Este otoño, una iglesia católica suiza instaló un Jesús de inteligencia artificial en un confesionario para interactuar con los visitantes.

La instalación fue un proyecto de dos meses sobre religión, tecnología y arte titulado “Deus in Machina“, creado en la Universidad de Lucerna. El título en latín significa literalmente “dios de la máquina“; se refiere a un recurso argumental utilizado en las obras griegas y romanas, que introducía a un dios para resolver un problema o conflicto imposible al que se enfrentaban los personajes.

¿Puede un Jesús hecho con inteligencia artificial perdonar tus pecados?

Este holograma de Jesucristo en una pantalla fue animado por un programa de inteligencia artificial. La programación de la IA incluía textos teológicos y se invitaba a los visitantes a plantear preguntas al Jesús de la IA, que se veía en un monitor detrás de una pantalla de celosía. Se recomendó a los usuarios no revelar ninguna información personal y confirmar que sabían que interactuaban con el avatar por su cuenta y riesgo.

Algunos titulares afirmaban que el AI Jesús estaba realmente involucrado en el acto ritual de escuchar las confesiones de los pecados de las personas, pero no era así. Sin embargo, aunque el AI Jesús no estaba realmente escuchando confesiones, como especialista en la historia del culto cristiano, me sentí perturbado por el acto de colocar el proyecto de IA en un confesionario real que los feligreses usarían habitualmente.

Un confesionario es una cabina donde los sacerdotes católicos escuchan las confesiones de los pecados de los feligreses y les conceden la absolución, el perdón, en nombre de Dios. La confesión y el arrepentimiento siempre tienen lugar dentro de la comunidad humana que es la iglesia. Los creyentes humanos confiesan sus pecados a sacerdotes u obispos humanos.

Historia temprana de cómo se perdonaban los pecados cristianos

Las escrituras del Nuevo Testamento enfatizan claramente un contexto humano y comunitario para admitir los pecados y arrepentirse de ellos.

En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús habla a sus apóstoles diciendo: “A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”. Y en la epístola de Santiago, se insta a los cristianos a confesar sus pecados unos a otros.

En los primeros siglos, las iglesias alentaban la confesión pública de los pecados más graves, como la fornicación o la idolatría. Los líderes de la iglesia, llamados obispos, absolvían a los pecadores y los recibían nuevamente en la comunidad.

A partir del siglo III, el proceso de perdón de los pecados se volvió más ritualizado. La mayoría de las confesiones de los pecados se hacían en privado, uno a uno con un sacerdote o un obispo. Los pecadores expresaban su dolor haciendo penitencia individualmente mediante la oración y el ayuno.

Sin embargo, algunos cristianos culpables de ciertos delitos graves, como asesinato, idolatría, apostasía o mala conducta sexual, serían tratados de manera muy diferente.

Estos pecadores hacían penitencia pública en grupo. A algunos se les exigía que permanecieran de pie en las escaleras de la iglesia y pidieran oraciones. A otros se les permitía entrar para el culto, pero se les exigía que permanecieran de pie en la parte de atrás o que se les permitiera salir antes de que se leyeran las Sagradas Escrituras. Se esperaba que los penitentes ayunaran y rezaran, a veces durante años, antes de que el obispo los reconciliara ritualmente con la comunidad de la iglesia.

Inventos medievales para combatir los pecados

Durante los primeros siglos de la Edad Media, la penitencia pública cayó en desuso y se hizo cada vez más hincapié en la confesión verbal de los pecados a un sacerdote en particular. Después de completar en privado las oraciones o actos penitenciales asignados por el confesor, el penitente regresaba para recibir la absolución.

El concepto de Purgatorio también se generalizó en la espiritualidad cristiana occidental. Se entendía que era una etapa de la otra vida en la que las almas de los difuntos que morían antes de confesarse por pecados menores o no habían completado la penitencia, serían purificadas mediante el sufrimiento espiritual antes de ser admitidas en el cielo.

Se animaba a los amigos vivos o a los familiares del difunto a ofrecer oraciones y realizar actos penitenciales privados, como dar limosna (regalos de dinero o ropa ) a los pobres, para reducir el tiempo que estas almas tendrían que pasar en este estado interino.

En la Baja Edad Media se produjeron otros cambios. Basándose en el trabajo del teólogo Pedro Lombardo, la penitencia fue declarada sacramento , uno de los ritos principales de la Iglesia Católica. En 1215, un nuevo documento eclesiástico dispuso que todos los católicos debían confesarse y recibir la Sagrada Comunión al menos una vez al año.

Los sacerdotes que revelaban la identidad de algún penitente se enfrentaban a severas penas. Las guías para sacerdotes, generalmente llamadas Manuales para confesores, enumeraban varios tipos de pecados y sugerían penitencias apropiadas para cada uno.

Los primeros confesionarios

Hasta el siglo XVI, aquellos que querían confesar sus pecados tenían que concertar lugares de encuentro con su clero, a veces incluso dentro de la iglesia local cuando estaba vacía.

Pero el Concilio católico de Trento cambió esto. La sesión número 14, en 1551, abordó la penitencia y la confesión, subrayando la importancia de confesarse en privado con sacerdotes ordenados para perdonar en nombre de Cristo.

Poco después, Carlos Borromeo, cardenal arzobispo de Milán, instaló los primeros confesionarios a lo largo de las paredes de su catedral. Estas cabinas fueron diseñadas con una barrera física entre el sacerdote y el penitente para preservar el anonimato y evitar otros abusos, como la conducta sexual inapropiada.

En los siglos siguientes aparecieron confesionarios similares en las iglesias católicas: el elemento principal era una pantalla o velo entre el sacerdote confesor y el laico, arrodillado a su lado. Más tarde, se añadieron cortinas o puertas para aumentar la privacidad y garantizar la confidencialidad.

Ritos de penitencia en la época de la inteligencia artificial

En 1962, el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. Su primer documento, publicado en diciembre de 1963, estableció nuevas normas para promover y reformar la liturgia católica.

Desde 1975, los católicos tienen tres formas del rito de penitencia y reconciliación. La primera forma estructura la confesión privada, mientras que la segunda y la tercera se aplican a grupos de personas en ritos litúrgicos especiales. La segunda forma, que se utiliza a menudo en momentos determinados durante el año, ofrece a los asistentes la oportunidad de confesarse en privado con uno de los muchos sacerdotes presentes.

La tercera forma se puede utilizar en circunstancias especiales, cuando la muerte amenaza y no hay tiempo para la confesión individual, como en un desastre natural o una pandemia. Los reunidos reciben la absolución general y los sobrevivientes confiesan en privado después.

Además, estas reformas impulsaron el desarrollo de un segundo lugar para la confesión: en lugar de estar restringidos al confesionario, los católicos ahora tenían la opción de confesar sus pecados cara a cara con el sacerdote.

Para facilitar esto, algunas comunidades católicas agregaron una sala de reconciliación a sus iglesias. Al ingresar a la sala, el penitente podía elegir el anonimato usando el reclinatorio frente a una pantalla tradicional o caminar alrededor de la pantalla hasta una silla ubicada frente al sacerdote.

En las décadas siguientes, la experiencia católica de la penitencia cambió. Los católicos se confesaban con menos frecuencia o incluso dejaron de hacerlo. Muchos confesionarios permanecían vacíos o se usaban como almacén. Muchas parroquias comenzaron a programar confesiones solo con cita previa. Algunos sacerdotes podían insistir en la confesión cara a cara y algunos penitentes podían preferir solo la forma anónima. La forma anónima tiene prioridad, ya que debe mantenerse la confidencialidad del sacramento.

En 2002, el Papa Juan Pablo II abordó algunos de estos problemas, insistiendo en que las parroquias hicieran todo lo posible por establecer horarios fijos para las confesiones. El propio Papa Francisco se ha preocupado por revivir el sacramento de la penitencia. De hecho, demostró su importancia al presentarse para la confesión, cara a cara, en un confesionario de la Basílica de San Pedro.

Tal vez, en el futuro, un programa como AI Jesus podría ofrecer a los católicos y a personas interesadas de otras religiones información, consejos, referencias y un asesoramiento espiritual limitado las 24 horas del día. Pero desde la perspectiva católica, una IA, sin experiencia de tener un cuerpo humano, emociones y esperanza de trascendencia, no puede absolver auténticamente los pecados humanos.

*Joanne M. Pierce, profesora emérita de Estudios Religiosos, College of the Holy Cross