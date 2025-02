Al menos el registro es impactante. Un joven vivió una situación límite durante el fin de semana, en Punta Arenas. Mientras circulaba en kayak por el Estrecho de Magallanes, una ballena jorobada aparentemente lo tragó e inmediatamente lo escupió al mar. Todo eso quedó registrado en video.

El pasado 8 de febrero, a eso de las 15:00 horas, Adrián Simancas, de 24 años, y su padre Dell Simancas estaban realizando una aventura en packraft —una suerte de kayak inflable— por Bahía el Águila, en la zona sur de Punta Arenas. En medio del recorrido, el padre iba grabando a su hijo mientras remaba, cuando repentinamente apareció la ballena. En cosa de segundos, el cetáceo arrastró al joven y la embarcación dentro de su boca, desapareciendo bajo el agua.

¿Realmente lo quiso tragar? Biólogo marino explica el comportamiento de la ballena con el kayakista

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo. Pensé que me había comido”, le contó el joven a 24 Horas. Su padre relató al mismo medio que “no vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado (...) Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”.

Poco después la ballena lo expulsó y salió a la superficie de inmediato. El mamífero quedó a su lado durante unos segundos para posteriormente perderse en las aguas del Estrecho. El registro generó impacto, pero también dudas sobre lo que puede llegar a hacer la ballena jorobada ante la presencia de humanos ¿Son capaces de tragar a una persona?

Ballena jorobada

Para contestar esto, Carlos Olavarría, biólogo marino experto en cetáceos y director ejecutivo del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza), se pone al frente para analizar el registro audiovisual y explicar el comportamiento de este cetáceo, que es a la vez uno de los mamíferos más grandes que habita en el planeta actualmente.

Antes que todo, el científico explica que la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), que pueden llegar a medir entre 12 y 16 metros y pesar cerca de 36 toneladas, viajan desde Colombia y Ecuador hasta el Estrecho de Magallanes para alimentarse. Son mamíferos estacionales: comen todo el verano en el sur de Chile y luego regresan a las costas de Ecuador y Colombia para reproducirse durante el invierno.

“En abril ya van a empezar a migrar hacia el norte. Entonces hay que entender que esta interacción con la persona en particular podría haber sucedido en otras áreas dentro del Estrecho Magallanes, porque van a haber muchas ballenas jorobas alimentándose en particular”, precisó Olavarría.

Generalmente, las ballenas jorobadas se alimentan de camarones y otros crustáceos que habitan en el Estrecho de Magallanes. Más al sur, cerca de la Península Antártica, las ballenas se alimentan de una especie de krill o crustáceo que habita por dicha zona. Son generalmente especies pequeñas, y las ballenas abren su boca para dejar ingresar grandes cantidades de este animal hacia su organismo. Eso sí, el esófago de las ballenas debe medir cerca de 10 centímetros, según indica Olavarría.

Carlos Olavarría. Foto: Ceaza

“No hay manera de que podría haber comido a una persona. No comen nada grande, no comen nada humano. Esto es un accidente que ha sucedido de pura casualidad, pero es de esa casualidad de que entran embarcaciones en áreas donde se están alimentando las ballenas”, remarca el biólogo marino. Entonces, lo más probable, según explica Olavarría, es que la persona que tuvo este encuentro con la ballena jorobada fue porque se cruzó precisamente en la zona donde los cetáceos se alimentan durante esta época.

Por eso es relativamente común encontrarse con ballenas jorobadas durante el verano a lo largo de las costas de Punta Arenas, y alrededores. Esto, además menciona Olavarría, las hace más susceptibles a ser víctimas de choques contra embarcaciones.

De hecho, un reciente estudio mapeó los movimientos de cuatro especies de ballenas distribuidas por el mundo, advirtiendo que el tráfico marítimo cubre el 92% de los rangos de estas especies, y menos del 7% de las áreas de alto riesgo cuentan con estrategias de gestión para prevenir colisiones. En Chile se desconocía el real alcance de esta colisiones, pero un estudio publicado en la revista Marine Policy por primera vez caracterizó y clasificó este tipo de accidentes en el país. La investigación identificó a Chile como el país con la mayor tasa de mortalidad de ballenas por colisiones con embarcaciones a nivel mundial en la última década.

¿Cuál es la conjetura del científico, entonces? Según dice, lo que probablemente ocurrió fue que la ballena confundió el contorno de la embarcación, desde abajo, con un “manchón de krill de alimento que se disponía a comer”.

Registro del joven siendo "tragado" por una ballena jorobada.

“Entonces la ballena va con toda la boca abierta y dudo que se haya dado cuenta porque estas embarcaciones no andan con motores, no generan ruidos disuasivos”. La principal conclusión del director de Ceaza es que se trató de un accidente de que la ballena no fue capaz de percibir diferenciar a la persona con una potencial fuente de alimentación.

Las ballenas han desarrollado a lo largo de millones de años de evolución esto de abrir la boca, engullir mucha cantidad de agua con alimentos, para después cerrar la boca y expulsar el agua mediante estructuras que tienen en vez de dientes, llamadas barbas. De esta forma, los cetáceos pueden alimentarse en grandes cantidades de estos pequeños crustáceos.

En conclusión, lo que muestra el video no tiene relación con algún instinto asesino de las ballenas jorobadas. Lo que Olavarría deja en claro es que esto se trató de una fortuita confusión. La ballena principalmente se orienta mediante el sonido, en cambio la visión no es un sentido que tenga bien desarrollado, afirma el biólogo marino.

Eso sí, esto pudo haber sido mucho peor. Una cosa es que la ballena no tenía intenciones de tragar a la persona en cuestión, pero sí pudo haberlo lesionado de gravedad al hacerlo ingresar a su cavidad bucal. “La persona podría haber quedado inconsciente, ya que a diferencia de nosotros, las ballenas tienen en el bode de la boca los huesos de la mandíbula. Entonces, si llega a apretarlo, esa persona podría haber tenido huesos rotos o podría haber quedado inconsciente”, advierte.

Ballenas jorobadas

Por otro lado, la ballena también podría haber tenido algún tipo de daño, “porque estas barbas que le cuelgan desde arriba, que le sirven para alimentarse, son relativamente largas y se podrían quebrar. La ballena también podría haber tenido algún tipo de daño pero no se pudo apreciar en el video”. Lo que sí, concluye Olavarría, la ballena reaccionó inmediatamente después de que la persona salió del superficie. En el registro se ve que el cetáceo vuelve a aparecer muy rápidamente, se arquea y desaparece hacia las profundidades del mar.

“Es importante enfatizar que hay que tener cuidado, porque esto va a empezar a pasar más comúnmente. Cada vez las personas están haciendo más este tipo de expediciones con embarcaciones pequeñas. Entonces yo sugeriría que hay que pensarlo bien, pero hay que poner ojo y mantener las distancias que hay en la reglamentación en Chile. Para las ballenas jorobadas creo que no se puede acercar más de 100 metros. Obviamente que los que andan en el mar se entienden que es imposible que uno asegure eso porque todo se mueve, la embarcación se mueve, la ballena se mueve. Pero mantener una distancia prudente y tratar de estar más lejos que a estar más cerca de las ballenas”, finaliza.