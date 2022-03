Desde el futuro 6G hasta un perro robot: las exposiciones más destacadas de la feria de tecnología móvil más grande del mundo

Desde el 28 de febrero, en Barcelona, se está llevando a cabo la nueva versión del Mobile World Congress (MWC), la feria de tecnología móvil más grande del mundo. El evento tiene cerca de 1.500 expositores, y espera recibir entre 40.000 y 60.000 visitantes.

El evento reúne a empresas emergentes como destacadas en el mercado, con el objetivo de presentar nuevas tecnologías en el escenario de las telecomunicaciones y conectividad. Inteligencia artificial, metaverso y el 5G son parte de las temáticas que se discutirán.

Varios productos y herramientas fueron presentadas en las últimas dos jornadas. A continuación, presentamos algunas de ellas.

6G

Cuando el 5G apenas debuta, las empresas tecnológicas ya hablan sobre el 6G. Durante el panel “Camino a 6G”, expertos como Nishant Batra, director de Estrategia y Tecnología de Nokia, o Gerhard Fattweis, CEO del Instituto Barkausen, hablaron de esta innovadora futura red.

La realidad expandida fue uno de los puntos tocados en esta charla. Nishant Batra mencionó la convergencia entre lo digital y lo físico, además de la posibilidad de sentir este ambiente.

“Las frecuencias que todos estamos imaginando para el marco de tiempo 6G tienen características y atributos que nos permitirían no solo hablar entre nosotros, sino sentir su entorno y ese es un cambio fundamental de por qué construir las redes”, dijo Batra.

Un visitante prueba un dispositivo VR durante el Mobile World Congress 2022. Foto: AP

Otros beneficios se centraron en la IA o inteligencia artificial, una latencia de nanosegundos, robótica y otros más. Mientras que los retos que tendría la red sería la seguridad y el factor energético.

Otro nivel de carga rápida

Dos compañías presentaron tecnologías de carga rápida para teléfonos móviles que llevarían del 0% al 100% en cuestión de minutos.

La empresa china OPPO expuso sistemas SuperVOOC de 150W con BHE (siglas de Battery Health Engine, o motor de salud de batería), que alcanzaría el 100% en 15 minutos; y SuperVOOC de 240W lograría este cometido en 9 minutos.

Mientras que el smartphone GT Neo 3, de la compañía Realme, posee un sistema de 150W con la potencia suficiente para cargar el 50% de la batería en 5 minutos.

Lentes inteligentes

Llevar la realidad expandida en unos lentes fue el objetivo de la empresa OPPO cuando lanzó sus Air Glass en diciembre de 2021. Estos dispositivos fueron exhibidos en Mobile World Congress (MWC).

Aunque llamarlos lentes podría ser confuso, pues el producto en sí es más parecido a un monóculo, el dispositivo muestra información a los usuarios por medio de cuatro interacciones: tacto, voz, movimiento de cabeza y movimiento de manos.

El Air Glass de Oppo. Foto: Oppo

Según información de Europapress, este artefacto cuenta “con un procesador Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Están compuestas por una montura de 30 gramos de peso, mientras que la imagen se muestra a través de un monóculo imantado que se encaja sin moverse para mostrar información en monocromo”.

Otras de sus novedades, es que los Air Glass pueden traducir distintos idiomas de forma simultánea.

CyberDog

La robótica no se quedó atrás en esta convención. Xiaomi, la empresa china dedicada a la producción de distintos dispositivos tecnológicos presentó hoy un singular compañero cuadrúpedo: CyberDog, un robot inspirado en un perro y cuyas funciones están destinadas a la compañía de las personas.

Un perro robot Cyberdog es olfateado por otro perro en el centro de Hamburgo, Alemania. Foto: Daniel Reinhardt, via AP.

Según la revista Stuff, este robot cuenta con 11 sensores de alta precisión, cámaras para guiar el movimiento –que sirven también para dar la posibilidad de reconocer rostros y posturas humanas–, módulos GPS, puertos USB-C y un conector HDMI – que permitiría agregarle funciones adicionales–, además sería capaz de seguir a su dueño como un perro normal.

Un robot muy similar en aspecto ya fue visto este año en el Consumer Electronics Show (CES). Durante la exposición de Hyundai, un robot cuadrúpedo de Boston Dynamics avanzó por la plataforma acompañando del presentador inicial, Chung Eui-sun.

Robot bartender

Y es que el robot chino no fue el único en presentarse. “5G Bartender” pudo demostrar parte de su potencial en la MWC. Esto de la mano de Telefónica, una empresa multinacional, y con la colaboración con Bee The Data By ImmersiveLab, Raventós Codornío y Macco Robotics.

Este robot barista bautizado como “Kime” es capaz servir tres tipos de bebidas –cocteles, zumos y vinos–, poniendo a prueba estas nuevas funciones de movilidad en tiempo real.

Personas grabando al robot "5G Bartender" de Telefónica. Foto: Reuters

Utilizando tecnología 5G y Edge Computing –relacionado al almacenamiento de datos– este barista tiene una función que le permite reconocer, responder y ofrecer recomendaciones en distintos idiomas. Además, posee reconocimiento facial y da un servicio personalizado a los clientes registrados.

Telepresencia

En la primera jornada de la MWC 2022, Telefónica también puso a prueba la presencia holográfica con Holographics Telepresence. El stand de la presentación se encontraba en Barcelona –donde se lleva a cabo el evento–, mientras que su presentadora, la campeona olímpica Carolina Marín, solo era una reconstrucción volumétrica enviada desde Madrid.

Estos videos volumétricos son construidos por la recolección de información de 12 cámaras Intel Realsense en una sala específica, la cual es procesada por un software y enviada a servidores de Telefónica. Luego, estas podrían ser enviadas y vistas en distintos dispositivos por el uso de Intel Advanced Volumetric Libraries.

“El desarrollo tecnológico ha sido clave para el éxito de este piloto”, se explicó en una nota de la empresa. “El 5G aporta la baja latencia necesaria para acceder a la holografía sin retardo, y así hacer posible la interacción a distancia; el Edge Computing, por su parte, es esencial para procesar toda la cantidad de información que se genera en la creación de un video volumétrico, además de hacerlo accesible en baja latencia a los usuarios de la telepresencia”.

“Con nuestra tecnología permitimos una experiencia de comunicación sin igual entre las personas”, dijo en la misma nota Lluis Martinez, vicepresidente de Telco para el sur de Europa.