PreCampus U. Mayor desarrollará webinar gratuito sobre la brecha digital en la educación chilena

Pese a que la penetración de internet en Chile es una de las más altas en la región, un 19% de la población urbana aún no cuenta con internet; porcentaje que aumenta a un 43% cuando se habla de población rural, según datos de la Fundación País Digital.

El panorama es menos auspicioso si se suman también datos entregados por la OCDE, que señalan que sólo un 6% de la población chilena tiene las competencias necesarias para enfrentar los cambios tecnológicos actuales, mientras que un 42% ni siquiera cuenta con conocimientos básicos en este ámbito.

Por lo mismo, PreCampus de la Universidad Mayor se alista para realizar un encuentro gratuito y completamente dedicado a la brecha digital en las escuelas chilenas, concepto con el cual se denomina a las barreras para acceder a la tecnología, la falta de competencias digitales para usarlas o la calidad del uso que puedan realizar las personas de estas herramientas.

Así, esta nueva unidad de la U. Mayor, dedicada a ofrecer servicios de innovación y transformación educativa a colegios de todo el país, reunirá a académicos, profesionales y directores escuelas en un nuevo webinar dedicado a discutir cómo subsanar la brecha digital.

El encuentro, que se realizará este próximo jueves 30 de septiembre, contará con la presencia de Alex Slater, decano de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la U. Mayor, y Claudia Jaña, Gerente educacional de la Fundación Kodea. A ellos se sumará Erika Salinas Toro, directora del Liceo Bicentenario Austral Lord Cochrane (Región de Aysén), además de estudiantes del Colegio Blest Gana, ubicado en La Granja, todos quienes contarán experiencias exitosas y problemas respecto a la brecha digital.

El seminario, llamado “El papel de la escuela para terminar con la brecha digital de las y los estudiantes”, comenzará a las 16:00 horas y las inscripciones se realizarán en este enlace.

Cabe destacar también que los inscritos podrán solicitar una evaluación diagnóstica de su establecimiento para determinar las competencias actuales de sus docentes para elaborar videos educativos. Este servicio contará con cupos limitados y será completamente gratuito.

En camino a una sociedad digital

Respecto a la relevancia del tema que será abordado en este nuevo encuentro, Paulina Núñez Lagos, doctora en Filología Hispánica y directora de PreCampus detalla que “si esta brecha no se reduce, muchas personas quedarán bajo el ‘tren’ del desarrollo o al margen de opción de conseguir mejores empleos. Entonces, enfocar nuestro trabajo, tener metodologías o herramientas que reduzcan esta asimetría, favorece a la inserción de las personas en la sociedad del siglo XXI”.

Pese a que se suele asociar la brecha digital a zonas vulnerables o espacios rurales, el concepto abarca muchos más contextos, especialmente en el ámbito educativo, tal como lo aclara Gabriel Morales, magíster en Currículum y Evaluación, y coordinador metodológico de PreCampus: “La brecha no es solo respecto al acceso, sino que también tiene que ver con el uso y la calidad de dicho uso. Hay que plantear ese tema y es importante, porque los colegios tienen que saber que si, por ejemplo, tienen acceso a internet, o los mejores computadores, pueden también estar siendo parte de la brecha digital si no se utilizan bien estas tecnologías o si no tienen un uso de calidad”.

