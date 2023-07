¿Qué sustancias que hoy comemos pueden producir cáncer?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que los endulzantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo.

Y uno de los edulcorantes artificiales más comunes del mundo será declarado como posible carcinógeno el próximo mes por un importante organismo mundial de salud, según dos fuentes con conocimiento del proceso, enfrentándolo a la industria alimentaria y los reguladores.

El aspartamo, utilizado en productos que van desde refrescos dietéticos de Coca-Cola hasta el chicle Extra de Mars y algunas bebidas Snapple, será catalogado en julio como “posiblemente cancerígeno para los humanos” por primera vez por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés ) . la rama de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijeron las fuentes.

El fallo de la IARC , finalizado a principios de este mes después de una reunión de expertos externos del grupo, tiene como objetivo evaluar si algo es un peligro potencial o no, en función de toda la evidencia publicada.

Entre los productos específicos que se desaconsejan figuran el acesulfamo K, aspartamo, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralosa, así como la stevia y sus derivados.

¿Qué sustancias que hoy comemos pueden darte cáncer?

Las sustancias cancerígenas, también conocidos como carcinógenos, es una sustancia que tiene la capacidad de causar o aumentar el riesgo de desarrollar un cáncer.

El Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS, utilizan enfoques basados en evidencia para catalogar sustancias que se sabe o se anticipa razonablemente que son carcinógenos humanos.

Cabe mencionar, que existen varios factores que influyen en si un carcinógeno causará un cáncer o no.

“Uno de ellos es el factor genético, que influye en la predisposición de un individuo a generar ciertos tipos de cáncer independiente de la exposición a carcinógenos. Por otra parte, la probabilidad de generar un cáncer debido a la exposición a carcinógenos, es decir a factores ambientales, dependerá de la dosis y duración recibida por el individuo” explica Cristian Pereda, ingeniero en biotecnología.

Dentro de los carcinógenos más comunes que las personas consumen en altas cantidades a pesar que sepan que son malos para la salud, de acuerdo a Pereda, se encuentran:

Los alimentos fritos o asados a altas temperaturas contienen carcinógenos, donde se destacan las carnes y pescados asados que pueden contener hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y Aminas heterocíclicas (AHC).

Alimentos ricos en carbohidratos sometidos a altas temperaturas generan acrilamida y otros alimentos procesados como carnes curadas, embutidos y ciertos productos lácteos pueden contener Nitrosaminas.

Algunos alimentos cultivados en suelos contaminados pueden contener carcinógenos provenientes de contaminantes ambientales, como metales pesados o dioxinas.

Papas fritas.

¿En porciones pequeñas estas sustancias igual pueden provocar cáncer? De acuerdo al especialista en biotecnología, explica que la exposición a estas sustancias aumenta el riesgo a padecer un tipo de cáncer, pero existen otros factores que determinarán si se provoca el cáncer o no, como la susceptibilidad genética, el ambiente y la dosis y tiempo de exposición al carcinógeno, entre otros.

“Los límites se establecen según la autoridad sanitaria y de salud de cada país, de acuerdo con los estudios científicos existentes que determinan las dosis consideradas seguras para la ingesta humana” añade.

Por eso es que se habla que, la aparición de un cáncer es multifactorial, como es el caso de la obesidad, sobrepeso o diabetes también son factores asociados a riesgo de cáncer, por lo tanto, incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de manera independiente o en combinación con la exposición a carcinógenos.

09 de Septiembre del 2013/SANTIAGO La seremi de Salud realizo una fiscalizacion a las carnicerias de la Vega Chica previo a las fiestas patrias, quedando con prohibicion de funcionamiento la carniceria Dicam por encontrar fecas de raton entre otras faltas sanitarias FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

Fructuosa

Un estudio, desarrollado por Carolina Echeverría, doctora en Biomedicina de la U. de los Andes, investigadora chilena, en el que se descubrió la relación entre fructosa de alimentos procesados y desarrollo y agresividad del cáncer de próstata.

El análisis, mostró que el consumo frecuente y en altas cantidades de fructosa procesada estimula la proliferación y agresividad en modelos in vitro e in vivo de cáncer de próstata.

El consumo frecuente podría generar que alguien que tiene posibilidad de generar cáncer lo haga más rápido o que simplemente el consumo en exceso le produzca la enfermedad.

El cáncer de próstata es una enfermedad que representa la segunda causa de muerte por cáncer en hombres en Chile, luego del cáncer de estómago. El 90% de los casos se diagnostica en hombres mayores de 65 años.

Este cáncer “ocupa el primer lugar de frecuencia en hombres, seguido por el cáncer de pulmón y el cáncer colorrectal. En Chile, el cáncer de próstata representa el tumor sólido más común en hombres” de acuerdo a especialistas de Departamento de Urología de Clínica INDISA.

Foto: Pixabay

En el estudio, en ratones “lo que se ha visto en cáncer de próstata en investigación que hice yo, que dándole a estos ratoncitos, dosis diarias de fructuosa, desarrollan el tamaño del tumor de próstata que sea más grande, es decir, la fructuosa potencia el crecimiento celular del cáncer de próstata”.

A nivel in vivo e in vitro se ha demostrado que la fructosa puede estimular el crecimiento no solamente en cáncer de próstata, sino también:

¿Cómo los químicos causan cáncer?

Brad Reisfeld, profesor de Ingeniería Química y Biológica, Universidad Estatal de Colorado, explicó en el sitio The Conversation, los mecanismos detrás de cómo los químicos tóxicos pueden conducir al cáncer son complejos.

“Después de que una persona se expone a un carcinógeno, el químico generalmente se absorbe en el cuerpo y se distribuye en diferentes tejidos. Una vez que la sustancia química se ha trasladado a las células, a menudo sufre reacciones químicas que la convierten en otras formas” detalló.

Los productos de estas reacciones pueden afectar directa o indirectamente a los genes de la célula. La alteración de los genes, que contienen las instrucciones de la célula sobre cómo producir moléculas específicas, o los procesos que las regulan, puede dar como resultado células disfuncionales si no se repara el daño genético.

“Estas células no responden normalmente a las señales celulares y pueden crecer y dividirse a tasas anormales, que son rasgos característicos de las células cancerosas” añadió.

¿Cuáles son las categoría de los cancerígenos para los humanos?

Según la IARC, existen cuatro niveles diferentes de clasificación para los carcinógenos. Los niveles se basan en la fuerza de la evidencia, en lugar de cuán peligrosa es una sustancia.

Cancerígeno.

Probablemente cancerígeno.

Posiblemente cancerígeno.

No clasificable.

Cancerígeno:

Según IARC, esta clasificación se usa cuando hay pruebas suficientes de que el agente causa cáncer en las personas. Por lo general, la evaluación se basa en los hallazgos de estudios epidemiológicos de que los humanos expuestos a la sustancia adquieren cáncer.

Las principales sustancias y agentes en esta categoría relacionada al consumo de alimentos/sustancias:

Bebidas alcohólicas (relacionadas con cáncer en cavidad bucal, glándula salival, esófago, colon, recto, hígado y mama).

Consumo de carne procesada ( cáncer de colon y recto)

Consumo de opio (cáncer de laringe, pulmón y vejiga urinaria)

Posiblemente carcinógeno

Esta clasificación se usa generalmente cuando hay evidencia limitada de “carcinogenicidad en humanos” o evidencia sólida que muestra que el agente exhibe características clave de carcinógenos humanos.

Principales sustancias y agentes en esta categoría:

Verduras en escabeche asiáticas tradicionales (Faringe, esófago y estómago)

Exposiciones ocupacionales en los procesos de impresión (Pulmón y vejiga urinaria)

Exposiciones ocupacionales en limpieza en seco (Esófago y vejiga urinaria).

No clasificable

Esta clasificación se utiliza cuando la evidencia de carcinogenicidad en humanos es inadecuada. Según IARC, esto incluye beber café, uso personal de productos para teñir el cabello, uso de luces fluorescentes, agua potable clorada, aceites minerales altamente refinados, té y tintas de impresión.