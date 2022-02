¿Pueden los suplementos dietéticos como la vitamina C ayudar a combatir el Covid-19 grave?

El mercado mundial de suplementos vitamínicos crece en todo el mundo, impulsado en estos últimos años especialmente por la pandemia por coronavirus. Estudios indican que se espera que el tamaño del mercado mundial de suplementos vitamínicos alcance los US$ 71.370 millones para 2028.

Chile no es la excepción en ese auge por los suplementos y vitaminas. Se estima que los suplementos ya sean de vitaminas, extractos de fruta, etc., involucra un mercado de US$ 200 millones al año y su consumo representa en torno al 20% de todas las ventas de alimentos procesados y bebidas del país.

Multivitamínicos. Vitamina D. Vitamina C. Zinc. ¿Se pueden considerar como recomendaciones terapéuticas contra el coronaviruos y una infección grave?

Una nueva revisión de los datos de hospitalización por Covid-19 realizada por investigadores de la Universidad de Toledo en Estados Unidos, descubrió que tomar suplementos que estimulan el sistema inmunológico, como la vitamina C, la vitamina D y el zinc, no disminuye la probabilidad de morir por Covid-19.

Poca evidencia

Al principio de la pandemia, los proveedores de atención médica probaron una variedad de micronutrientes como terapias potenciales para la nueva enfermedad. Más recientemente, algunos han promovido los suplementos como una alternativa a las vacunas seguras y comprobadas.

Sin embargo, el Dr. Azizullah Beran autor del estudio, indicó en un comunicado que ha habido poca evidencia de que esas estrategias funcionen, a pesar del interés duradero en ellas.

Estudios indican que se espera que el tamaño del mercado mundial de suplementos vitamínicos alcance los US$ 71.370 millones para 2028. Foto: Reuters.

“Mucha gente tiene la idea errónea de que, si consume zinc, vitamina D o vitamina C, puede ayudar al resultado clínico de la Covid-19″, dijo Beran, residente de medicina interna en la Facultad de Medicina y Medicina de la Universidad de Toledo. “No se ha demostrado que eso sea cierto”.

El nuevo estudio, publicado en la revista Clinical Nutrition ESPEN, fortalece significativamente el consenso médico emergente de que los suplementos de micronutrientes no son un tratamiento eficaz para Covid-19.

El trabajo analizó 26 estudios revisados por pares de todo el mundo que incluyeron a más de 5.600 pacientes hospitalizados con Covid-19. Su análisis no encontró una reducción en la mortalidad de los que recibieron tratamiento con vitamina D, vitamina C o Zinc en comparación con los pacientes que no recibieron uno de esos tres suplementos.

Su análisis encontró que el tratamiento con vitamina D puede estar asociado con tasas más bajas de intubación y estancias hospitalarias más cortas, pero los investigadores dicen que se necesita un estudio más riguroso para validar ese hallazgo.

Con respecto a la vitamina C y el zinc no se asociaron con estadías más cortas en el hospital ni con una reducción de la posibilidad de que un paciente recibiera un respirador.

Muertes por Covid

Si bien el estudio analizó predominantemente a pacientes que ya estaban enfermos y hospitalizados con Covid-19 cuando recibieron los suplementos, los investigadores analizaron un subconjunto más pequeño de personas que habían estado tomando vitamina D antes de contraer el virus. Tampoco encontraron diferencias significativas en la tasa de mortalidad de esa población.

Análisis no encontró una reducción en la mortalidad de los que recibieron tratamiento con vitamina D, vitamina C o Zinc en comparación con los pacientes que no recibieron uno de esos tres suplementos. FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES/AGENCIAUNO

“Es importante que las personas entiendan que tomar muchos de estos suplementos no se traduce en mejores resultados”, agregó el Dr. Ragheb Assaly, profesor de medicina de U. Toledo y autor principal del artículo. “El otro mensaje importante es que la respuesta a esta enfermedad es la vacuna. Los suplementos de micronutrientes no compensarán la falta de vacunación ni harán que no necesite la vacuna”.

Los investigadores advierten que el estudio no debe interpretarse como que los suplementos de vitaminas y minerales son malos o deben evitarse, sino que aclaran que no son efectivos para prevenir las muertes por Covid-19.

Beran y Assaly indican que es posible que algunos pacientes con Covid-19 que están desnutridos o con deficiencia de micronutrientes puedan beneficiarse al tomar suplementos, pero eso se debe a que sus cuerpos ya carecen de nutrientes esenciales, no porque la vitamina D o la vitamina C sean efectivas contra el virus.

“Lo que decimos es esto: si no necesita médicamente estos suplementos, no los tome pensando que protegen contra el Covid-19″, señalo Beran. “No van a evitar que lo consigas y no van a evitar que mueras”.