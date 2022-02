Estos son los síntomas de Covid que ahora están preocupando a los médicos

En lo que parece ser un alivio -al menos momentáneo- los números de contagios en el mundo después de la ola de Ómicron, están desacelerando, incluyendo Chile. El ministro de Salud, Enrique París sostuvo que el peak de esta nueva variante en el país ya había pasado, situándola el 11 de febrero.

Con menos, casos, la situación sanitaria debería mejorar, pero a pesar de ello, los médicos y expertos en salud igualmente han expresado su preocupación por algunos síntomas que permanecen en el tiempo, y que configuran lo que se ha bautizado como Covid prolongado.

En un informe inicial sobre el Covid-19 a largo plazo, el Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR) de Gran Bretaña dijo que un tema común entre los pacientes con Covid en curso -algunos de los cuales llevan siete meses o más en su enfermedad- es que los síntomas aparecen en un área fisiológica, como el corazón o los pulmones, solo para disminuir y luego surgir nuevamente en un área diferente.

De acuerdo a los médicos, muchos pacientes que se han recuperado de Covid-19 en todo el mundo ahora están sintiendo efectos secundarios a largo plazo por su infección por coronavirus, incluyendo a los niños, que se ha considerado Covid prolongado.

De acuerdo a Sean Marchese, enfermero registrado del Centro de Mesotelioma, citado por el sitio Eat This, Not That!, “muchas personas con síntomas leves se recuperan por completo del Covid-19 después de unas pocas semanas, especialmente aquellos que están vacunados”, dijo.

Sin embargo, agregó, “el Covid prolongado puede hacer que algunos efectos persistan durante cuatro semanas o más. A menudo se manifiesta en personas mayores o en personas con afecciones médicas graves, pero también puede ocurrir en personas jóvenes, por lo demás sanas”, agregó el experto sanitario.

Según este especialista, las personas que se han recuperado de Covid, deben estar atentas si presentan estos síntomas que persisten en el tiempo después de su recuperación:

-Tos

-Pérdida del olfato o del gusto

-Dolores de cabeza

-Náuseas

-Mareos

-Dolores musculares

Estos síntomas pueden persistir durante semanas o meses después de que desaparecen los síntomas principales. La gravedad de los síntomas diferirá para cada persona, por lo que según el especialista, “es importante buscar atención médica si alguno de los síntomas persiste o empeora más de unos pocos días después de que comiencen”.

De acuerdo a un estudio reciente publicado en la revista médica Cell, hay cuatro factores que pueden ser un signo de Covid prolongado, que incluyen:

La carga viral en tu sangre.

La presencia de autoanticuerpos, que a menudo combaten el virus.

Si un paciente tiene o no diabetes tipo 2.

La reactivación del virus Epstein-Barr.

De acuerdo a un estudio publicado en Nature Medicine, que analizó nueve estudios realizados en Europa, Estados Unidos y China, que monitorearon a pacientes a largo plazo, al menos uno de cada tres ve su salud afectada a largo plazo, con afecciones en diferentes órganos y problemas psicológicos.

Según los investigadores, los datos disponibles muestran una urgencia de salud pública subestimada y los gobiernos deberían preocuparse más y reflexionar sobre los medios para atenderla.

No existe un tratamiento específico para las personas que sufren del covid prolongado. Muchas clínicas se centran en la fisioterapia para tratar los síntomas.

Por ello, el estudio muestra que impedir la muerte por covid-19 no es suficiente en materia sanitaria y que es necesario profundizar la investigación sobre el “covid largo” y ampliar las consultas para atender sus síntomas.