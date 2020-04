Representante de la OPS/OMS en Chile: “Es probable que haya subregistros de fallecidos por Covid-19 en Chile”

El representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud para Chile, Dr. Fernando Leanes, se refirió hoy a la situación en el país en relación a la pandemia de coronavirus, y las medidas tomadas por las autoridades.

En conversación con el programa “Tu Nuevo ADN” en radio ADN, Leanes señaló que “en muchos países estamos con cuarentenas extendidas y muchas veces sin las condiciones de diagnóstico, o un equilibrio entre los casos nuevos del virus y la capacidad que tienen los servicios de salud para atender”.

“En ese sentido, la OMS emitió un documento que establece las condiciones y factores de riesgo a considerar para levantar las cuarentenas, que están considerados en mecanismos que emplea Chile para establecer y levantar estos confinamientos como un equilibrio entre la densidad de los casos nuevos y cuántos casos activos y recientes hay; el sistema de salud sin colapsar; y suficientes diagnósticos y medidas de contención (aislamiento, rastreo) y que en Chile se cumplen con mucha intensidad con respecto al resto de Latinoamérica”, añadió.

En relación al peak de casos que se espera en las próximas semanas, la cercanía de la temporada de enfermedades invernales y la apertura de algunos centros comerciales, el representante de la OPS/OMS indicó que "estos procesos deben tener una preparación y no sólo protocolos. Debemos debemos dejar de pensar que habrá un peak y luego menor riesgo, hay que pensar que cualquier acción que hagamos de manera incorrecta será riesgosa (...) no esperar un momento dado donde bajará el riesgo; éste se mantendrá alto, y las autoridades han sido enfáticas en ello".

"Hasta la fecha y mirando en retrospectiva se han alcanzado los objetivos que se buscaban: por cada caso nuevo también hay casos recuperados, y la situación es favorable. Pero no hay que bajar los brazos y hay que tener presente que puede venir otro peak en un zona en donde tal vez las personas no estén tan aisladas y hay que hacer todo el esfuerzo para contenerlo. El reto ahora, es no paralizarnos por el miedo sino que actuar enérgicamente contra el virus y no movernos con descuido".

Recuperados, subregistros y estrategia

Para Leanes, el término "recuperados" utilizado en Chile no es tan preciso: "Aunque el concepto es correcto, lo mejor es hablar de 'alta de infectividad'. Esto implica que una persona que debía tener un aislamiento riguroso y obligatorio puede empezar a retomar su vida habitual y con las mismas precauciones que tenía antes de la enfermedad. El Ministro ha sido muy enfático con ello: las personas que se han recuperado no deben bajar la guardia. Porque no sabemos con qué probabilidad las personas con esta alta de infectividad pueden volver a enfermarse, o en el caso que se enfermen pueden contagiar a otras personas".

En el caso del polémico carnet de recuperados, el representante de la OPS/OMS afirmó que el organismo sanitario mundial se encuentra recopilando toda la información d los centros de investigación y se va a entregar una resolución al respecto.

Asimismo, Leanes aseguró, en relación a posibles errores en el número de fallecidos, que “los procesos de estadísticas vitales en Chile se siguen hace muchos años y cuentan con toda la confianza. Lo que sí puede ocurrir es que hay mucha gente que por temor al coronavirus o las medidas de cuarentena no se están haciendo los controles respectivos y se pueden dar fallecimientos por enfermedades crónicas no vinculadas al virus”.

“Si hay subregistros (de fallecidos) por Covid-19 en Chile es probable, pero que seguramente sea menor que otros países que no tienen tanta capacidad de diagnóstico que tiene Chile”, agregó.

“La estrategia que ha tenido Chile ha permitido aplanar la curva, con un número de casos mucho menos que muchas proyecciones (...) esta enfermedad, a diferencia de SARS que utilizábamos como modelo, empieza a contagiar cuando los síntomas son aún leves. Estas nuevas medidas recomendadas por el consejo asesor, que tomará más casos para muestreo, permitirá perder menos casos de Covid-19 y perder menos menos cadenas de transmisión”, sostuvo Leanes.