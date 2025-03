Esta prestigiosa institución, fundada en 1603, se ha caracterizado históricamente por reunir a destacados científicos de diversas nacionalidades y disciplinas, promoviendo el avance del conocimiento en beneficio de la humanidad.

Con un funcionamiento independiente del poder religioso y sin distinción de credos, etnias o posturas políticas, la Academia se caracteriza por su compromiso con la excelencia científica. De hecho, se trata de la academia de ciencias más antigua del mundo, y cuenta con 80 miembros, entre ellos numerosos premios Nobel.

Chileno integrará Academia de Ciencias más antigua del mundo, la misma en que estuvieron Galileo y Hawkings

En sus inicios la Academia fue liderada por Galileo Galilei y ha tenido entre sus integrantes a referentes en diferentes campos como Stephen Hawking, Niels Bohr, Max Planck y Paul Berg, por mencionar algunos.

La ciencia chilena está avanzando y acaparando cada vez más miradas en el concierto internacional. Esta vez, lo hizo con el nombramiento del director del Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio) y profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Dr. Luis F. Larrondo, como miembro de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano (PAS).

El hito, que fue anunciado en el sitio oficial del Vaticano, lo convierte en el cuarto investigador chileno en formar parte de este organismo.

Actualmente, el Dr. Luis Larrondo dirige el Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio), donde su investigación abarca diversos temas en biología sintética, optogenética y cronobiología, utilizando hongos como modelos de estudio.

Asimismo, es reconocido internacionalmente por sus contribuciones en biología de hongos y cronobiología, con un enfoque molecular en cómo las señales ambientales regulan programas de expresión génica en eucariontes. Su nombramiento en la Pontificia Academia de Ciencias es un reconocimiento a su destacada trayectoria y refuerza el papel de la ciencia chilena en el escenario global.

Dr. Luis Larrondo. Foto: IBio.

A lo largo de su carrera, el Dr. Larrondo ha recibido múltiples distinciones, incluyendo becas de la Fundación Andes y de la PEW Foundation. En 2017, fue seleccionado por el Howard Hughes Medical Institute (HHMI) de Estados Unidos como uno de los 41 científicos internacionales para desarrollar un proyecto de alto impacto.

Además, en los últimos años ha sido incorporado a la Academia de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe (ACAL), a la Academia Americana de Microbiología, y más recientemente, nombrado miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias.

Cabe señalar que el primer chileno en ser incorporado a la Academia fue el profesor Eduardo Cruz-Coke (1948), luego el profesor Hector Croxato (1975) y posteriormente el Dr. Rafael Vicuña, quien ingresó el 2000 a la academia. Así, el Dr. Larrondo pasa a ser el cuarto chileno –y tercer académico de la UC– en recibir este reconocimiento.

Al respecto, el Dr. Larrondo afirmó que toma este nombramiento “no sólo como un logro individual, sino como un reconocimiento a la UC y al sistema científico nacional. Realicé mi pregrado y doctorado en esta universidad, donde me he desempeñado durante los últimos 15 años como académico. A lo largo de todo este tiempo, he tenido la fortuna de estar rodeado de estudiantes y colegas notables, cuya excelencia y compromiso han sido fundamentales e inspiradores”.

Además, del Dr. Larrondo, este año se unieron otros cinco científicos líderes en sus ámbitos de trabajo. Es el caso de María Zuber, científica planetaria estadounidense involucrada en múltiples misiones de la NASA, Olivier Pourquié, profesor de genética de Harvard, Meng Anming, un investigador chino especializado en estudios embrionarios y la científica ambiental mexicana Cecilia Tortajada.

Por su parte, el rector de la UC, Dr. Ignacio Sánchez, señaló que “este es un nombramiento que llena de orgullo a toda la comunidad universitaria, ya que refleja que nuestra misión institucional de buscar la excelencia siempre al servicio de las personas y la iglesia se ve realizada en el trabajo que desarrollan quienes forman parte de ella”.