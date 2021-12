Es posible que Ómicron no sea la última vez que el coronavirus mute, pero puede ser la última variante de preocupación

Es controvertido si los virus están vivos, pero, como todos los seres vivos, evolucionan. Este hecho ha quedado muy claro durante la pandemia, ya que cada pocos meses han surgido nuevas variantes de preocupación.

Algunas de estas variantes se han propagado mejor de persona a persona, y eventualmente se han vuelto dominantes, ya que superan a las versiones más lentas del Sars-CoV-2, el virus que causa el Covid-19. Esta capacidad de propagación mejorada se ha atribuido a mutaciones en la proteína de pico, las proyecciones en forma de hongo en la superficie del virus, que le permiten unirse con más fuerza a los receptores ACE2. Los ACE2 son receptores en la superficie de nuestras células, como los que recubren nuestras vías respiratorias, a los que el virus se adhiere para ingresar y comenzar a replicarse.

Estas mutaciones permitieron que la variante Alfa, y luego la variante Delta, se convirtieran en dominantes a nivel mundial. Y los científicos esperan que suceda lo mismo con Ómicron.

Evolución del virus

Sin embargo, el virus no puede mejorar indefinidamente. Las leyes de la bioquímica significan que el virus eventualmente desarrollará una proteína de pico que se une a ACE2 con la mayor fuerza posible. En ese momento, la capacidad del Sars-CoV-2 de propagarse entre las personas no estará limitada por lo bien que el virus se adhiera al exterior de las células. Otros factores limitarán la propagación del virus, como la rapidez con la que se puede replicar el genoma, la rapidez con la que el virus puede ingresar a la célula a través de la proteína TMPRSS2 y la cantidad de virus que puede eliminar un ser humano infectado. En principio, todos estos deberían eventualmente evolucionar hasta alcanzar el máximo rendimiento.

Imagen microscópica del Sar s-CoV-2. Foto: AFP

¿Ha alcanzado Ómicron este pico? No hay ninguna buena razón para suponer que sí. Los denominados estudios de “ganancia de función”, que analizan las mutaciones que el Sars-CoV-2 necesita para propagarse de manera más eficiente, han identificado muchas mutaciones que mejoran la capacidad de la proteína de punta para unirse a células humanas que Ómicron no tiene. Además de esto, se podrían realizar mejoras en otros aspectos del ciclo de vida del virus, como la replicación del genoma, como mencioné anteriormente.

Pero supongamos por un segundo que Ómicron es la variante con capacidad de propagación maximizada. Quizás Omicron no mejorará porque está limitado por la probabilidad genética. De la misma manera que las cebras no han desarrollado ojos en la parte posterior de la cabeza para evitar a los depredadores, es plausible que el Sars-CoV-2 no pueda detectar las mutaciones necesarias para alcanzar un máximo teórico, ya que esas mutaciones deben ocurrir todas a la vez, y eso es muy poco probable que surja. Incluso en un escenario donde Ómicron es la mejor variante para propagarse entre humanos, surgirán nuevas variantes para manejar el sistema inmunológico humano.

Después de la infección con cualquier virus, el sistema inmunológico se adapta produciendo anticuerpos que se adhieren al virus para neutralizarlo y células T asesinas que destruyen las células infectadas. Los anticuerpos son fragmentos de proteína que se adhieren a la forma molecular específica del virus, y las células T asesinas también reconocen las células infectadas a través de la forma molecular. Por lo tanto, el Sars-CoV-2 puede evadir el sistema inmunológico mutando lo suficiente como para que su forma molecular cambie más allá del reconocimiento del sistema inmunológico.

Una mujer en Atenas, Grecia. Foto: Reuters

Esta es la razón por la que Ómicron aparentemente tiene tanto éxito en infectar a personas con inmunidad previa, ya sea por vacunas o infecciones con otras variantes; las mutaciones que permiten que el pico se una a ACE2 con más fuerza también reducen la capacidad de los anticuerpos para unirse al virus y neutralizarlo. Los datos de Pfizer sugieren que las células T deberían responder de manera similar a Ómicron que a las variantes anteriores, lo que se alinea con la observación de que Ómicron tiene una tasa de mortalidad más baja en Sudáfrica, donde la mayoría de las personas tienen inmunidad.

Es importante para la humanidad que la exposición pasada todavía parezca proteger contra enfermedades graves y la muerte, dejándonos con un “compromiso” en el que el virus puede replicarse y reinfectarse, pero no enfermamos tan gravemente como la primera vez.

Futuro probable

Aquí radica el futuro más probable de este virus. Incluso si se comporta como un jugador profesional y eventualmente maximiza todas sus estadísticas, no hay razón para pensar que no será controlado y eliminado por el sistema inmunológico. Las mutaciones que mejoran su capacidad de propagación no aumentan mucho las muertes. Este virus al máximo simplemente mutaría al azar, cambiando lo suficiente con el tiempo para volverse irreconocible para las defensas adaptadas del sistema inmunológico, lo que permitiría oleadas de reinfección.

Es posible que tengamos la temporada de Covid-19 cada invierno de la misma manera que tenemos la temporada de influenza ahora. Los virus de la influenza también pueden tener un patrón similar de mutación a lo largo del tiempo, conocido como " deriva antigénica “, que conduce a reinfecciones.

Foto: AP

Los nuevos virus de la gripe de cada año no son necesariamente mejores que los del año pasado, solo lo suficientemente diferentes. Quizás la mejor evidencia de esta eventualidad para el Sars-CoV-2 es que 229E, un coronavirus que causa el resfriado común, ya lo hace.

Por lo tanto, Ómicron no será la variante final, pero puede ser la variante final de preocupación. Si tenemos suerte y el curso de esta pandemia es difícil de predecir, es probable que el Sars-CoV-2 se convierta en un virus endémico que muta lentamente con el tiempo.

Es muy probable que la enfermedad sea leve, ya que alguna exposición pasada crea inmunidad que reduce la probabilidad de hospitalización y muerte. La mayoría de las personas se infectan la primera vez cuando son niños, lo que podría ocurrir antes o después de una vacuna y las reinfecciones posteriores apenas se notarán.

Solo un pequeño grupo de científicos rastreará los cambios genéticos del Sars-CoV-2 a lo largo del tiempo, y las variantes de preocupación se convertirán en cosa del pasado, al menos hasta que el próximo virus salte la barrera de las especies.

Ben Krishna, investigador postdoctoral, Inmunología y Virología, Universidad de Cambridge