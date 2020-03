Mañalich indica que cuarentena total para el sector oriente de Santiago por casos de coronavirus “no es descartable”

Durante esta tarde el ministro Jaime Mañalich se refirió en el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión acerca de los casos de coronavirus que se han detectado en el sector oriente de la capital asociados a dos establecimientos educacionales y sobre aquellas personas que se les ha ordenado cuarentena en sus hogares.

Al respecto, la autoridad de Salud expresó que comenzarán a tomar nuevas medidas para que esto se cumpla, ya que la cifra de contagiados por el virus da a entender que la cuarentena no la están cumpliendo.

“El nivel de preocupación que tenemos se ha acentuado en el día de hoy con el informe de nuevos casos de la RM, que ya señalé, son 73 casos, mayoritariamente directa o indirectamente vinculados a este brote”, expresó.

“No hay respeto por la cuarentena, por las indicaciones, que significa que el niño no está en la plaza, no está en el mall - que está cerrado - si no que está en la casa, que está aislado, que se lava las manos, que usa cubiertos separados, lo hemos dicho en todos los tonos, las guías están en la página web del Ministerio de Salud...", expresó.

Ante la pregunta de si están considerando una cuarentena para el sector oriente de la capital por la cantidad de casos, indicó que la idea “no es descartable”.

Según el titular de la cartera de Salud, actualmente las personas del sector oriente de la capital que deberían estar en cuarentena en su domicilio son 1.200.

A pesar de todas las indicaciones que se han dado, indicó, el aislamiento no se está llevando a cabo.

“Esto no está ocurriendo, y hemos tomado la decisión con el jefe de la zona del estado de emergencia de estrechar un cerco de vigilancia sobre este sector para ver si esta cuarentena se está respetando hoy día”, sostuvo.

Para llevar a cabo esto, indicó, llamarán por teléfono a las personas que deben estar en cuarentena, y si es evidente que la persona no lo está cumpliendo tomarán medidas.

“Vamos a enviar personal, incluido potencialmente personal de las Fuerzas Armadas, a visitar a estas personas para ver que estén cumpliendo la cuarentena. Lo digo en un lenguaje estrictamente justificado por la ley y los decretos”, indicó.

Tras esto, llevarán a la persona a un hotel sanitario para que cumpla los 14 días de aislamiento, "y vamos a vigilar que no salga de ahí hasta que lo completo”, agregó.