Signal, fundada en 2014, es un servicio de mensajería gratuito que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo, así como también transferencia seguras de archivos y fotos. Similar a WhatsApp, funciona bajo el formato Signal Messaging Protocol, reconocido como el protocolo de mensajería más seguro disponible en el mercado.

El enfoque de Signal en la privacidad se expresa en su política de no recopilar ningún dato sobre sus usuarios, lo que la ha convertido en una de las redes sociales favoritas si se trata de comunicarse de manera segura.

Durante las últimas horas ha sido noticia en el país debido a la acusación por abuso sexual al ex Subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve.

Signal, así funciona la aplicación de mensajes implicada en la acusación contra Monsalve

Es considerada como una alternativa a WhatsApp (además de Facebook o Instagram). Manu Chatlani, director ejecutivo de la agencia digital Jelly, señala que una alternativa es, como persona o marca, no depender exclusivamente de una plataforma. Nunca.

“Y estar donde están tus amigos / familia / conocidos y audiencias sin asumir que tienes todo resuelto al estar con presencia en una sola plataforma. ¿Un mundo sin redes sociales? Dado que pasamos el 44% de nuestro tiempo en plataformas sociales, hoy es cada día más y más difícil”, establece Chatlani.

Imagen referencial. Reuters

Además, de Signal, existen otras alternativas como Telegram. Cuenta con más de 500 millones de usuarios. En un principio fue señalado como un clon de WhatsApp, pero con el paso del tiempo, se ha convertido en un software con identidad propia, superando incluso al propio WhatsApp en cuanto a características, tecnología, seguridad y privacidad.

También Discord, que a diferencia de Telegram y Signal, no solicita un número de teléfono (ni siquiera un nombre real). Es gratuito y está disponible para Android, iOS, Mac, Windows y Linux y en versión web para cualquier navegador. Su origen está en el mundo de los videojuegos y en el habitual chat que este formato presenta. Puedes hacer grupos de hasta 10 personas, agregar amigos, hacer llamadas y compartir contenido multimedia. Existe hace seis años.

Y Threema (que no es gratuita). Creada en Suiza, tiene un valor de US$ 2,99. Ofrece cifrado de extremo a extremo para todos los datos que se comparten en el servidor, incluyendo mensajes, videollamadas, archivos y actualización de datos. Al igual que las anteriores, permite crear grupos y también tiene una versión web para escritorio. No tiene publicidad.

Aplicaciones de mensajes: más alternativas

Keybase es señalada como la app de mensajería más segura de todas. En un principio comenzó como un directorio para claves de identificación, y luego se abrió a mensajería instantánea, tanto privada como grupal. Utiliza código abierto y criptografía de clave pública para proteger los mensajes. Su protección es tal, que ni la propia app puede leer los mensajes. Se puede ocupar de manera anónima. Está disponible de forma gratuita para Android, iOS, Windows, Linux y Mac.

Imagen de Wire.

Wire es otra alternativa. Para crear una cuenta debes tener un correo electrónico o un número de teléfono. Tiene cifrado de extremo a extremo y está desarrollado bajo un modelo de código abierto. Cuenta con mensajería segura, capacidades de chat grupal, intercambio de archivos y otras funciones.

Al igual que Wickr Me. Su objetivo no es la masividad, ya que su prioridad es la seguridad y privacidad. Promete seguridad “grado militar” en sus comunicaciones, y de hecho ha sido recomendado para uso por cuerpos militares tras ser verificado por prestigiosos equipos de investigación de seguridad.

Esta última es gratuita, y está disponible en Android, iOS, Windows, Linux y Mac. Utiliza cuentas anónimas, sin información personal. Todos los datos están protegidos por cifrado de extremo a extremo, y se autodestruyen después de un tiempo que fijan los usuarios.

Finalmente, otra opción es ICQ. Considerado el primer chat masivo de la historia, fue creado por dos jóvenes israelíes en 1996 con el nombre de Mirabilis, con el propósito de introducir una nueva forma de comunicación en Internet.

A comienzos del año 2000, contaba con más de 38 millones de usuarios y 50 millones de cuentas en todo el mundo. SI bien ya no cuenta con la popularidad de antaño, aún es utilizada en Rusia y Europa del Este. Se encuentra activo y disponible de manera gratuita.