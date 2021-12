Ómicron: esto demora en enfermarte; estos son los síntomas que debes tener en cuenta si estás vacunado y el devaluado plasma podría detener a la nueva variante, tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

La evidencia científica y pese a la creencia popular, la cepa original del Sars-CoV-2 es un poco lenta. Después de infiltrarse en el cuerpo, el virus normalmente se toma unos cinco o seis días antes de que aparezcan los síntomas.

Pero las nuevas variantes han acelerado esta cronología. Las estimaciones para esta brecha de exposición a síntomas, llamada período de incubación, se registraron en aproximadamente cinco días para Alfa y cuatro días para Delta. Ahora se estima que la nueva variante, Ómicron, puede haberlo reducido a tan solo tres días.

Si ese número se mantiene, probablemente sea una mala noticia, pues de acuerdo a un artículo publicado en The Atlantic, se estima que la reducción en los plazos juegan un papel importante para ayudar a que las variantes del coronavirus se propaguen: con toda probabilidad, cuanto más corto sea el período de incubación, más rápido se contagiará una persona y más rápido se propagará un brote.

De acuerdo a Jennifer Nuzzo, epidemióloga del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, citada en el artículo, esta aceleración en la incubación “hace que un virus sea mucho, mucho, mucho más difícil de controlar”.

La principal característica de Ómicron, la nueva variante del virus Sars-CoV-2, el coronavirus causante de Covid-19 es la velocidad con la que avanza en la población una vez que comienza la circulación comunitaria. Y todo gracias a la gran cantidad de mutaciones que tiene en la proteína Spike (S) que es la proteína que actúa como la llave de ingreso a las células del organismo.

Si, como sospechan algunos científicos, esta variante está tan preparada para fotocopiarse más rápidamente, incluso, al parecer, en muchas personas con al menos algo de inmunidad, eso deja terriblemente poco tiempo para detectar el virus, intervenir con antivirales, y obstaculizar su propagación.

Imagen microscópica del Sars-CoV-2. Foto: Reuters

En un artículo de investigación que describe un brote en una fiesta en Oslo, en Noruega, los científicos notaron que, después del evento, los síntomas parecían aparecer rápidamente, por lo general en unos tres días. Más preocupante, casi todas las personas que informaron haber contraído Ómicron dijeron que estaban vacunadas y salieron negativo en una prueba de antígeno en algún momento de los dos días anteriores a la fiesta. De acuerdo al artículo de The Atlantic, es una pista de que tal vez el virus se había multiplicado dentro de las personas con tanta rapidez que los resultados de las pruebas rápidas se habían vuelto rápidamente obsoletos.

Los dos fenómenos están relacionados: un período de incubación más corto significa que hay menos tiempo para identificar una infección antes de que se vuelva infecciosa. Con Ómicron, las personas que piensan que han estado expuestas pueden necesitar hacerse la prueba antes y con más frecuencia para contraer un virus en alza. Y los resultados negativos que obtienen pueden tener incluso menos longevidad que con otras variantes, explicó Melissa Miller, microbióloga clínica de la UNC. Las pruebas ofrecen solo una instantánea del pasado, no un pronóstico del futuro; Un virus de replicación rápida puede pasar de no detectable a muy, muy detectable en cuestión de horas. “De la mañana a la noche, es posible que los negativos no se mantengan”.

Las líneas de tiempo descritas por los investigadores noruegos son preliminares y podrían no ser representativas para todos los países, pero de acuerdo al reportaje, parecen coincidir con los primeros informes, a veces anecdóticos, incluidos algunos de Sudáfrica, uno de los primeros países en detectar e informar sobre la existencia de Ómicron. Los períodos de incubación más cortos generalmente conducen a que ocurran más infecciones en menos tiempo, porque las personas se están volviendo más contagiosas antes, lo que hace que la transmisión en adelante sea más difícil de prevenir.

Las personas no vacunadas son los que corren mayor riesgo, pero esta tendencia tendría consecuencias preocupantes para los vacunados y también para los infectados previamente, especialmente si no han recibido una dosis de refuerzo.

Muchos de los anticuerpos que reunimos contra versiones anteriores del coronavirus no reconocen muy bien a Ómicron y no podrán secuestrarlo antes de que se meta en las células. Con el tiempo, un sistema inmunológico capacitado para vacunas o infecciones se “pondrá al día”, explicó a The Atlantic Ryan McNamara, virólogo de la Facultad de Medicina de Harvard, que produce más anticuerpos y lanza un ejército de células T que pueden sofocar el virus antes de que se agrave. enfermedad.

Pero esas defensas tardan unos días en activarse y es posible que no llegue a tiempo para anticipar las etapas tempranas, y a menudo más potentes, de transmisión. Cuanto más rápido corre Ómicron, más ventaja tiene contra las defensas del cuerpo.

Esto, especialmente, podría ser una mala noticia para las pruebas de PCR, que han sido el estándar de oro durante toda la pandemia y son esenciales para diagnosticar a los muy enfermos (afortunadamente, la mayoría de las pruebas de PCR parecen detectar bien Omicron ).

Estas pruebas deben procesarse en un laboratorio antes de que puedan devolver los resultados, un proceso que generalmente toma al menos unas pocas horas pero, cuando los recursos son escasos, son ahora, pueden aumentar a muchos días. En ese tiempo, advirtió el artículo, Ómicron podría haber saltado del cuerpo de una persona y entrar en la siguiente y en la siguiente. Es una apuesta particular para las personas que no tienen síntomas y que todavía están fuera de casa mientras esperan sus resultados. Cuanto más rápido se vuelve infeccioso el virus, más importante se vuelve la velocidad de prueba.

2. Los síntomas de la nueva variante que debes tener en cuenta si estás vacunado

A casi un mes de su irrupción, los científicos ya han podido configurar un preliminar cuadro de síntimas de la variante Ómicron.

El nuevo linaje del Sars-CoV-2 ya ha superado a Delta como la variante más dominante en los Estados Unidos, un fenómeno que también está sucediendo en Europa y probablemente ocurra en otros países, incluyendo Chile.

De acuerdo al primer informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre las características de los primeros casos, los cuatro principales síntomas reportados fueron tos, fatiga, congestión y secreción nasal.

Pero un brote de contagios en Noruega, entre personas vacunadas, ofreció a los científicos una envidiable ventana para conformar un primero diagnóstico de cuáles pueden ser los síntomas entre personas inoculadas.

Los investigadores entrevistaron a 111 de las 117 personas que asistieron a una fiesta en Noruega el 26 de noviembre. De las 111 que fueron entrevistadas, el 89% recibió dos dosis de una vacuna de ARNm (como la Pfizer o Moderna). Ninguna de las personas informó haber recibido una vacuna de refuerzo.

Foto: AFP

De los 111 entrevistados, 66 tenían casos confirmados de Covid-19 y 15 eran casos sospechosos. De todos los casos, sólo uno era asintomático, y el 91% de las personas con Covid-19 experimentaron al menos tres síntomas a lo largo de la enfermedad.

Los síntomas más comunes de la variante Ómicron informados entre este grupo completamente vacunado fueron:

Tos (83%)

Congestión / secreción nasal (78%)

Fatiga / letargo (74%)

Dolor de garganta (72%)

Dolor de cabeza (68%)

Dolor muscular (58%)

Fiebre (54%)

Estornudos (43%)

Y de acuerdo con el estudio de síntomas de Zoe COVID, que analizó un grupo más grande de personas infectadas con Ómicron durante la semana del 16 de diciembre, los cinco síntomas principales reportados coinciden con los del estudio noruego:

Nariz que moquea

Dolor de cabeza

Fatiga (leve o severa)

Estornudos

Dolor de garganta

Estos síntomas no difieren demasiado de los síntomas que experimentan las personas completamente vacunadas si están experimentando un caso de las cepas originales de coronavirus. Esos síntomas fueron dolor de cabeza, secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y pérdida del olfato.

3. Tratamiento con plasma podría detener a la nueva variante

Los resultados de un ensayo clínico a nivel nacional dirigido por Johns Hopkins Medicine y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins proporcionan evidencia sólida del uso de plasma de pacientes convalecientes, aquellos que se han recuperado de la enfermedad y cuya sangre contiene anticuerpos contra el Sars- CoV-2, como tratamiento temprano. Los investigadores demostraron que el plasma convaleciente redujo a la mitad la necesidad de hospitalización para los pacientes ambulatorios con Covid-19 que participaron en el estudio.

El uso temprano de plasma de convalecencia puede ayudar a los pacientes ambulatorios con Covid-19 a evitar la hospitalización.

Los hallazgos se publican en el sitio web de preimpresión MedRxiv , en el que científicos y médicos han estado compartiendo investigaciones urgentes relacionadas con Covid-19 antes de la publicación en una revista revisada por pares.

”Dado que el panorama cambiante, a menudo impredecible, de la pandemia exige múltiples opciones de tratamiento, especialmente en países de ingresos bajos y medios donde las terapias de primera línea, como vacunas y anticuerpos monoclonales, pueden no estar fácilmente disponibles, nuestro estudio proporciona evidencia sólida que el plasma de convalecencia rico en anticuerpos debería ser parte del arsenal ambulatorio“, dijo en un comunicado el coautor principal del estudio, David Sullivan, MD, profesor de Microbiología Molecular e Inmunología en Universidad Johns Hopkins.

En el estudio de tratamiento temprano para pacientes ambulatorios realizado entre junio de 2020 y octubre de 2021, los investigadores proporcionaron a 1.181 pacientes aleatorizados una dosis de plasma convaleciente policlonal de títulos altos (que contiene una mezcla concentrada de anticuerpos específicos del SARS-CoV-2) o de control con placebo, es decir, plasma (sin anticuerpos contra el SARS-CoV-2). Los pacientes tenían 18 años o más y habían dado positivo por SARS-CoV-2 en los ocho días anteriores a la transfusión. Una terapia exitosa se definió como un paciente que no requirió hospitalización dentro de los 28 días posteriores a la transfusión de plasma.

El estudio encontró que 17 pacientes de 592 (2,9%) que recibieron plasma de convalecencia requirieron hospitalización dentro de los 28 días posteriores a la transfusión, mientras que 37 de 589 (6,3%) que recibieron plasma de control con placebo sí lo hicieron. Esto se tradujo en una reducción del riesgo relativo de hospitalización del 54%.

“Con la administración temprana de plasma convaleciente de Sars-CoV-2 de títulos altos que reducen las hospitalizaciones ambulatorias en más del 50%, nuestros hallazgos sugieren que este es otro tratamiento efectivo para Covid-19 con las ventajas de bajo costo, amplia disponibilidad y rápida resiliencia a el SARS-CoV-2 en evolución“, dijo la coautora principal del estudio Kelly Gebo, profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

Una enfermera sostiene plasma convaleciente de un paciente que tuvo Covid en un hospital de Moscú, Rusia. Foto: Reuters

Sullivan agrega que el plasma convaleciente es la única terapia de anticuerpos que “se mantiene al día con las variantes del SARS-CoV-2″, incluidas las cepas Delta y Ómicron que actualmente se extienden por todo el mundo, porque cada paciente que se recupera de la variante Covid-19 produce anticuerpos que neutralizan ese virus específico.

“Hemos compartido nuestros hallazgos con la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, su sigla en inglés), así como con la Organización Mundial de la Salud”, dijo Sullivan. “Esperamos que ambas organizaciones vean el valor del plasma convaleciente para pacientes ambulatorios en base a la solidez de nuestro estudio, el ensayo clínico aleatorizado más grande de su tipo hasta la fecha”.

“Con el tiempo, esperamos que nuestros datos orienten a los médicos sobre cómo utilizar eficazmente plasma de convalecencia de títulos altos como tratamiento ambulatorio temprano, especialmente en lo que respecta al momento y la dosis”, dijo Gebo.