El envejecimiento de la población es una tendencia global que ha llevado a muchos países a repensar sus políticas de bienestar y salud. En Chile, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2024 la población mayor de 60 años alcanzó el 19,2% del total nacional, y se espera que para 2050 represente más del 32%.

Este crecimiento plantea desafíos en términos de salud física y mental, además de la importancia de promover el envejecimiento activo y el bienestar integral. Ya que, mantenerse cognitivamente activo es clave para retrasar el deterioro y fortalecer la autonomía en la etapa de adulto mayor.

La creatividad es un factor fundamental en este proceso, ya que no solo estimula la memoria y la concentración, sino que también fortalece la funcionalidad diaria y la vida en comunidad.

La combinación de interacción social, gamificación y tecnología se ha convertido en una estrategia efectiva para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, facilitando su independencia y promoviendo un envejecimiento saludable.

“Las recomendaciones estaban más centradas en actividades individuales como completar crucigramas o sopas de letras, pero hoy en día la invitación es a participar en espacios sociales, donde hay una mayor exigencia cognitiva”, señala Bryan Hernández, terapeuta ocupacional y académico de la Universidad Central.

Estos son los 7 ejercicios para que personas mayores fortalezcan su creatividad

Las actividades creativas para adultos mayores deben ir más allá de los tradicionales crucigramas o sudokus, ya que estos, aunque útiles, no generan la misma estimulación global que los ejercicios interactivos y tecnológicos.

Según Alejandro Pantoja, director ejecutivo de OpenBeauchef, “los juegos de simulación y la gamificación integran múltiples estímulos sensoriales, desafíos adaptativos y retroalimentación inmediata, lo que mejora la motivación y el aprendizaje”.

En este contexto, la tecnología ha demostrado ser un aliado clave. Aplicaciones móviles, plataformas digitales y herramientas de realidad aumentada permiten desarrollar habilidades cognitivas mientras se divierten. “Muchas veces, el celular es el primer acercamiento a la tecnología, ya sea a través de juegos, redes sociales o aplicaciones de estimulación cognitiva”, explica Hernández, destacando que cuando las personas mayores reciben apoyo en el uso de estas herramientas, la experiencia suele ser altamente positiva.

En ese contexto ambos expertos, recomiendan los siguientes actividades para las personas mayores.

Ejercicios recomendados para estimular la creatividad en adultos mayores:

Juegos de simulación: Plataformas interactivas donde los participantes toman decisiones en escenarios virtuales, fomentando la resolución de problemas y el pensamiento estratégico. Narrativas interactivas: Creación de historias en conjunto, donde cada persona aporta una parte del relato, estimulando la memoria, la imaginación y la comunicación. Arte terapia y manualidades digitales: Uso de herramientas digitales para realizar pinturas, collages o esculturas virtuales, mejorando la motricidad fina y la expresión emocional. Juegos de asociación con tecnología: Aplicaciones de realidad aumentada que permiten relacionar imágenes con recuerdos o conceptos, fortaleciendo la memoria episódica. Juegos colaborativos en línea: Plataformas de trivia, escape rooms virtuales o clubes de lectura digital, donde los adultos mayores pueden interactuar con otras personas mientras ejercitan su creatividad. Exploración gastronómica: Probar nuevas recetas y compartir experiencias culinarias fortalece la planificación, la memoria y la capacidad de seguir instrucciones. Clubes de debate y cine: Espacios para analizar temas de interés, crear finales alternativos de películas o compartir experiencias, promoviendo la reflexión y la socialización.

Incorporar estos ejercicios en la rutina diaria de los adultos mayores contribuye a la estimulación de diversas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal (toma de decisiones), el hipocampo (memoria), el sistema límbico (emociones) y la corteza parietal (orientación espacial).

“El impacto en la funcionalidad diaria es significativo, ya que mejora la toma de decisiones, la capacidad de adaptación y la regulación emocional”, subraya Pantoja.

Además de fortalecer la creatividad, estas actividades fomentan la interacción social, lo que resulta esencial para el bienestar emocional. “Cuando nos vinculamos en espacios sociales, hay una mayor exigencia cognitiva que implica recordar fechas, lugares y horarios, lo que favorece la memoria y la funcionalidad”, explica Hernández. La exploración, el descubrimiento y la socialización son pilares esenciales para un envejecimiento activo y saludable, ya que ayudan a mantener la mente despierta y el ánimo positivo.

Otra opción es la cocina, que combina creatividad y memoria. “Cocinar conlleva una alta demanda cognitiva, desde seguir pasos hasta recordar ingredientes, por lo que elaborar un recetario puede ser una excelente estrategia de estimulación”, recomienda Pantoja. Asimismo, la tecnología puede convertirse en una aliada, permitiendo a los adultos mayores conectarse con familiares y participar en juegos digitales adaptativos.

¿Qué hacer si la persona vive sola?

No todas las personas mayores tienen la posibilidad de participar en actividades grupales, pero eso no significa que no puedan fortalecer su creatividad. Lo fundamental es elegir actividades que sean significativas para ellos, para que realmente las incorporen en su día a día. “Si no se relacionan con sus intereses, es algo que harán una o dos veces y después lo abandonarán”, advierte Hernández.

Algunas alternativas recomendadas incluyen escribir un diario creativo, dibujar o pintar sin reglas, crear listas temáticas o inventar relatos ficticios. También es útil el uso de audiolibros y podcasts, con la opción de imaginar finales alternativos.

“Tomar fotografías con un celular y analizar detalles permite trabajar la atención y estimular la cognición, transformándose en una herramienta práctica para la vida cotidiana”, agrega el terapeuta ocupacional.

El rol de los cuidadores y entorno en la creatividad

El entorno y los cuidadores tienen un papel clave en el fomento de la creatividad en personas mayores, ya que pueden ayudar a integrar estas actividades en su rutina. “La creatividad no solo es un pasatiempo, sino una herramienta para enfrentar los desafíos diarios y fortalecer la autonomía”, señala Hernández. Un cuidador puede incentivar la participación en actividades, facilitar recursos o incluso organizar encuentros virtuales con familiares y amigos.

Uno de los aspectos más importantes es incluir a la persona mayor en la vida cotidiana. “Pequeños gestos como una llamada, preguntarles sobre recetas familiares o involucrarlos en la toma de decisiones ayudan a que no pierdan su sentido de propósito”, destaca Pantoja. La socialización es fundamental para la salud mental, y muchas veces basta con una conversación significativa para estimular la memoria y el bienestar emocional.

En este contexto, los programas de inclusión digital han sido fundamentales para brindar acceso a herramientas tecnológicas. “El Programa Más Adulto Mayor Autovalente y el Programa de Inclusión Digital han permitido ampliar la accesibilidad a recursos digitales, facilitando la participación en actividades interactivas”, comenta Hernández. A través de estas iniciativas, se han desarrollado talleres de alfabetización digital y espacios de innovación intergeneracional, donde jóvenes y adultos mayores colaboran en proyectos creativos.

El futuro apunta a la expansión de estas iniciativas, incorporando nuevas tecnologías como la realidad virtual para estimular la cognición y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

“La creatividad no solo enriquece la vida de los mayores, sino que también les brinda nuevas oportunidades para socializar e innovar”, concluye Pantoja. Integrar la exploración, el descubrimiento y la socialización en la vida cotidiana de los adultos mayores es clave para garantizar un envejecimiento activo, saludable y lleno de posibilidades.