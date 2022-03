Fact checking: ¿Hisopos usados en los PCR tienen litio? ¿Un estudio mostró que vacunas producen un cambio en el ADN?

1. Hisopos usados en los PCR tienen litio

Usuarios de las redes sociales han afirmado que los hisopos nasales utilizados en las pruebas de Covid-19 contienen litio. Sin embargo, no hay evidencia que lo respalde, y la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) lo ha negado por completo.

El litio se utiliza como estabilizador del estado de ánimo para tratar el trastorno bipolar. Los efectos secundarios pueden incluir náuseas, diarrea, boca seca, temblores en las manos y somnolencia. A quienes lo toman se les evalúa la sangre regularmente para determinar los niveles de la droga.

Sin embargo, en una publicación en las redes sociales, un usuario afirma que “los hisopos de prueba de flujo lateral/PCR están hechos de materiales duros y contienen una variedad de (nano) partículas hechas de plata, aluminio, titanio, fibras de vidrio, óxido de etileno y litio, muchos de los cuales no están declarados en el prospecto […]

“Cuando los hisopos ingresan a la membrana mucosa, pueden causar heridas e inflamación y causar daños severos a la barrera hematoencefálica”.

Pero de acuerdo a un portavoz de la FDA, “los hisopos nasales utilizados para la prueba de Covid-19 no contienen litio”.

De acuerdo al funcionario, “Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), recomiendan que las muestras de las vías respiratorias superiores para las pruebas de diagnóstico de Covid-19 solo se recolecten con hisopos estériles que pueden incluir hisopos flocados, de espuma, de poliéster hilado (p. ej., dacron) y de rayón hilado.”

El portavoz agregó que los tipos de hisopos validados para su uso en pruebas de Covid-19 de uso doméstico de venta libre “se pueden encontrar en reactivos y materiales en el etiquetado autorizado”.

Además, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Gran Bretaña dijo a Reuters que es “poco probable” que el litio esté presente en los hisopos de prueba de Covid-19 del país.

“MHRA no tiene información específica relacionada con los materiales utilizados en los hisopos de recolección de muestras, sin embargo, podemos confirmar que la punta absorbente del hisopo de recolección de muestras suele ser una tela de nailon”, agregaron.

Los dispositivos médicos aprobados, que tienen una marca ‘CE’ o ‘UKCA’ en su empaque, han seguido los requisitos de las regulaciones de dispositivos médicos y se consideran seguros de usar, dijo el portavoz a Reuters.

“La seguridad de los componentes de cualquier prueba médica siempre se revisa rigurosamente”, dijo el Dr. Alexander Edwards, profesor asociado de tecnología biomédica en la Universidad de Reading.

El Dr. Edwards dijo a Reuters: “No tengo conocimiento de que se use litio en hisopos o en la fabricación de hisopos. Sin embargo, si el litio fuera tóxico, no se permitiría en los hisopos”.

Foto: AFP

Dijo que, a diferencia de los hisopos de algodón de consumo, los hisopos médicos de diagnóstico están “preparados mucho más cuidadosamente y los componentes deben ser examinados rigurosamente para asegurarse de que no contengan nada que pueda estropear la prueba”.

El Dr. Edwards agregó que una fuente de confusión podría ser el uso de “heparina de litio” en algunos tubos de recolección de sangre.

La heparina de litio es un anticoagulante utilizado para la medición química en análisis de sangre o plasma. Una pequeña cantidad se usa rutinariamente en los tubos de recolección de sangre para detener la coagulación de la sangre antes de analizarla.

Sin embargo, las pruebas de anticuerpos contra la Covid-19 no contienen heparina de litio.

Cualquier heparina de litio utilizada en la detección de anticuerpos no está en la prueba en sí, sino en los tubos de recolección que el laboratorio usa para recolectar la muestra, dijo la FDA a Reuters.

El Dr. Edwards dijo que incluso cuando la heparina de litio está presente en los tubos de prueba de diagnóstico de anticuerpos, el contenido de los tubos no entraría en contacto con un paciente, ya que los tubos de recolección de sangre no están involucrados en las pruebas de hisopado para Covid-19.

Chris Denning, director del Instituto de Biodescubrimiento de la Universidad de Nottingham, confirmó los comentarios del Dr. Edwards.

Dijo a Reuters que incluso si el litio estuviera presente en los hisopos, “los puntos clave son qué concentración, cuánto de esto realmente ingresa al cuerpo (es decir, cuál es la concentración sérica efectiva) y si se experimentan efectos secundarios consistentes con el uso de litio. Cualquier molécula es tóxica, es simplemente una cuestión de dosis”.

Los reclamos parecen estar resurgiendo de los hallazgos de un informe eslovaco, que se ha compartido en sitios web que frecuentemente comparten información errónea ( aquí ).

El supuesto estudio afirmó que las varillas de prueba se analizaron en un laboratorio hospitalario no identificado en Bratislava entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, encontrando litio y “Darpa Hydrogel” en los hisopos. Agregó que los hallazgos eran “confirmación de genocidio”.

Sin embargo, Reuters no pudo encontrar ejemplos del estudio publicados en revistas académicas acreditadas.

La FDA dijo a Reuters que el litio no está presente en las pruebas de Covid-19. No hay evidencia de que el ingrediente esté presente en los hisopos de prueba de diagnóstico. La heparina de litio se usa en tubos de recolección de pruebas de anticuerpos, que no entrarían en contacto con un usuario.

2. Un estudio mostró que vacunas producen un cambio en el ADN

A través de redes sociales, usuarios afirman falsamente que un estudio sueco realizado por la Universidad de Lund descubrió que las vacunas de ARNm Covid-19 alteran permanentemente el ADN humano.

El texto en una publicación dice: “BOMBSHELL: Estudio biológico PRUEBA que la vacuna de ARNm de Pfizer altera permanentemente el ADN humano”.

Las publicaciones comparten artículos como los archivados que dicen que el estudio, que se publicó en Current Issues in Molecular Biology, muestra que el ARNm de la vacuna Pfizer Covid-19 puede ingresar a las células hepáticas humanas y convertirse en ADN tan rápido como seis horas después de recibir una dosis.

La Universidad de Lund abordó las malas interpretaciones que circulan en las redes sociales, presentando a los autores del estudio, el profesor asociado Yang de Marinis y el profesor Magnus Rasmussen.

“Estos hallazgos se observaron en placas de Petri en condiciones experimentales, pero aún no sabemos si el ADN convertido se integra en el ADN de las células en el genoma y, de ser así, si tiene alguna consecuencia”, dice Rasmussen en el artículo.

Los autores dijeron que eligieron estudiar las células hepáticas porque Pfizer había informado que alrededor del 18% de la vacuna se acumulaba en el hígado 30 minutos después de que se inyectara a los ratones.

“Una de las limitaciones de nuestro estudio es que no sabemos si lo que observamos en esta línea celular también podría ocurrir en células de otros tipos de tejidos, y esto debe abordarse en estudios de seguimiento”, dijo De Marinis.

Asmussen explicó en el artículo que no había razón para cambiar la decisión de recibir una vacuna en base al estudio.

Foto: AP

La afirmación también fue desacreditada por el verificador de hechos Health Feedback, que profundizó en las afirmaciones científicas con más detalle.

Los autores de un estudio sueco dijeron que su estudio no podía usarse para sacar conclusiones con el ADN humano, ya que usaron líneas celulares en una placa de Petri de laboratorio para su trabajo.