea del sueño : Este trastorno se caracteriza por pausas en la respiración durante el sueño, lo que puede provocar despertares frecuentes y sensación de no haber descansado adecuadamente.

Factores ambientales: Ruidos, luces o temperaturas inadecuadas en el dormitorio pueden interferir con la continuidad del sueño.

Recomendaciones para mejorar la calidad del sueño

Para minimizar los despertares nocturnos y promover un sueño más reparador, el Dr. Berg sugiere las siguientes estrategias:

Suplementación con magnesio: Incorporar un suplemento de magnesio de alta biodisponibilidad, como el bisglicinato de magnesio, puede ayudar a regular el sistema nervioso y reducir los niveles de cortisol. Gestión del estrés: Practicar técnicas de relajación, como la meditación, el yoga o la respiración profunda, puede disminuir la producción de cortisol y mejorar la calidad del sueño. Alimentación equilibrada: Consumir una dieta rica en nutrientes esenciales, incluyendo magnesio, puede apoyar la función hormonal y nerviosa. Rutina de sueño consistente: Mantener horarios regulares para acostarse y despertarse ayuda a regular el ritmo circadiano y mejora la eficiencia del sueño. Ambiente propicio para el sueño: Asegurar que el dormitorio sea oscuro, silencioso y fresco puede facilitar un sueño ininterrumpido.

Despertarse regularmente entre las 2 y las 3 de la mañana no debe ser ignorado, ya que puede ser un indicio de desequilibrios hormonales, deficiencias nutricionales o altos niveles de estrés. El Dr. Eric Berg destaca la importancia de abordar estos factores, especialmente mediante la optimización de los niveles de magnesio y la gestión efectiva del estrés, para mejorar la calidad del sueño y, en última instancia, la salud general. Si estos despertares nocturnos persisten, es aconsejable consultar a un profesional de la salud para una evaluación completa y personalizada.