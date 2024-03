La Junta Nacional de Ciencias (NSB) de EE.UU., es el panel de científicos que supervisa a la Fundación Nacional de Ciencias de ese país (NSF) y en una reunión celebrada el 22 de febrero, limitó el presupuesto del Programa de Telescopios Extremadamente Grandes de Estados Unidos (US-ELTP) a 1.600 millones de dólares.

El programa es el encargado de construir los dos próximos telescopios de ese país: uno en Hawái, llamado Telescopio de Treinta Metros (TMT) y otro en Chile, el Telescopio Gigante de Magallanes (GMTO), ubicado en la cumbre del cerro Las Campanas, en el extremo sur del desierto de Atacama.

Reportaje de Science dice que peligra construcción de uno de los telescopios más grandes que se instalan en Chile

La limitación del presupuesto, según un artículo publicado en la revista científica Science, solo permitiría que se construya uno de los dos telescopios proyectados. Por ello, la Junta Nacional de Ciencias le dio a la Fundación hasta mayo para elegir cuál de los dos telescopios proyectados eventualmente puede construir.

La decisión parece simple, pues el de Chile ya está en fase de construcción, mientras que el de Hawái aún está en etapa de diseño y choca con los intereses de los pueblos originarios de la isla, que no quieren que se instalen en la cima del monte Mauna Kea, sagrada según su cultura.

El GMT, en cambio, es más pequeño y más barato, y por ende, según el artículo, una opción de menor riesgo. Ya se están colocando sus cimientos en Chile, mientras en Estados Unidos se están construyendo las estructuras de soporte para sus espejos. Tres de sus siete espejos de 8,4 metros, el equivalente a un espejo de 25,4 metros de ancho, ya están terminados; los otros cuatro están siendo pulidos.

Pero según algunos científicos, la decisión no es tan simple. Pese a sus colosales dimensiones, el GMTO no será rival para el futuro ELT del Observatorio Europeo del Sur (ESO), el telescopio más grande del mundo cuando termine de construirse, y donde los astrónomos estadounidenses, no tendrán las mismas garantías de acceso que sus pares europeos. De ahí que EE.UU. proyectara construir uno similar en Hawái y que algunos científicos estimen, que pese a los avances del que se construye en Chile, finalmente la Fundación se incline por el de la isla.

El actual estado de avance del ELT. Foto: ESO

En un editorial de Science de noviembre de 2023, Michael Turner, astrofísico de la Universidad de Chicago, argumentó que insistir en que la NSF financiara dos telescopios ponía en riesgo ambos proyectos. NSF dice que tendrá más que decir en los próximos meses sobre cómo elegirá entre el TMT y el GMTO. “Tampoco lo es un pan comido. Ambos tienen riesgos”, escribió Turner.

Para Richard Ellis, del University College de Londres y debido a los riesgos asociados al TMT, sospecha que la NSF probablemente respaldará al GMT. Pero dijo que con un espejo de menos del 40% del tamaño de su rival europeo de 39 metros, el GMT “no es rival para el ELT”.

Pese a la incertidumbre, desde el Telescopio Magallanes Gigante señalan a Qué Pasa que el proyecto sigue en pie. “El presupuesto total de 2.540 millones de dólares presentado a la Fundación Nacional de Ciencia, el consorcio del Telescopio Magallanes Gigante ya ha comprometido más de US$850 millones. Más del 60% de dicho monto provendrá de miembros estadounidenses del consorcio. Nuestro consorcio internacional está plenamente comprometido a completar el proyecto que significa el Telescopio Magallanes Gigante”, sostienen desde GMTO.

En el caso del ubicado en Hawái, de un total de US$3.600 millones, sólo han obtenido US$2.000 millones.

“Valoramos la recomendación hecha por la Junta Nacional de Ciencia a la Fundación Nacional de Ciencia y reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando en estrecha colaboración con la NSF y la comunidad astronómica con miras a garantizar el cumplimiento de la recomendación máxima del estudio decenal, que permitirá la realización de investigaciones y hallazgos de vanguardia durante muchos años”, añaden desde GMTO.

Según el Telescopio Magallanes Gigante, el observatorio se encuentra listo para empezar la etapa de hormigonado y la construcción de su cúpula. “Las principales tecnologías y componentes claves del telescopio están siendo fabricadas en todo el mundo. Desde 2023, hemos fabricado exitosamente el séptimo y último espejo primario, comenzado la construcción de la montura del telescopio y el primer espejo secundario adaptativo, que junto con el espectrógrafo de velocidad radial de alta precisión conocido como Large Earth Finder, quedarán listos este año”, añaden desde GMTO, resaltando que con estos avances, difícilmente se frene su construcción.

Telescopio Gigante de Magallanes (GMTO) en la actualidad.

Peligra uno de los telescopios más importantes que se construyen en Chile

El anuncio de la Junta Nacional de Ciencias se hizo público al poco tiempo de que Telescopio Magallanes Gigante incorporara al Instituto de Astronomía y Astrofísica Academia Sinica (ASIAA) a su consorcio internacional, que pasó a contar con 14 universidades e instituciones de investigación de seis países, con Chile como su anfitrión.

Desde NOIRLab, el centro de investigación y desarrollo que agrupa los proyectos astronómicos de diversas universidades norteamericanas, señalan a Qué Pasa, que “NOIRLab leyó con interés la recomendación de la NSB a la NSF y esperamos continuar trabajando para hacer realidad la visión del Estudio Decenal Astro 2020 de las Academias Nacionales. Así como el Astro2020 señaló al US-ELTP como la prioridad más alta para la astronomía basada en tierra, NOIRLab está muy entusiasmado por el hecho que la NSB reconoce al US-ELTP como un objetivo importante, ambicioso y visionario para la ciencia y el liderazgo de los Estados Unidos”.

Representación nocturna del exterior del telescopio. Créditos de la imagen: Giant Magellan Telescope – GMTO Corporation.

Telescopio Gigante de Magallanes (GMTO) está conformado por un gran consorcio, entre los que destaca Carnegie Science (dueño del Observatorio Las Campanas), lugar donde se construye el telescopio.

Eric Isaacs, presidente de Carnegie Science a Qué Pasa, dice a Qué Pasa que Chile como el mejor lugar de la Tierra para realizar avances en astronomía. “El alto desierto de Atacama ofrece las condiciones de observación más ideales del mundo, gracias a sus cielos oscuros, humedad extremadamente baja y atmósfera estable. Es el mejor lugar de la Tierra para la próxima generación del Telescopio Gigante Magallanes”, señala

“Desde esta ubicación única en lo alto del desierto, nuestros astrónomos han realizado algunos de los descubrimientos más importantes sobre la naturaleza del Universo desde 1971. El éxito de nuestro programa se sustenta en una sólida red de relaciones profesionales con el gobierno y la academia chilena y en el compromiso compartido de continuar nuestro trabajo durante muchas décadas, revelando los misterios más profundos del cosmos”, añade Isaacs.

La última tecnología en telescopios

Estos telescopios gigantes son lo último de la astronomía. Entre otras bondades, permitirá a los científicos ver planetas habitables fuera del Sistema Solar y estudiar la formación de las primeras estrellas y galaxias.

Los mejores telescopios actuales, poseen espejos de 8 a 10 metros, pero las nuevas tecnologías demostraron que muchos espejos segmentados o varios de gran tamaño podían combinarse para formar un espejo efectivo mucho más grande. Así se proyectan los nuevos observatorios, como el de ELT de la ESO, que se construye en el norte del país, y que una vez en funcionamiento será el más grande del mundo.

Por su parte, el TMT contará con espejos de 8,4 metros, alcanzando un total de 25,4 metros de ancho. Tres de ellos ya están terminados, mientras que cuatro aún los están puliendo. Su espejo lo convierte en un instrumento más grande y con mejor visión que el ubicado en Chile. Los aspectos técnicos de ambos, son un elemento clave al momento de tomar la decisión. Considerando éstos, el TMT toma ventaja por sobre el GMTO, aunque la inversión de uno por sobre el otro, vuelve a “emparejar la cancha”, añade el documento.