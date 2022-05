El potencial de los genes Latinoamericanos para mejorar la salud cerebral

Lo que ocurre en tu vida está influenciado por muchas cosas. Dónde vives, de quién te rodeas y lo que tú mismo haces o dejas de hacer. Una parte importante de este complejo rompecabezas son tus genes, que contienen mucha información sobre ti. Por ejemplo, si te gusta el cilantro o cual es el color de tus ojos. Pero también y más importante, información relevante sobre tu salud.

En las últimas décadas se ha producido un crecimiento exponencial del conocimiento sobre la relación entre nuestros genes y diversos estados de la salud. Los científicos han identificado miles de factores genéticos que determinan el riesgo de padecer enfermedades e influyen en su tratamiento. La mayoría de las investigaciones actuales se han realizado en tres países: Estados Unidos, Reino Unido e Islandia. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre las personas originarias de otras regiones del mundo. En particular, hay grandes lagunas de conocimiento sobre las personas de África, Asia y Sudamérica.

También es importante saber más sobre la genética de estas otras poblaciones. Estudios recientes señalan que no todos estos conocimientos, generados en poblaciones predominantemente europeas, pueden transferirse a otras poblaciones. Por ejemplo, ahora podemos evaluar con bastante precisión el riesgo genético de varios tipos de cáncer, como el de mama y el de próstata. Para ello, se combinan muchos factores genéticos diferentes en una única puntuación que puede sintetizar tu riesgo personal. Esta puntuación puede ayudar a identificar a las personas que necesitan someterse a exámenes adicionales y/o tempranos para ciertas enfermedades, ya que detectarlos a tiempo puede ayudar a salvar vidas.

Sin embargo, las puntuaciones no predicen tan bien estos tipos de cáncer en poblaciones no europeas. Esto podría deberse, entre otras cosas, a que los factores genéticos tienen un efecto diferente en las distintas poblaciones, o a que hay otros factores genéticos que son específicos de ciertas poblaciones. Independientemente de las razones, el enfoque personalizado del cribado del cáncer todavía no es posible para las poblaciones no europeas.

En Sudamérica, los investigadores estamos trabajando activamente en este problema. Se han puesto en marcha múltiples iniciativas en los países latinoamericanos, así como colaboraciones en todo el continente para aunar esfuerzos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En 2018, puse en marcha el consorcio UNITED, una colaboración mundial que pretende entender por qué las enfermedades cerebrales afectan a las personas de forma diferente según su origen étnico. Sudamérica es el continente menos representado en el consorcio, incluso después de África. Esto se debe a muchas razones, entre ellas factores económicos, políticos y culturales. Esperamos que las investigaciones que se están desarrollando en la región, lideradas por BrainLat, puedan incrementar la representatividad de las muestras regionales, favoreciendo una medicina personalizada y adaptada a cada región.

Es esencial llevar a cabo más investigaciones genéticas para asegurarse de que, en el futuro, los habitantes de Sudamérica tengan la mejor atención médica disponible, similar a la de otras poblaciones. Esto es crucial para la región, pero también para los muchos latinoamericanos que viven en el extranjero. En mi ciudad natal, Rotterdam, en los Países Bajos, el 10% de la población procede de Sudamérica. Además, hay algo especial en los genes de los latinoamericanos que los hace únicos. Por razones históricas, el continente ha albergado a personas procedentes de todo el mundo. Esto ha hecho que la región sea una mezcla extrema de genes, incluyendo muchas influencias de Asia, África y Europa. Por lo tanto, lo que aprenderemos sobre los pueblos latinoamericanos no sólo será útil para las personas originarias de la región, sino que tendrá relevancia para muchos en todo el mundo.

* Investigador del Instituto BrainLat de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez