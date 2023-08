¿Realmente griegos y romanos practicaban orgías? Esto dice un profesor de Historia Antigua

Las orgías evocan en nuestra imaginación el mundo de la Antigüedad griega y romana, gracias a películas más o menos excitantes que retratan a emperadores depravados, o quizás específicamente al Satiricón de Fellini. El término también se usa hoy para significar todo tipo de exceso. Para nosotros, la orgía representa la máxima celebración de los placeres de la carne, en un mundo antiguo libre de restricciones morales. Pero, ¿cómo eran en realidad?

¿Realmente los romanos y los griegos practicaban orgías?

La palabra nos viene del griego orgia. Esto denota ritos practicados en honor de dioses como Dionisio, cuyo culto celebra la regeneración de la naturaleza. Se trata de los llamados cultos de misterio, es decir, aquellos limitados a iniciados, hombres y mujeres, que han jurado previamente no divulgar sus secretos.

El término orgia sugiere pasión y emoción. Los ritos orgiásticos -poco conocidos por el misterio que los rodea- podían implicar el blandir objetos de forma sexual, en el transcurso de exhibiciones extáticas y violentas que pretendían alcanzar un estado de estupor colectivo.

Pero fue solo después de 1800, a lo largo del siglo XIX y especialmente en la literatura francesa, que la orgía tomó el significado de prácticas sexuales grupales, la mayoría de las veces asociadas con excesos de alcohol y comida. Flaubert concibe en su cuento Smarh, escrito en 1839, “Una fiesta nocturna, una orgía llena de mujeres desnudas, bellas como Venus”.

Mujer y hombre en un carruaje entre un flautista y un sirviente. Cerámica, siglo VI A.C. Museo Arqueológico, Corinto.

Prostitutas… y pescado

Sin embargo, una orgía, propiamente definida, no es una invención moderna. Los banquetes que mezclan gastronomía y deleite erótico son familiares en los textos clásicos. Así, en el siglo IV a. C., el orador griego Esquines, en su discurso contra Timarco, acusa a su enemigo de haberse rendido a “los vicios más vergonzosos” y “a todo lo que un noble libre no debe dejarse subsumir”.

¿Cuáles eran estos placeres prohibidos? Timarchus invita a casa a flautistas y otras mujeres réprobas, y cena con ellas. Descubrimos que los flautistas no estaban allí simplemente como artistas, elegidos únicamente por su talento musical, sino como jóvenes prostitutas preparadas para satisfacer las demandas sexuales de los comensales.

Banquete griego con jóvenes reunidos, provocados por un flautista vestido con una túnica transparente. Tazón para mezclar, alrededor del 400 a. C., Kunsthistorisches Museum, Viena.

Además de recoger cortesanas, comer pescado muy caro fue un detalle particularmente observado por los oradores del siglo IV a. Demóstenes une estos dos aspectos del libertinaje en su discurso de la Falsa Embajada.

En el 346 a. C., la ciudad de Atenas había enviado embajadores al rey Filipo II de Macedonia, que amenazaba a Grecia con sus tropas. Pero el gobernante había corrompido a algunos de los embajadores atenienses, hasta el punto de que apoyaron sus ambiciones imperiales.

Uno de estos enviados, que había sido comprado por el rey macedonio, es acusado por Demóstenes de despilfarrar sus ganancias mal habidas en “prostitutas y pescado”. Una doble dosis de gula, tanto carnívora como carnal.

Un fresco en la ciudad romana de Herculano, que muestra una orgía.

Libertinajes romanos

Los historiadores romanos también describieron suntuosas fiestas, combinando sexo y comida. En la década del 89-80 a. C., la tirana Sylla fue el primer líder político romano en convocar fiestas eróticas de bebida. Habría tomado el concepto del Oriente griego, donde había estado librando una campaña militar. Sylla se divertía hasta la mañana con actores cómicos, músicos y mimos, escribe Plutarco (Vida de Sylla, 36).

El baile erótico era una de las habilidades adicionales de la cortesana y, del mismo modo, no era raro que las prostitutas recurrieran al arte del mimo. Se retorcían mientras a veces simulaban actos sexuales.

La cena de Trimalchio, una escena de Satyricon de Fellini de 1969.

El historiador latino Suetonio retrata a Tiberio como el arquetipo del emperador libertino. En su palacio de Capri, montó atrevidos espectáculos pornográficos. Había reclutado a una compañía de jóvenes actores que ante sus ojos participaban en actos sexuales llamados spintriae, un término latino, muy probablemente del griego sphinkter (ano), que sugiere una cadena de margaritas (Life of Tiberius, 43).

Calígula, el sucesor de Tiberio, según Suetonio, se acostaría con sus hermanas, en vista de sus invitados (Vida de Calígula, 24). Incestuoso y exhibicionista, rompió así dos tabúes romanos a la vez. También exhibiría a su esposa Caesonia a caballo, vestida de guerrera o, alternativamente, completamente desnuda. Cómplice voluntaria de las debilidades de su marido, la emperatriz habría disfrutado especialmente de estas sesiones especiales , porque estaba, afirma Suetonio, “perdida en el libertinaje y el vicio” (Vida de Calígula, 25).

Unos 20 años después, el emperador Nerón “hacía que sus fiestas duraran desde el mediodía hasta la medianoche”, escribe Suetonio (Vida de Nerón, 27). Todos los sentidos necesitaban ser saciados en el transcurso de estas largas fiestas. Eran sinfonías de comida, música y cuerpos flexibles -para mirar o embelesar- mientras los esclavos hacían llover flores del techo y llenaban el aire de perfume.

Durante una fiesta del emperador Elagabal alrededor del año 220 d. C., los invitados murieron asfixiados “y no pudieron liberarse” si se cree al autor de la Historia Augusta (Vida de Antonino Heliogábalo).

Escena de banquete, fresco de Pompeya, siglo I d.C.

Pero estos banquetes decadentes no eran más comunes durante el Imperio Romano de lo que son hoy. No hay duda sobre el significado de estas descripciones de orgías de autores antiguos. Siempre hay un propósito moral: condenar el “libertinaje”, en nombre de la moderación y la templanza.

Denuncia cristiana

La cristianización del Imperio Romano no hizo más que reforzar esta perspectiva moral. Hay un buen ejemplo en la obra de San Agustín (Sermón 16, sobre la decapitación de Juan el Bautista).

Cartel de la película Babylon , Damien Chazelle, 2022.

La representación de Herodes Antipas, el gobernante del banquete de Galilea, con comida apilada, subraya la glotonería de los invitados. Agustín añade una depravación que es enteramente obra de Satanás. Herodes le pide a su sobrina nieta Salomé que baile para él . La siniestra joven, tras dejar al descubierto sus pechos en el curso de su frenético baile, exige a cambio de su favor la cabeza de Juan Bautista, servida en una fuente.

De Roma a Babilonia

Rompiendo con los textos clásicos, la película Babylon de Damien Chazelle enfrenta al espectador con una gran escena de orgía sin emitir un juicio moral claro sobre ella.

Esa es quizás una de las razones por las que las reacciones han estado fuertemente polarizadas, entre los detractores que la llaman una película escandalosa y los admiradores que aclaman una “orgía visual” milagrosa.

*Christian-Georges Schwentzel, profesor de Historia Antigua, Université de Lorraine