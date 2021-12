Se espera que Ómicron sea la cepa dominante en algunas partes de Europa en unas semanas

La variante Ómicron del coronavirus está a unas semanas de convertirse en la cepa dominante en partes de Europa, dicen funcionarios gubernamentales y científicos, mientras las autoridades intentan frenar la propagación de una variante que parece ser experta en sembrar brotes entre los vacunados.

Sin embargo, la evidencia emergente del Reino Unido, Noruega y Sudáfrica sugiere que las vacunas ofrecen una protección significativa contra enfermedades graves con Ómicron, lo que impulsa los esfuerzos del gobierno para ampliar la cobertura de vacunación y ofrecer inyecciones de refuerzo.

Hasta ahora, los casos han sido abrumadoramente leves. Los funcionarios de Noruega dicen que es probable que se deba a que muchas de las infecciones han ocurrido en personas vacunadas. Sin embargo, muchos casos todavía tienen solo unos días de antigüedad, y los científicos dicen que es demasiado pronto para estar seguros de si el nivel de gravedad de la enfermedad informado refleja alguna propiedad de Ómicron en sí, o es el resultado de factores como la protección brindada por la vacunación o infección previa o edad.

Foto: AFP

La variante ha provocado cierres de fronteras en todo el mundo en el período previo a la Navidad y provocó una nueva ansiedad sobre qué tan pronto el mundo podrá dejar atrás la pandemia. La imagen que surge de los laboratorios en Sudáfrica, el foco del brote de Ómicron y cada vez más en Europa es que la variante es probablemente más transmisible que las versiones anteriores del virus y puede eludir más fácilmente la inmunidad de una infección o vacunación previa. Muestra docenas de mutaciones, algunas vinculadas a una propagación más rápida y algunas cuyas propiedades se desconocen por completo.

La Organización Mundial de la Salud ha designado a Ómicron como una “variante de preocupación”, lo que justifica una vigilancia mucho mayor por parte de las autoridades nacionales. La administración de Biden se está preparando para acelerar la autorización de las vacunas Covid-19 renovadas para combatir Ómicron, y ha extendido el requisito de que los viajeros usen mascarillas hasta mediados de marzo en aviones, autobuses y trenes, y en centros de transporte nacional como aeropuertos e interiores. terminales de autobuses, en lugar de permitir que el requisito expire el 18 de enero.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo el martes que había registrado 437 casos confirmados de Ómicron en Reino Unido, menos de dos semanas después de identificar los dos primeros casos del país. Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres, y Neil Ferguson, profesor de epidemiología en el Imperial College, estiman que el número de casos de Ómicron en el Reino Unido se duplica actualmente cada tres días. Eso sugiere que la variante podría desplazar a la cepa Delta dominante tan pronto como el próximo mes, dijo el profesor Balloux.

Un grupo de personas en Oxford Street, en Londres. Foto: AFP

El secretario de Salud, Sajid Javid, dijo a los legisladores el lunes que ninguno de los infectados necesitaba tratamiento hospitalario, aunque eso fue antes del último aumento de casos.

En Noruega, 130 personas que se encontraban en un restaurante de lujo que organizaba una fiesta de Navidad de la empresa el 26 de noviembre dieron positivo por Covid-19. Aproximadamente 30 de esos casos son infecciones confirmadas por Omicron, dijeron las autoridades el martes; se sospecha que el resto es así.

Ese brote ofreció a los epidemiólogos un vistazo temprano, aunque anecdótico, de la facilidad con la que la variante se propaga entre los vacunados. Sin embargo, once días después, ninguno de ellos ha sido hospitalizado, lo que las autoridades noruegas atribuyeron al hecho de que solo los empleados vacunados pudieron asistir a la fiesta. Varios se sienten mejor y deben ser liberados del aislamiento el martes o miércoles, dijo Tine Ravlo, médico jefe del distrito de Frogner en Oslo.

Foto: Reuters

“Se sienten bien”, dijo. El resto presenta síntomas leves, como tos, fiebre o secreción nasal.

Aún así, el gobierno de Noruega ha endurecido las restricciones, que su agencia de control de enfermedades, el Instituto Noruego de Salud Pública, dijo el martes que serían necesarias hasta que se desarrolle una imagen más clara. Los hospitales ya se han visto presionados principalmente por pacientes no vacunados y por los trabajadores sanitarios enfermos que tienen que tomarse días libres. Omicron podría potencialmente empeorar esa carga, dijeron las autoridades, y se espera que la variante se convierta en la cepa dominante de Noruega a más tardar en enero.

Mientras tanto, Noruega dijo el martes que había reducido el tiempo de espera para las vacunas de refuerzo y comenzó a ofrecerlas a más grupos de edad y profesiones. Un panel de científicos que asesoraron al gobierno del Reino Unido sobre la política de vacunas recomendó recientemente que se ofrecieran inyecciones de refuerzo a todos los adultos.

“Es poco probable que la variante Ómicron cause una enfermedad más grave en las personas vacunadas”, dijo el martes el Instituto Noruego de Salud Pública. “La vacunación proporcionará un alto grado de protección”.

Foto: AFP

Dinamarca ha rastreado grupos de casos de Ómicron hasta dos grandes eventos el 27 de noviembre: un almuerzo de Navidad para 150 personas en Viborg y un concierto al que asistieron unas 2.000 personas en Aalborg.

Sesenta y cuatro asistentes al almuerzo dieron positivo por Ómicron, dijo una portavoz de la Autoridad Danesa de Seguridad del Paciente. Se ha confirmado que diez de los asistentes al concierto están infectados con la variante. El estado de vacunación de los casos de Omicron no está claro, aunque Dinamarca ha vacunado a más del 75% de su población, según datos compilados por el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford.

Los científicos están trabajando para descubrir cómo la variante se propaga tan rápidamente. Las autoridades de salud pública del Reino Unido dicen que han encontrado evidencia de que una infección se puede transmitir antes que con variantes anteriores.

Martin Hibberd, profesor de enfermedades infecciosas emergentes en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, dijo que esta brecha generalmente era de alrededor de seis días para las versiones anteriores del virus, incluido Delta. Omicron aparentemente puede transmitirse de una persona recién infectada a otro huésped en tan solo tres días, dijo.

“Eso tendría un efecto grave en la escala de transmisión”, dijo.