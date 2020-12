Los misteriosos monolitos metálicos que están apareciendo en Rusia, EE.UU. y Rumania: ¿quién los construye?

La reserva natural Konduki es uno de los lugares más turísticos de la Rusia occidental. Ubicada en la región de Tula, en el lado europeo del país, el sitio es reconocido por su exuberante naturaleza.

Y fue también el lugar donde apareció un extraño monolito metálicio. El problema es que no es el primero. Ya se habían registrados avistamientos similares en EE.UU. y en Rumania. De hecho, este es el cuarto que aparece misteriosamente, lo que ha originado un sinfín de teorías conspirativas, que van desde visitas extraterrestres o armas alienígenas, llegando a algún dispositivo científico de instituciones como la Nasa, o algún tipo de estructura bélica.

El primer de estos monolitos de metal apareció en el desierto de Utah, Estados Unidos, el pasado 17 de noviembre, el que fue descubierto por un grupo de guardaparques de la zona. Desde entonces, nadie pudo dar una explicación plausible de su origen.

La segunda de estas estructuras metálica fue encontrada en el norte de Rumania, justo en el Monte Ceahlau, cerca de unas ruinas Dacias que datan del siglo I A.C.

El tercero apareció nuevamente en Estados Unidos, esta vez en la cima del Pine Mountain en Atascadero, California, el cual, a diferencia de los dos anteriores que desaparecieron, fue destruido por un grupo de vándalos que en un video decían que no querían extranjeros ilegales, ni de México ni del espacio exterior.

La extraña estructura aparecida en Utah.

Este cuarto monolito aparecido en Rusia, es muy similar a los anteriores, aunque a diferencia de sus predecesores, esta vez sí hubo una explicación de su origen: se trata de una campaña educativa, publicitaria y comercial realizada por un centro científico y educativo llamado TulaTEJ.

La aparición de los dos monolitos estadounidenses en Utah y California fueron obra de The Most Famous Artist, quienes incluso revelaron a través de su cuenta de Instagram que las estructuras metálicas no vinieron del espacio exterior ni tampoco son alguna creación de la Nasa.

Para transparentar aún más la autenticidad de su creación, el colectivo compartió en con fotografías y videos todo el proceso de creación y la manera en la que transportaron las estructuras hasta, las remotas áreas donde fueron instaladas.

Uno de los artistas durante la construcción del monolito en EE.UU. Foto: The most famous artist

A través de su cuenta de Instagram, el colectivo The Most Famous Artist publicó una fotografía de un monolito triangular plateado recién salido de un taller aún con el empaque. En la descripción de la imagen se lee: “¿Algún coleccionista interesado en un monolito alienígena oficial?”.

La organización señaló que “sólo” están pidiendo 45 mil dólares por él y aseguraron que incluye un certificado de autenticidad.

Este grupo es liderado por el artista Matty Mo, quien publicó un video del render del monolito y el arte conceptual de la instalación, el cual asegura haberlo realizado en agosto de este año.

Pero contactado por el sitio Mashable para confirmar la noticia, su respuesta no fue muy aclaratoria respecto a la real razón de la intervención.

“No puedo decir mucho por asuntos legales sobre la primera instalación”, dijo el líder del grupo, que añadió que su colectivo es reconocido por este tipo de intervenciones.

Añadió que no puede compartir más imágenes, pero que “promete” que habrá más en las próximas semanas.

En su sitio web, el grupo asegura ser el responsable del cambio del letrero de Hollywood en Los Angeles en 2017 a “Hollyweed” (weed en inglés significa marihuana).

También dicen ser los autores del cambio de bandera al puente de Brooklyn de 2014, performance en el que sustituyeron la bandera de Estados Unidos por una totalmente blanca.

Las estructuras “europeas”

El monolito ruso, en cambio, responde únicamente a una campaña publicitaria de TulaTEJ para un concurso de instituciones científicas, aprovechando el revuelo que causaron estas estructuras en el mundo.

Sin embargo, hasta ahora no hay más detalles de quién los confeccionó- pues The Most Famous Artist solo se adjudica los aparecidos en EE.UU.- dejando aún algunas interrogantes sobre las reales razones de estas extrañas intervenciones.