La serie Griselda de Netflix ha dado qué hablar desde su estreno en las últimas semanas de 2023. Basada en hechos reales, esta producción protagonizada por la reconocida actriz Sofía Vergara se centra en la vida de Ana Griselda Blanco Restrepo.

También conocida como “la madrina de la cocaína”, Blanco lideraba el mercado de la droga en Miami en los años 80. Incluso se da a entender que la colombiana tenía más poder que Pablo Escobar, narcotraficante en el que Netflix se basó para realizar la popular serie Narcos (2015).

“Se hirieron varias sensibilidades”: experto analiza la polémica publicidad borrada por Netflix

Una las publicidades hechas por Netflix Francia generó tal revuelo en redes sociales que tuvo que ser borrada de la cuenta debido a las críticas que generó, Se trataba del video de un enorme camión en las calles de París, “aspirando” líneas de un polvo blanco en la mitad de la calle.

Eso sí, este video se trata de una modificación hecha con una inteligencia artificial. Esta técnica ha sido utilizada en más ocasiones por Netflix para promocionar otras series, modificando virtualmente el espacio público en un video que luego se difunde en redes sociales. Otro caso reciente es la publicidad que se hizo para promocionar la última temporada de la serie Sex Education, en la que se puso un preservativo al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

Maciel Campos, director de la Escuela de Publicidad y Relaciones Públicas Universidad de Las Américas, describe esta estrategia como una mala jugada para captar la atención de nuevos suscriptores a la plataforma. “La posibilidad de cazar al público será mínima, pero la confusión y el ruido máximo”, comenta para Qué Pasa.

¿No hay mala publicidad?: la polémica publicidad borrada por Netflix

De acuerdo al académico, “cazar la atención de la gente debe producirse con elegancia, no con incomodidad o polémicas que podrán traer créditos en lo inmediato, pero no a largo plazo. La buena publicidad es y seguirá siendo el refugio para el asombro, la admiración y el humor, sin embargo, esto es una inmensa responsabilidad porque no se puede hacer a cualquier precio”, explica Campos.

La empresa de entretenimiento tuvo que eliminar la publicación de todas sus redes sociales, tras llenarse de comentarios de disgusto. Algo similar pasó con el hecho del Obelisco, en el que los usuarios acusaron a Netflix de vulnerar la imagen de un importante monumento histórico para el país trasandino.

“Aunque aquí hablamos de simple entretenimiento, el polémico video exhibe una animación digital, ya que el mecanismo de succión funciona sospechosamente sin un motor y a ningún peatón le parece atípico lo que ocurre frente a sus narices. Su efecto, significancia y la firma identitaria de la compañía están embebidos en una comunicación tosca y literal”, establece el académico.

Sofía Vergara interpretando a Griselda Blanco. Foto: Netflix Latam.

Es sabido que las suscripciones de Netflix, que en su momento fue el gigante que llevó a la quiebra a Blockbuster, han pasado por inestabilidad debido a cambios en el mercado del streaming. Esto se debe a la competencia con otras plataformas como HBO Max y Amazon Prime, además de las alzas de precio y restricciones que se aplican a las cuentas de la plataforma, que se ha esforzado para evitar que se compartan contraseñas entre quienes no pagan una suscripción.

Estos cambios se han visto reflejados la eliminación de algunos de sus contenidos en el catálogo, como lo fueron todas las películas de Disney y la franquicia de Star Wars, que no se encuentran disponibles desde que Disney anunció su propia plataforma. Sobre esto, Campos comenta que “no se puede satisfacer a todos, por eso existe la oferta a la carta en el streaming. Desde lacrimógenos doramas, hasta películas clásicas o de moda, y, por supuesto, pasando también por series de narcotraficantes, ficciones claro está, pero que también merecen comunicarse sin hacer trampas a la imagen de la empresa”.

Narcocultura: la polémica publicidad borrada por Netflix

La narcocultura es un término utilizado por académicos para describir la “fascinación” que se tiene por el tráfico de drogas y el dinero fácil que este trae, además del estilo de vida lujoso al que se puede asociar. Esta es la palabra que algunos usan para explicar el éxito de series como Narcos (2015) o cantantes como Peso Pluma, en cuyo contenido se tocan estos temas y han tenido un recepción “poco crítica” por parte del público.

“Netflix siempre juega al límite, pero esta vez se hirieron varias sensibilidades”, explica Campos sobre el video de la publicidad de Griselda. Esta es la última producción de la empresa en la que se puede interpretar que la narcocultura tiene espacio en la pantalla, y ha generado debate en redes sociales sobre los estigmas negativos que promueve sobre la cultura latina, sobretodo en México y Colombia.

El éxito de la serie incluso se puede ver en algunas de las tendencias de TikTok más populares del momento, en el que mujeres se sienten identificadas con la vida o personalidad de Griselda, en el papel de Sofía Vergara.

“Si coloca atención, la verdadera publicidad nunca ha versado sobre colocar productos o servicios en plazas públicas o virtuales, ni siquiera se trata de recitar las virtudes o características de las marcas. La publicidad más ilustre y honrosa siempre ha penetrado en las mentes humanas por medio de ideas, para ser evaluadas y seleccionadas por la audiencia, porque es el público el que escoge y determina qué tan valiosas le resultan, pero esto debe hacerse sin peligro, sin temor de caer en una trampa”, comenta el académico.

Hasta el momento, la empresa de entretenimiento no ha emitido una respuesta sobre esta polémico video. Tampoco la hubo sobre la publicidad del Obelisco, pero si ocurrió al menos dos veces, no cabe duda que tal vez no consideran que se trate de una mala publicidad.