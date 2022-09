Desde hoy, chilenos podrán acceder a la mayor enciclopedia de aves del mundo, con más de 10 mil especies

Se trata de una iniciativa única en el mundo. De manera gratuita, con fichas de más de 10.824 especies con datos de alimentación, distribución y reproducción, entre otros, hoy lanzan la mayor enciclopedia, biblioteca y repositorio de información de aves del planeta.

Birds of the World (BOW) es el nombre de la iniciativa, administrada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, y cuenta con 800.000 observadores de aves y la participación como socio de la ONG chilena Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).

El origen de este compendió digital está en otros esfuerzos recopilatorios como Handbook of the Birds of the World (HBH), Neotropical Birds y Birds of North America y se complementa con iniciativas de ciencia ciudadana como eBird.

Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) contribuye hace dos años con la plataforma en la generación de contenido, a través de fichas presentes en la iniciativa. A la fecha, el acceso a esta gran enciclopedia de aves estaba limitado a una membresía, situación que se modifica a partir de hoy. Para acceder solo será necesario contar con una cuenta en el sitio eBird.

Fernando Medrano, asesor técnico y científico de la Red de Observadores de Aves, señala que están orgullosos de poder poner a disposición de los residentes de nuestro país esta magnitud de información, “ya que además de permitir el libre acceso a ella, es un hecho que se condice con el espíritu de la ROC, en la que intentamos hacer de la valoración y la conservación de las aves del país una tarea en la que todos se puedan involucrar”.

Fardela blanca. Crédito: Pablo Cáceres

“Es un gran avance en la democratización del conocimiento debido a que gracias a esta apertura, científicos, ornitólogos, observadores de aves, gestores y consultores ambientales tendrán a su disposición información completa y actualizada, permitiendo tomar mejores decisiones para la conservación de las aves y los ambientes que habitan”, explican desde la ONG.

Medrano establece que poder llegar a compilar tal cantidad de información relativa a todas las aves del planeta solo ha sido posible a través de cientos de años de investigación y descripción.

“En el caso de Chile, por ejemplo, en la década de los 50 ya se publicaba Las Aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres, un libro de dos tomos en el que Jack D. Goodall, Alfred W. Johnson y Rodulfo A. Philippi recopilaron detalladamente la historia natural y la distribución de las aves en el país. Publicaciones como esa son parte fundamental de lo que hoy es Birds of the World”, revela Medrano.

Especies endémicas y amenazadas

Medrano considera que las aves que se deben destacar en Chile son las endémicas, especies propias y exclusivas de territorio nacional, tales como la turca, el tapaculo, la perdiz chilena, el picaflor de Juan Fernández, el canastero chileno, entre otras. “Todas ellas cuentan con su ficha disponible en BOW. Además, recientemente se describió una nueva especie endémica del país llamado rayadito sub-antártico, de la que se tendrá que redactar la correspondiente ficha”, revela.

Sin embargo, “el endemismo no ha sido el único criterio para trabajar en fichas, también priorizamos especies amenazadas o aves cuyo conocimiento relevante se genera desde Chile”, agrega Medrano.

Turca. Crédito: Pablo Gutiérrez

“Otro elemento es la ciencia ciudadana a través de eBird. Gracias a esta plataforma la cantidad de datos y observadores que pueden aportarlos ha aumentado considerablemente, permitiendo –por ejemplo- entender hábitos reproductivos de las especies o hacer más detallada la descripción de la distribución territorial de las mismas”, añade el científico.

Hoy, desde las 18.00 se desarrollará un webinar para celebrar la instancia, la que será transmitida en vivo a través del canal de Youtube RedObservadores, y contará con la participación de Tom Schulenberg, editor científico de Birds of the World, quien dará a conocer una visión global de la plataforma, Fernando Medrano, que presentará sobre el desarrollo de la plataforma en Chile, y Javiera Ferreyra, directora de Audubon Chile, quien será la encargada de mostrar las oportunidades y ventajas que otorga esta enciclopedia para esfuerzos de conservación.