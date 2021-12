Fin al mito de la inexistencia de dinosaurios en Chile: en los últimos 10 años se han descubierto cuatro nuevas y extraordinarias especies

Por mucho tiempo se creyó que en Chile simplemente nunca había sido habitada por dinosaurios. No existían restos de esos magníficos animales. Pero algo ocurrió y en 10 años se pasó de la frase “En Chile no hay dinosaurios” a tener cuatro fabulosas especies únicas y dos de ellas descritas en la más importante revista científica.

La máxima dice que “el que busca siempre encuentra” y eso es precisamente lo que ocurrió.

“El concepto de dinosaurio se introdujo en 1842 y desde ahí en adelante se han reportado dinosaurios en todo el mundo. Sin embargo, la primera vez que se nombra una especie de dinosaurio en el mundo es 1824, primera especie nombrada. En Chile, los primeros huesos de dinosaurios, que no son aves, recién se encontraron a fines de los años 60, en Ovalle, en lo que hoy se conoce el Monumento natural de Pichasca”, explica el jefe de paleontología del Museo de Historia Natural (MNHN), David Rubilar. En ese lugar, se encontraron restos de dinosaurios titanosaurios, del género Antarctosaurus, que podría ser Antarctosaurus wichmannianus.

Pero fue recién en el año 2011, cuando se nombra la primera especie de dinosaurio no aviar en Chile, el Atacamatitan Chilensis, un animal cuadrúpedo de largo cuello y cola que vivía en el desierto de Atacama hace unos 70 millones de años y que medía aproximadamente unos ocho metros de largo.

El jefe de paleontología del Museo de Historia Natural (MNHN), David Rubilar.

Es decir, “pasaron casi 190 años de separación entre la primera especie nombrada en el mundo y la primera especie nombrada en Chile”, reflexiona Rubilar

¿La razón? “Eso se debe a que en Chile no ha habido un desarrollo de la investigación de la paleontología de vertebrados y en especial de los dinosaurios en el país. Se intentaron generar escuelas de investigación en paleontología de vertebrados, justamente con el paleontólogo que describió los primeros huesos de dinosaurios a fines de 1960 que fue el científico argentino Rodolfo Casamiquela. Él fue una de las figuras, no fue solo un gran palentólogo sino un naturalista de los últimos grandes naturalistas de Sudamérica, pero por razones políticas se fue del país y se descontinuó”, señala Rubilar. El paleontólogo argentino fue también quien nombró las primeras huellas de dinosaurio que están ubicadas en las Termas del Flaco, Región de O’Higgins.

Tras Casamiquela, hubo intentos de retomar por parte de la investigadora Patricia Salinas y el paleontologo estadounidense Larry Marshal (segunda mitad de los 80 hasta los 90) pero sus trabajos no prosperaron.

No fue hasta inicios del 2000 que un grupo de investigadores comenzaron a desarrollar la paleontología de manera profesional y retomaron la posta de sus antecesores, lo que condujo a la exploración e identificación de esta primera especie de dinosaurio en el año 2011.

Identificación y nombramiento

Nombrar o bautizar una nueva especie de dinosaurio no es tarea sencilla. Según el jefe de paleontología del Museo de Historia Natural (MNHN) cuando se encuentran restos óseos, dependiendo de qué tipo de huesos que se encuentre y que tan completo esté el esqueleto, permite o no argumentar que eso es si es igual o distinto a lo ya conocido. “Hoy para separar las especies se considera la forma de los huesos pero también los datos que entrega el ADN. En las formas extintas como los dinosaurios no aviares, solo existen huesos, por lo que aquello que se encuentra se compara con otros huesos que ya tenemos”.

Pero surge otro inconveniente. “Como la mayoría de los huesos de dinosaurio están compuestos de restos fragmentados o aislados, es muy difícil determinar si lo que se encontró es algo nuevo o no. Entonces, cuando existen todos los argumentos para decir y demostrar que se trata de una especie nueva, que tiene características que lo distinguen de los otros o bien, un conjunto de características que se encuentran en otras especies pero que en este están combinadas, se argumenta como una especie nueva”, dice Rubilar.

Toda esta información se valida científicamente por un artículo científico revisado por pares (otros investigadores), que analizan los argumentos descritos. Si estos son contundentes, se acepta, pero también podrían decir que la información no es sólida, pedir más antecedentes y aún así, no aprobar. “Entonces, cuando ocurre el proceso de validación y se publica, el mismo día que se publica es el nacimiento formal de la nueva especie”, detalla el investigador.

Cuatro en 10 años

A la especie nombrada como Atacamatitan Chilensis, se sumaron después el Chilesaurus diegosuarezi, Arackar licanantay y ahora el nuevo Stegourdos ellengansen.

Atacamatitan Chilensis, un animal cuadrúpedo de largo cuello y cola que vivía en el desierto de Atacama y medía aproximadamente unos ocho metros de largo. Este hallazgo científico fue el resultado de una larga investigación, centrada en dos expediciones realizadas a la región de Atacama entre los años 2000 y 2001, donde lograron rescatar las piezas del ejemplar, que aunque no está completo, sí permiten dar una imagen de cómo fue este animal en vida. Se nombró como tal, a comienzos del año 2011.

Atacamatitan chilensis. Crédito: Carlos Anzures

El Chilesarus diegosuarezi es conocido como el primo vegano del tiranosaurio. Se trata de un terópodo que vivió en la Región de Aysén hace 148 millones de años y, a diferencia de la mayoría de los de su grupo, no era carnívoro. El primer fósil de la especie fue descubierto en 2004 por un niño de siete años, Diego Suárez (de ahí su nombre), quien acompañaba a su padre cuando éste realizaba un recorrido para un estudio del Servicio Nacional de Geología y Minería, cerca de la localidad de Mallín Grande.

Recreación artística del Chilesaurus diegosuarezi

Arackar licanantay fue nombrado después de casi tres décadas de su hallazgo. Primero, un grupo de paleontólogos describió el hallazgo de un geólogo en 1993 cerca de Copiapó como una nueva especie de titanosaurio, al que bautizaron Arackar licanantay, un animal de más de 6 metros que vivió en el Cretácico, es decir, entre 80 a 66 millones de años atrás. Recién 28 años después del hallazgo (en abril de este año), científicos concluyeron que se trataba de una nueva especie,

El colosal Arackar licanantay

Stegourdos ellengasen es un dinosaurio acorazado que además tenían un mazo en su cola con el que se defiende. Hasta ahora es el dinosaurio más completo encontrado en el país y por su rareza e impacto a nivel mundial es junto con el Chilesaurus diegosuarezi, los dos dinosaurios chilenos publicados en la prestigiosa revista Nature.

Recreación de la nueva especie descubierta en la Patagonia chilena, denominada como Stegouros elengassen. Crédito: Mauricio Álvarez

¿Existe más interés en la formación de paleontólogos?

“La gran lección de todo esto, es que mientas más gente interesada en paleontología y no solo en dinosaurios sino en cualquier tipo de fauna o flora prehistórica, más descubrimientos se realizarán. Si hay más personas dedicadas a buscar más especies, más se encontrarán. Eso es lo que ha faltado, un núcleo, una escuela que vaya siendo persistente en el tiempo para que se forme paleontólogos. Así se crea el círculo virtuoso, más gente buscando, más fósiles, más descubrimiento, más publicaciones y eso es lo que ha estado ocurriendo desde el 2000 en adelante”, señala Rubilar.

Para llegar a ser paleontólogo, Rubilar recomienda primero estudiar licenciatura en ciencias biológicas y luego, un doctorado especializado en botánica, zoología u otras áreas especializadas de ese tipo. No existe hoy, salvo en Argentina, países en los que como pregrado se dicten carreras como paleontología.