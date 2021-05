¿Lloverá este fin de semana? Así estará el tiempo en Santiago y todo el país durante las elecciones

Durante los primeros días de mayo, expertos climatológicos anticipaban que el Fenómeno de La Niña se acercaba a su fin. La presunción finalmente fue confirmada por el Centro de Predicción Climática del Gobierno de EE.UU. La Niña llegó a su fin.

El fenómeno climático en Chile, el que comenzó en agosto de 2020, genera sequía, ya que no favorece las precipitaciones. Sin su presencia, son mayores las chances de tener un invierno normal, con lluvias cercanas a los valores típicos.

“Probablemente contribuyó a un primer trimestre relativamente seco en buena parte del país”, señala Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago.

Con este antecedente sobre la mesa, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) elaboró el pronóstico climático para este fin de semana, jornada en la que se desarrollarán elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

Santiago y Región Metropolitana

En Santiago, los cielos estarán con nubosidad parcial. En la capital, el sábado la máxima será de 19°C, mientras que la mínima de 6°C. El domingo la situación será similar, con 21°C y 5°C, respectivamente.

Luis Salazar, meteorólogo de la DMC, señala que en Santiago la nubosidad será ocasional (alta), “un poco de sol y a ratos se nublará. Al mediodía la temperatura podría estar cerca de los 18°C, se ve un día agradable. Para el domingo, hay un cambio. La máxima subirá, habrá un par de grados más que el sábado, y en la mañana amanecerá más frío”.

En el resto de la Región Metropolitana (Colina, Curacaví, Melipilla y San José de Maipo, entre otros), el registro meteorológico será similar al de la capital Nubosidad parcial y con mínimas en torno a los 4°C a 7°C, y máximas en torno a los 20°C.

Este es el pronóstico para el resto del país.

Región de Arica y Parinacota

En Arica, la DMC pronostica 20°C y 17°C para el sábado, y 21°C y 17°C para el domingo. Durante ambos días, las tardes estarán despejadas. En Iquique, el sábado 20°C y 17°C, mientras que el domingo mismas temperaturas. Las mañanas con nubosidad parcial, las tardes sin nubosidad.

Región de Antogasta y Atacama

Situación similar en Antofagasta y Copiapó (Región de Atacama). Los termómetros oscilarán entre 15°C y 21°C en la primera, 24°C y 11°C en la segunda.

Región de Coquimbo

En La Serena, habrá nubosidad parcial. Las mínimas llegarán a 12°C, mientras que las máximas a los 19°C.

Región de Valparaíso

En Valparaíso, las condiciones son parecidas al resto del país. El sábado habrá 17°C como máxima y 12°C la mínima. El domingo 18°C y 12°C, respectivamente. “Estará nublado durante la mañana y nubosidad parcial ocasional durante la tarde, será un día agradable. El domingo un grado más de calor. Similar a Santiago en cuanto a nubosidad”, señala Salazar.

Para gran parte del país las temperaturas serán normales para la época. La imagen corresponde a Valparaíso. FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA UNO

Región de O’Higgins, Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos

Rancagua, Talca, Chillán, Temuco y Valdivia también tendrá valores similares a gran parte del país. En la Novena Región, por ejemplo, se esperan mínimas en torno a los 3°C y 16°C durante el fin de semana, sin posibilidades de lluvias.

Región del Biobío

En Concepción, durante la madrugada del sábado estará nublado y un poco más frío, pero durante el día los cielos se encontrarán con nubosidad parcial, 16°C la máxima, 7°C la mínima. El domingo 15°C y 4°C. Por la tarde estará un poco más despejado. “Estará un poco más frío, mayormente nublado. El domingo la mínima bajará”, explica el meteorólogo.

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo la DMC, explica que la zona central estará muy templada, “con mezcla de sol y nubes producto de nubosidad alta que será advectada (arrastrada por vientos de altura) desde un sistema frontal debilitado localizado al oeste de Juan Fernández”.

Se descarta la presencia de precipitaciones. “Hay un sistema de alta presión que se estaciona este sábado y domingo en el sur de Chile, lo que impedirá el avance de frentes hacia nuestro territorio. Al momento solo se prevé algunas precipitaciones débiles en Magallanes para este sábado 15″, añade Zúñiga.

En el extremo sur de Chile, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas tendrá mínimas entre 3°C y 4°C. Máximas entre 9°C y 13°C.

Región de Los Lagos, Aysén y Magallanes

Para gran parte del país las temperaturas serán normales para la época, “el punto frío en el país estará centrado en la Región de Aysén el domingo. Por otra parte en la zona central, se espera nubosidad parcial de nubes altas (sobre la cordillera) que ocasionalmente nublará el cielo”, establece Zúñiga.

La Niña, que ya venía debilitándose, terminó

El Fenómeno de La Niña es un enfriamiento anómalo en la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical. “El Pacífico comenzó a enfriarse a mediados de 2020 y hoy, después de alcanzar su peak de enfriamiento en diciembre, ha vuelto a temperaturas que se consideran normales para la fecha. Es decir, la temperatura superficial del mar en el Pacífico no está hoy, ni muy cálida (que es cuando ocurre El Niño), ni muy fría (que es cuando ocurre La Niña)”, explica Cordero.

La Niña se asocia a bajas precipitaciones en Chile. Cordero señala que afortunadamente, “a medida que la Niña se debilitaba, las precipitaciones en el país han estado recuperándose; esperamos que el final de La Niña consolide dicha recuperación. El déficit de precipitación se han reducido significativamente en el sur del país durante abril y lo que va corrido de mayo”.

El esperado final de La Niña es una excelente y oportuna noticia para la zona central. “Las precipitaciones anuales en la zona central dependen prácticamente de las lluvias que ocurren durante los meses de invierno, junio, julio y agosto. Como La Niña terminó antes de junio, mejoraron nuestros chances de tener en la zona central precipitaciones cercanas a rangos normales”, añade el climatólogo de la Usach.

Sin embargo, las perspectivas no son tan alentadoras para la primavera. “La temperatura del mar podría no permanecer demasiado tiempo en rangos considerados normales. Están aumentando las probabilidades de que el Pacífico tropical vuelva a enfriarse a partir de septiembre. Eso significa que La Niña podría volver afectando negativamente otra vez las precipitaciones en Chile”, diceCordero.

Si La Niña volviera a fines de 2021, “sería la primera vez en una década que tenemos dos fenómenos de La Niña consecutivos. La última vez que esto sucedió fue en 2010 y 2011. Esta Niña que acaba de terminar fue la décima más intensa registrada en diez años″, añade.

Cordero agrega que La Niña no determina las condiciones meteorológicas del día a día, solo hace más probables ciertas cosas durante meses o estaciones del año. “En otras palabras, si llueve mañana o no, no depende de La Niña. Pero La Niña sí influye en la abundancia de lluvias durante todo el invierno”.