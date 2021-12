Estos son los cinco principales síntomas de Ómicron; variante prospera en las vías respiratorias, no en los pulmones y Chile es el país mejor preparado del mundo para enfrentarla: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Estos son los tres pincipales síntomas de Ómicron

La Dra. Angelique Coetzee es la científica sudafricana que dio la alarma sobre el hallazgo de Ómicron, la nueva variante del Covid-19.

Desde su privilegiado sitial, la científica describió los síntomas más comunes que ha logrado observar del nuevo linaje del Sars-CoV-2.

En una reunión del comité de ciencia y tecnología de este viernes en el Congreso de Sudáfrica, la Dra. Coetzee les contó a los parlamentarios los detalles de lo que había estado presenciando de los pacientes que estaba tratando.

“La imagen predominantemente durante las últimas cuatro semanas sigue siendo exactamente la misma, las tres principales quejas serán: lo que llamaríamos mialgia (dolor en los músculos, dolor corporal y dolor), dolor de cabeza y un poco de fatiga durante un día o dos,” señaló en su presentación frente a los congresistas sudafricanos.

Angelique Coetzee, la científica que alertó sobre la presencia de Ómicron.

De acuerdo a Coetzee, en Sudáfrica se está “llevando a cabo una campaña” para que las personas se hagan una prueba de Covid incluso si se despiertan con un “leve dolor de cabeza”.

“Si se despierta esta mañana y tiene este dolor de cabeza y mialgia, sería prudente esperar 24 horas para la prueba rápida”, dijo.

“Hemos descubierto que un test rápido aún puede dar un falso negativo en ese primer período, menos de 24 horas, pero después de 24 horas, hasta aproximadamente 5 a 6 días después, la prueba rápida es más que suficiente para poder detectar positivo casos”, añadió.

El viernes pasado, el profesor británico Tim Spector, creador de una aplicación de monitoreo de síntomas, Zoe Covid, dijo que los casos de Ómicron se están pasando por alto porque los síntomas se manifiestan de manera diferente.

“Ómicron es probablemente más, mucho más similar a las variantes leves que estamos viendo en las personas que han sido vacunadas con Delta que cualquier otra cosa”, dijo al medio británico BBC Breakfast.

“Y por lo tanto, producirá síntomas similares a los de un resfriado que la gente no reconocerá como Covid si simplemente cree en el consejo oficial del gobierno”, añadió.

De acuerdo a este registro, los cinco síntomas más comunes reportado hasta ahora con Ómicron son:

Nariz que moquea

Dolor de cabeza

Fatiga (leve o severa)

Estornudos

Dolor de garganta

Spector dijo a The Guardian, que existe el riesgo de que piense que Ómicron es un resfrío normal, pero no debe ignorar algunas señales. “Cosas como fiebre, tos y pérdida del olfato son ahora la minoría de los síntomas que estamos viendo”, señaló. “La mayoría de las personas no presentan los síntomas clásicos”, agregó.

2. Nueva variante prospera en las vías respiratorias, no en los pulmones

Las diferencias importantes en la eficiencia con la que se multiplican Ómicron y otras variantes del coronavirus pueden ayudar a predecir los efectos de Ómicron, dijeron investigadores.

En comparación con la variante Delta anterior, Ómicron se multiplica 70 veces más rápido en los tejidos que recubren las vías respiratorias, lo que puede facilitar la propagación de persona a persona, dijeron. Pero en los tejidos pulmonares, Ómicron se replica 10 veces más lentamente que la versión original del coronavirus, lo que podría contribuir a una enfermedad menos grave.

Foto: Reuters

Un informe formal de los hallazgos está siendo revisado por pares y no ha sido publicado por el equipo de investigación. En un comunicado de prensa emitido por la Universidad de Hong Kong, el líder del estudio, el Dr. Michael Chan Chi-wai, dijo: “Es importante señalar que la gravedad de la enfermedad en los seres humanos no está determinada solo por la replicación del virus”, sino también por la respuesta inmune de cada persona a la infección, que a veces se convierte en una inflamación potencialmente mortal.

Chan agregó que al infectar a muchas más personas, un virus muy infeccioso puede causar una enfermedad más grave y la muerte, aunque el virus en sí sea menos patógeno. Por lo tanto, dijo, junto con nuestros estudios recientes que muestran que la variante Ómicron puede escapar parcialmente de la inmunidad de las vacunas y de una infección pasada, “es probable que la amenaza general de la variante Ómicron sea muy significativa“.

3. Chile es el país mejor preparado del mundo para enfrentar a Ómicron

El violento avance de Ómicron ha obligado a reevaluar cuán preparado está el mundo para enfrentarlo. El periódico The Economist midió esta semana el porcentaje de protección de la población en 102 países, fijándose en el número probable de infecciones en el país (cantidad de contagios) y el número de personas que han recibido vacunas, pero haciendo la diferencia entre quienes recibieron el esquema completo y la dosis de refuerzo. Con esos datos, calculó la probabilidad de que una persona en esos países haya sido infectado, vacunado o ambos. “Para simplificar, dice lan Ota de The Economist, “asumimos que la decisión de una persona de vacunarse no está correlacionada con si ha sido infectada”.

Pero el violento avance de Ómicron obligó a reevaluar la actual situación sanitaria global y revisar cuán preparado está el mundo para enfrentar a este nuevo y agresivo linaje del Sars-CoV-2. Foto: Reuters.

Chile bajo ese análisis, salió como el país mejor preparado para enfrentar a la nueva variante. ¿La razón? El alto porcentaje de personas ya vacunadas con la dosis de refuerzo.

El director de la Fundación Ciencia y Vida, académico Universidad San Sebastián y biólogo computacional, Tomás Pérez-Acle, señaló en un reportaje de Qué Pasa que el grafico que acompaña la publicación, y que él mismo publicó en su Twitter, es un poco complejo. En términos sencillos, en el eje horizontal (X), se ubica la proporción de personas vacunadas e infectadas (poseen nivel de inmunidad), mientras que en el eje vertical (Y), la proporción de personas infectadas o vacunadas y además con las dosis de refuerzo.

“Esto quiere decir que los países como Nueva Zelanda, que están pegados abajo, están ahí porque su protección que tienen es principalmente de vacuna, porque tienen muy poca infección. Si nos vamos moviendo por el eje de la X, los países comienzan a subir en diagonal hacia la derecha y eso significa protección de vacunas e inmunidad que deja la infección”, explicó.

Pérez-Acle indicó en el reportaje que Chile está en el primer lugar, “no porque hayamos tenido una alta tasa de infección, aunque tampoco es poca y de hecho, tenemos 50 mil fallecidos, pero su posición se explica por la alta tasa de dosis de refuerzo”.

Según el Ministerio de Salud, más del 91,7% de la población nacional mayor de 18 años ya cuenta con el esquema completo y más del 50% con su dosis de refuerzo.

Chile está en el primer lugar gracias a la alta tasa de dosis de refuerzo. Foto: AgenciaUno

Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, señaló en el reportaje que todo indica que Chile está mejor preparado que Europa. “Epidemiológicamente vamos con casos a la baja, mientras que ellos ya estaban con una alta circulación de Delta y ahora aparece Ómicron”.

Gracias a la constelación de mutaciones que posee, cambia tanto la forma en que se propaga como sus síntomas. Evidencia preliminar sugiere que puede estar causando menos casos graves como para requerir ingreso hospitalario. Pero esas mutaciones lo hacen más transmisible. Y muchos más infectados de una enfermedad menos grave también pueden abrumar a los hospitales.