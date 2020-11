Dinamarca y el dramático sacrificio de 17 millones de visones contagiados de coronavirus: primera ministra pide perdón y estudio confirma peligrosa mutación

La secuenciación del genoma completo de los brotes de Sars-CoV-2 en 16 granjas de visones de Países Bajos ha revelado la transmisión del virus entre humanos y visones, así como de visón a humano. El virus se introdujo inicialmente desde los humanos, según explican los autores del estudio, y desde entonces ha evolucionado.

“Es importante investigar más en los visones y otras especies de mustélidos para entender si estas especies están en riesgo de convertirse en un reservorio del Sars-CoV-2”, señalan en su trabajo, publicado en la revista Science.

Aunque se ha demostrado que varios animales son susceptibles al Sars-CoV-2, el origen zoonótico es todavía desconocido. En los Países Bajos, el virus se diagnosticó por primera vez en dos granjas de visones a finales de abril de 2020. Estos científicos realizaron una investigación a fondo entre las primeras 16 granjas de visones infectadas en el país. Su análisis combinó diagnósticos del Sars-CoV-2, la secuenciación del genoma completo y entrevistas en profundidad con los trabajadores de las granjas.

Un visión en una granja danesa. Foto: Reuters

A finales de junio, 66 de 97 (68%) de los residentes, empleados y/o contactos de las granjas de visones examinados tenían pruebas de infección por el Sars-CoV-2. El análisis de los genomas del virus del visón en estas granjas reveló una diversidad de secuencias. Estos grandes grupos de infección fueron iniciados por casos de Covid-19 en humanos con virus que llevan la mutación D614G, insisten los autores.

La secuenciación también reveló que algunas personas estaban infectadas con cepas del virus con una firma de secuencia animal, lo que proporciona evidencia de la transmisión de animal a humano. Los análisis posteriores indicaron que no se produjo ningún derrame en las personas que vivían cerca de las granjas de visones.

“Es imperativo que el sector de la producción y el comercio de pieles no se convierta en un reservorio para futuros derrames del Sars-CoV-2 a los seres humanos”, concluyen.

Primera ministra pide perdón

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se ha disculpado este martes ente el Parlamento por haber ordenado el sacrificio de todos los visones del país tras encontrar una mutación del coronavirus que puede transmitirse a humanos y a pesar de que el Gobierno no cuenta con el respaldo legal para ello.

“Aunque ha sido frenético, no hace falta decir que debe quedar completamente claro cuándo se necesita una nueva legislación, y este no ha sido el caso. Me gustaría disculparme”, ha aseverado.

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca. Foto: Reuters

La mandataria ha dirigido su disculpa, además, a los criadores de visones, a los que ha trasladado que está dispuesta a participar en una investigación parlamentaria para saber cómo mutó el virus.

La semana pasada el Gobierno ordenó el sacrificio de entre 15 y 17 millones de visones después de que las autoridades sanitarias alertaran del hallazgo de la mutación, que podría poner en peligro el desarrollo de una vacuna.

Desde entonces, las autoridades del país han tenido que admitir que carecen del poder necesario para ordenar dicha acción dada la falta de respaldo legal. El Gobierno solo podría recomendar este tipo de medida para aquellas granjas que se encuentren fuera de un radio de unos 8 kilómetros de una granja infectada.

Así, el Gobierno ha pedido al Parlamento que apruebe cuanto antes una legislación que incluya a las granjas que se encuentran fuera de esta zona. Miembros de la oposición, entre ellos Jakob Ellemann Jensen, líder de los Liberales, ha criticado la decisión del Gobierno.

A él se han sumado otros diputados, que han pedido además la dimisión del ministro de Alimentos, Mogens Jensen, que ha admitido no estar al corriente del vacío legal al respecto cuando dio la rueda de prensa.

Al menos 214 personas se han contagiado desde junio con diversas variantes de coronavirus. Las alertas se centran especialmente en cinco mutaciones vinculadas a los visones.