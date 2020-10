Daniela Vega y Rafael Cavada se querellarán por videojuego para Android que incita a matarlos

Este miércoles, la actriz nacional Daniela Vega anunció una querella para quien resulte responsable del desarrollo de un videojuego para el sistema operativo Android, en la que aparece junto al periodista Rafael Cavada entre otros, y en donde se incita a asesinarlos.

“Anuncio querella a propósito del videojuego en que se incita a matarme. Seré representada por la oficina de Juan Pablo Hermosilla y su bufete. Gracias a mi chiquillada por el apoyo. He aguantado todo, pero esto ha superado todo límite”, señala Vega en su cuenta de Twitter.

El hecho fue denunciado además por una diputada madrileña activista por los derechos trans y la Fundación Pedro Zerolo, también de la capital española.

El juego, llamado “Resistencia”, se encuentra aún en desarrollo y sus avances aparecen en una cuenta de Instagram con claras alusiones al estallido social. Cuenta con personajes conocidos del 18 de octubre de 2019 como el colectivo Lastesis, integrantes del movimiento feminista, el perro Negro Matapacos y muchos otros. Es del estilo de disparos en primera persona, donde como contraparte es posible elegir a Sebastián Izquierdo, un sacerdote o la actriz Yuyuniz Navas. Si bien Daniela Vega o Rafael Cavada no aparecen con sus nombres verdaderos, las imágenes son evidentes.

El título, que muestra a un ambiente similar al de las protestas en Santiago, tiene al parecer fecha de salida para el 24 de diciembre.

Contactado por La Tercera, el periodista Rafael Cavada afirmó que conoció de la existencia del juego a través de las redes sociales y algunos amigos: “lo vi, llamé a mi jefatura de la radio y el canal, y me dijeron que lo mínimo era una querella por uso indebido de imagen, pero considero -sin ser despectivo- que a esta gente tiene una condición mental que requiere atención profesional”.

“Mi abogado, por otra parte, me dijo que habían otros delitos además del uso de imagen, como incitación al odio, a la violencia -algo más cercano a Charlie Hebdo-, y en estos momentos se encuentra analizando los pasos a seguir".

“En primera instancia me lo tomé como un asunto de gente que requería atención mental, pero mi abogado me dice que esto es mucho más grave. Considero que estas cosas son repugnantes. No es una humorada”, señaló el periodista.

Daniel Castillo, abogado de Cavada, confirmó posteriormente a La Tercera que tras conversarlo con el afectado, se resolvió la instancia judicial. "Hay cuestiones que exceden lo tolerable y esta es una de ellas. Probablemente el viernes presentaremos la querella y la subiremos al sistema”.

Finalmente, La Tercera contactó a Daniela Vega para obtener más detalles de su querella, pero no contestó las solicitudes de este medio. Por el lado de Android, desde Google Chile declinaron hacer comentarios al respecto.