“No habrá otro similar hasta el año 2669″: a qué hora y hacia dónde mirar para ver el fascinante eclipse lunar de esta madrugada

La madrugada de este viernes Chile será testigo en vivo y en directo de un eclipse lunar parcial. Y no es uno cualquiera, se trata del más extenso del siglo XXI y en 580 años. Tendrá una duración total de 3 horas, 28 minutos y 24 segundos.

Se trata de la cita previa a otro eclipse durante este 2021. El próximo 4 de diciembre la Antártica y solo algunos puntos de Chile continental, presenciarán un eclipse solar total, extendiendo a tres años consecutivos la temporada de eclipses, luego de lo ocurrido en 2019 y 2020.

Para poder disfrutar del evento astronómico las personas deben mirar en dirección noroeste (hacia la cordillera de la Costa) a partir de las 3 de la mañana con dos minutos (penumbra). Luego a las 4.18, cuando la Luna ingresa en la umbra, alcanzará su mayor visibilidad o fase máxima. A las 6.02 am, el satélite natural estará casi totalmente eclipsado para Santiago, cuando la Luna esté en el horizonte. Luego sale de la umbra a las 7.47 am y el eclipse se acaba totalmente a las 9.03 am.

El último eclipse lunar de la temporada 2021 será visible en cualquier parte de Chile (incluida Isla de Pascua) y alcanzará una cobertura total entre 97% y 98%. Se suma a otros eventos astronómicos ya registrados durante este año como conjunciones lunares y planetarias, lluvias de estrellas y meteoros, entre otros.

Juan Carlos Beamin, astrónomo y coordinador científico del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, señala que en todo Chile continental se ve hacia el poniente. “En el caso de Santiago, los mejores lugares para verlo son los puntos altos, como el Cerro San Cristóbal o cualquier otro cerro. También es ideal en la zona oriente y sur oriente de Santiago, pensando en San Carlos de Apoquindo, Parque Mahuida, Quebrada de Macul o el Panul, todos ellos son buenos lugares que permiten tener una mejor vista de la Luna cuando ésta se encuentre muy baja en el cielo”.

Con respecto a la dirección, es muy fácil de ver, ¡puesto que se trata de la Luna! “Y, por lo tanto, no tendremos problemas en identificar donde está, pero de todas maneras, hacia el oeste (en sentido contrario a la cordillera de los Andes) estará justo por encima del horizonte”, añade Beamin.

Si bien el eclipse tiene una extensión de seis horas, científicamente se considera el período de la umbra para establecer su tiempo total de duración, es decir, entre 4.18 am y 7.47 am, aproximadamente.

Transmisión en vivo en diferentes puntos de Chile

El grupo cazador de eclipses del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica transmitirá en vivo este evento a través del Canal de YouTube Astrofísica UC, con telescopios desde el centro de esquí El Colorado, a 36 kilómetros de Santiago.

Thomas Puzia, astrónomo líder del grupo, dice que no habrá otro similar hasta el año 2669. “Ese eclipse es muy especial por varias razones: es el primer eclipse lunar que durará más de seis horas (considerando umbra y penumbra) desde que se construyó Machu Picchu y, además, está relacionado con el eclipse solar total del 4 de diciembre”.

Simón Ángel, también astrónomo de la Universidad Católica, explica que transmitirán la transición de la Luna, de no estar cubierta, a su máximo que será posible ver en Chile, cuando se ponga en el horizonte. “Estaremos en vivo desde las 4 am a las 7 am respondiendo preguntas al público. Esperamos acercar a la gente a la astronomía y disfrutar el evento”.

La Facultad de Astronomía de la Universidad de Chile y el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines CATA también harán lo propio, a través del Observatorio Pocuro en Calle Larga, Aconcagua. Transmitirán en vivo a partir de las 3 de la madrugada. La decisión se tomó debido a que en ese lugar hay muchas menos fuentes contaminantes.

Yerko Chacón, astrónomo y director del Observatorio Pocuro, señala que tendrán una muy buena imagen, “porque se podrá observar la Luna completa y sus detalles con telescopios profesionales y cámaras para astrofotografía, lo que nos permitirá deleitarnos en la observación del eclipse. Estamos muy orgullosos de llevar esta transmisión a todo Chile”.

Beamin explica que a partir de la fase parcial (4:18 am), “podremos ver que la Luna comienza a oscurecerse unos minutos después. Desde las 5:00 am en adelante es la mejor parte, puesto que ya se ve claramente el eclipse y poco antes de las 6:00 hrs. veremos la tonalidad roja en su superficie”.

Según explica Puzia, la alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra es necesaria para que ocurran los eclipses, “se repite cuando la Luna se encuentra en los dos puntos opuestos de su ciclo, Luna llena o Luna nueva, por ello es frecuente que un par de semanas antes o después de un eclipse de Sol, se registre también un eclipse lunar”.

Si bien el eclipse se verá en todo Chile, lo hará ligeramente mejor en la zona norte del país, debido a que la Luna estará un poco más alta al momento de su mayor cobertura.

Otro factor a tener en cuenta es el tiempo o clima. La visibilidad de un eclipse se ve seriamente afectada por eventos como la nubosidad (ocurrió en Pucón en 2020), aunque el pronóstico en la Región Metropolitana indica cielos despejados para la jornada astronómica.

Al igual que la Universidad de Chile, la Universidad Católica y otras entidades internacionales, Beamin seguirá el evento a través de su cuenta personal de Instagram y realizará una serie de transmisiones en vivo.

Además de Chile y América, el eclipse será visible en el oeste de Europa, en el Océano Pacífico, Oceanía y Asia. Sus primeras etapas se producirán antes de la salida de la Luna en el este de Asia, Australia y Nueva Zelanda, mientras que los espectadores de Sudamérica y Europa Occidental verán la Luna ponerse antes de que el eclipse alcance su punto máximo.